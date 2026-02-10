Los libros de febrero: Leila Guerriero, Luis Sagasti, Agatha Christie y escenas del “fascismo cosplay”

Las editoriales argentinas y los sellos extranjeros que distribuyen sus libros en el país anunciaron para febrero la llegada de una gran cantidad de lanzamientos. Entre ellos, se destacan la reedición de grandes libros de no ficción y también novelas, cuentos, biografías y ensayos. Algunos de estos libros vienen de la mano de autores y autoras como Leila Guerriero, Luis Sagasti, Osvaldo Bayer, Agatha Christie, Ricardo Strafacce, Cynthia Rimsky y Fernanda Trías, entre muchos otros.

1. La realidad absoluta, de Luis Sagasti. “De Monte Hermoso a la Sexta Avenida, de Herzog a Gardel, del bombardeo en Plaza de Mayo a las composiciones de Bach, la primera novedad del año es el nuevo e hipnótico libro de Luis Sagasti, La realidad absoluta. Quizás se trate del libro más inquietante de Sagasti, porque nos aproxima a esas experiencias para las que no hay lenguaje, ni pasado ni futuro. Experiencias de ‘pura animalidad’, de ‘presente crudo’. ‘Solo cuando dejamos de estar presentes surgen las palabras’, escribe Sagasti. Y con palabras el narrador nos guía hacia la oscuridad de la selva: una serie de escenas hilvanadas por la imposibilidad de nombrarse. Alguien que pisa y destripa un cuerpo en pleno bombardeo del 55, que se tropieza, se levanta, corre y grita. Un profesor de Filosofía que intenta juntar los restos de Dios en un tupper. Un padre que agoniza la desaparición de su hija mientras contempla la geometría perfecta del follaje de una pintura de Watteau, que custodia como guardián de sala en la National Gallery. La sensación de abismo de una bailarina que encabeza el cuerpo de danza del Ballet del Sur y olvida todo apenas se abre el telón. Un escritor fantasma que encuentra, a partir de la idea del autor que lo contrata, el deseo de escribir con su propia voz”, informaron en un comunicado desde Eterna Cadencia sobre este nuevo e inclasificable libro del escritor argentino Luis Sagasti.

“Como relámpagos, las historias y escenas narradas abren con lucidez y delicadeza nuestras puertas de la percepción. Así, vamos construyendo, relato a relato, el rompecabezas que Sagasti nos invita a armar. La infancia, la memoria, el horror, la autoría, el escape, la pérdida y el desconcierto son algunos de los temas que se articulan en este libro en el que Sagasti demuestra una vez más que, si los pensamientos están ordenados por afinidad, los nexos insospechados pueden ser brillantes y epifánicos”, agregaron desde la editorial.

El libro La realidad absoluta, de Luis Sagasti, salió por Eterna Cadencia Editora.

2. Leila Guerriero por dos. Este mes coinciden entre los lanzamientos editoriales en librerías argentinas dos reediciones de libros muy destacados de la periodista y escritora Leila Guerriero.

Por un lado, el sello Alfaguara anunció el regreso de la antología de crónicas Frutos extraños. Una versión ampliada y corregida de aquel recordado libro de la autora argentina. “Veinticinco años han pasado desde la crónica más temprana de todas las que contiene esta antología del mejor periodismo de Leila Guerriero: un cuarto de siglo con los textos imprescindibles de la gran cronista en lengua española, quien ha revisado y ampliado este libro para la ocasión. Frutos extraños es una lección magistral de escritura en la que la autora nos descubre la cara más sensible, vigorosa y palpitante de su oficio. Aquí encontramos muchas de sus crónicas célebres: la historia de una mujer capaz de asesinar a tres amigas con cianuro, la de otra que mató a su hija minutos después de parirla o la de un mago manco. El volumen incluye también algunas de sus brillantes reflexiones sobre el acto de escribir e incorpora perfiles de figuras como Ricardo Darín o María Kodama, además de relatos de episodios históricos recientes que sin duda marcarán una época, como las últimas elecciones presidenciales en Argentina”, informaron en un comunicado desde Alfaguara.

En paralelo, la editorial Anagrama anunció la reedición del primer libro de Guerriero, Los suicidas del fin del mundo.

“Las Heras es una localidad ubicada en la provincia argentina de Santa Cruz, que brotó en el desierto patagónico con la llegada del ferrocarril y la explotación del petróleo por parte del Estado. Cuando la prosperidad se desvaneció, entre otras cosas por la privatización de la petrolera, solo quedaron el viento, la indiferencia y un puñado de habitantes. Entre 1997 y 1999, el suicidio de doce jóvenes, todos muy conocidos en la ciudad, sacudió a Las Heras. No hubo un listado oficial de aquellas muertes, nadie encendió las luces de alarma. Se decía que en el pueblo pasaban cosas raras, que detrás de las muertes se encontraba una secta, pero también que, en aquella tierra desolada, no había futuro para la juventud”, detallaron sobre el libro desde la editorial.

“Publicado en 2005, Los suicidas del fin del mundo fue el libro fundacional de Leila Guerriero. La periodista argentina viajó a Las Heras para indagar en la serie de suicidios. Recorrió las mismas calles ventosas por las que habían caminado los suicidas y entrevistó a madres, novios, hermanas y amigos de los muertos, a prostitutas, peluqueros y profesores de colegio que los habían conocido. Para reconstruir aquellas vidas, escuchó testimonios a veces inconclusos, a veces contradictorios, que daban cuenta de existencias duras y olvidadas”, agregaron desde Anagrama.

La nueva edición de Frutos extraños, de Leila Guerriero, salió por Alfaguara mientras que Los suicidas del fin del mundo es una reedición de Anagrama.

3. Yomurí, de Cynthia Rimsky. “Con una escritura deslumbrante donde las imágenes y los objetos cobran a menudo el protagonismo, esta novela de Cynthia Rimsky despliega mundos y abismos en los que la imaginación, la risa y la curiosidad ponen en movimiento una inolvidable aventura”, adelantaron desde Random House sobre este nuevo libro de la escritora chilena.

“Eliza necesita dejar al enamoradizo de su padre en un hogar de ancianos y este se niega. Ambos toman entonces un tren al sur en busca de una media hermana escurridiza y del sueño del padre de pacificar a su desunida familia. En su peregrinar se encuentran con un grupo que viaja en la misma dirección a recuperar sus tierras ancestrales. Padre e hija se suman a esta misión, llena de personajes y situaciones alucinantes, que los llevará a experimentar el desconcierto y la contradicción”, señala la sinopsis oficial de esta publicación.

La novela Yomurí, de Cynthia Rimsky, salió por Random House.

4. Los anarquistas expropiadores. Historias de los Robin Hood de la clase obrera, de Osvaldo Bayer. El sello Siglo XXI Editores continúa con la reedición de clásicos del escritor y periodista argentino Osvaldo Bayer. Este mes publica Los anarquistas expropiadores.

“Los anarquistas expropiadores es muchas cosas a la vez: una investigación rigurosa, una crónica atrapante, un retrato de época y, sobre todo, una historia apasionante. Las escenas que se reconstruyen parecen salidas de una novela de aventuras, aunque ocurrieron realmente en Buenos Aires y en otras ciudades de América Latina y Europa, hace poco más de un siglo. Hay bandidos enmascarados, atentados con bombas, asaltos a bancos donde, según los diarios de entonces, la frase ¡arriba las manos! resultaba una novedad inquietante. Hay fugas carcelarias, venganzas proletarias, falsificación de dinero, persecuciones increíbles. Todo narrado con el ritmo feroz de las primeras películas policiales”, detallaron desde la editorial.

“Osvaldo Bayer toma como punto de comparación la figura de Robin Hood, ese personaje simpático que se dedicaba a quitar, robar, expropiar a los poderosos, y debate sin facilismos los actos idealistas, despiadados y muy reales de los anarquistas que, además de llevar una vida aventurera de bandoleros, proponían demoler una sociedad injusta”, agregaron.

Los anarquistas expropiadores. Historias de los Robin Hood de la clase obrera, de Osvaldo Bayer, salió por Siglo XXI Editores.

5. La Escuela Neolacaniana de Buenos Aires, de Ricardo Strafacce. “Se reedita una de las más celebradas novelas del escritor argentino Ricardo Strafacce, de quien tendremos este año alguna novedad más adelante. Publicada originalmente en 2017 y agotada hace tiempo, esta es una historia hilarante sobre un grupo de exitosos psicoanalistas y sus pacientes, quienes son sometidos a una particular práctica terapéutica: el verdugueo. La nueva tapa les dará una idea de por dónde viene la mano. Risas aseguradas para quienes se atrevan a leerla”, aseguran desde el sello Blatt & Ríos sobre esta reedición que llega a las librerías locales este mes.

“Un grupo de psicoanalistas decide fundar una asociación y con ella, un protocolo de atención a los pacientes basado en el maltrato: el ‘verdugueo’. Inspirado en profundas razones teóricas, lecturas y discusiones, el verdugueo asume diferentes modos. Cada analista desarrolla el suyo propio y en la asociación compiten por ver quién verduguea más o mejor a sus pacientes. Las formas del maltrato ascienden en número, calidad e inventiva. A estos modos del maltrato está dedicada la novela, y al agasajo en el que analistas y pacientes, perversos y verdugueados, se encuentran en una casa del country Los Cuatreros, propiedad del líder de la asociación. Lo que sucede en ese agasajo es también materia novelística”, señalan desde la editorial.

“Contada con gran capacidad narrativa, aguda y con mucho ritmo, La Escuela Neolacaniana de Buenos Aires muestra que Ricardo Strafacce, el gran biógrafo de Osvaldo Lamborghini (poeta, novelista y funambulesco practicante del psicoanálisis vernáculo), sigue siendo una máquina fabulosa de transfiguración de la escritura y de la más inagotable tradición contemporánea de la literatura argentina”, agregan.

La nueva edición de la novela La escuela Neolacaniana de Buenos Aires, de Ricardo Strafacce, salió por Blatt & Ríos.

6. Didion y Babitz, de Lili Anolik. “Hollywood, 1967-1971: años de vértigo y exceso durante los cuales artistas, estrellas de cine, músicos y camellos compartían escenarios y ambiciones. En el centro de ese torbellino, dos escritoras marcaron el pulso de una época: Eve Babitz, ahijada de Igor Stravinsky, musa insolente que posó desnuda frente a Marcel Duchamp y fue amante de Jim Morrison, y Joan Didion, un misterio tras sus gafas oscuras y su expresión impenetrable. Entre ambas se forjó una relación compleja, fascinante y peligrosa: amistad, rivalidad, espejo y abismo. Con una prosa incisiva y vibrante, Lili Anolik reconstruye la relación entre dos mujeres que cambiaron la manera de ver Los Ángeles y de entender la escritura. El resultado es una carta de amor en forma de doble biografía: el modo más original y electrizante de ac biografía: el modo más original y electrizante de acceder a los universos literarios de Didion y Babitz, y de abrir, como quien fuerza un cajón cerrado con candado, la intimidad de Didion, para revelar al fin el enigma que envuelve su figura”, informaron desde Random House sobre esta publicación que llega este mes a las librerías locales.

Didion y Babitz, de Lili Anolik, salió por el sello Random House.

7. Autobiografía, de Agatha Christie. “A lo largo de las tres décadas desde su muerte en 1976, muchos lectores y críticos de Agatha Christie han sostenido que su libro más convincente es el menos conocido: su autobiografía. A pesar de sus éxitos, siempre fue una persona muy celosa de su intimidad, llegando a extremos extravagantes por eludir las apariciones en público. Rodeó su vida con un manto de misterio casi tan impenetrable como el de sus novelas. En esta obra nos cuenta los años felices de la infancia en el extranjero, los devaneos amorosos de la juventud, sus dos matrimonios, así como los contratiempos al comenzar la carrera de escritora y la consecución gradual de su éxito. Es la autobiografía de alguien que supo disfrutar de la vida y, al mismo tiempo, el estudio de una profesional consciente, de una escritora que sabía perfectamente cuál era su trabajo y que nos cuenta cómo lo realizó”, informaron desde el sello Espasa sobre esta potente novedad de febrero.

Autobiografía, de Agatha Christie, salió por Espasa.

8. Fascismo cosplay. Crónicas del desconcierto en el laboratorio argentino, de Luis Ignacio García. “En esta crónica virtual, Luis Ignacio García ensaya un modo de exorcismo: usar las redes sociales explorando sus límites y aprovechando sus contradicciones. Al efectismo de las opiniones virales y el fanatismo oscurantista, opone una puesta en común de la confusión general, un pensamiento con la capacidad de darnos claves de comprensión frente a la aceleración desquiciada de los acontecimientos”, detallaron desde el sello Caja Negra sobre esta publicación de febrero.

“Ese desconcierto no es signo de una anomalía electoral, sino de una mutación profunda de la que el gobierno de Milei es síntoma. Si Chile fue el laboratorio del neoliberalismo en sus orígenes, hoy Argentina lo es de una nueva ultraderecha posdemocrática en expansión internacional. ¿Elon Musk hizo un saludo fascista o no lo hizo? ¿El atentado a Trump fue real o una puesta en escena? En una época que desafía la noción de realidad, estas preguntas se vuelven irrelevantes. A diferencia del fascismo clásico, que era sinónimo de verdad totalizadora, el devenir cosplay del fascismo le permite abandonar la rígida topología moderna, otorgándole una movilidad táctica para entrar y salir de la democracia y destruirla por dentro. El consumo irónico, lo fake, las memecoins, la crisis de representación son expresiones de la descomposición de la lengua y de la verdad que está en el núcleo de esta época”, agregaron desde la editorial.

Fascismo cosplay. Crónicas del desconcierto en el laboratorio argentino, de Luis Ignacio García, salió por Caja Negra.

9. Miembro fantasma, de Fernanda Trías. “El miembro fantasma es la amputación que permanece como dolor y como presencia. ¿Se trata de un dolor imaginario? No, es real. Los personajes de estos cuentos cargan con lo perdido. Dolores que quedan enquistados, latiendo sordamente en el ámbito más íntimo; que permanecen alojados en la memoria de las familias, los amantes, las amistades; que se inscriben en la historia de una nación herida. En ese universo, las adicciones, las huidas o los desapegos son la anestesia para lo que no se puede soportar o borrar: porque algunos fantasmas no se ven, deambulan dentro de nosotros”, apuntan desde el sello Páginas de Espuma sobre esta nueva colección de cuentos de la escritora uruguaya Fernanda Trías.

Miembro fantasma, de Fernanda Trías, salió por la editorial Páginas de Espuma.

10. Las clases de Hebe Uhart, de Liliana Villanueva. “Durante más de una década, una alumna asiste al taller de Hebe Uhart. Toma notas en sus cuadernos; en las pausas pasa en limpio, para sí misma y para sus compañeros y compañeras, parte de ese conocimiento disperso. Así surgen Las clases de Hebe Uhart, libro impensado, escrito en solo tres semanas. A diez años de su publicación original, Liliana Villanueva vuelve una última vez a esta obra fundamental para establecer su edición definitiva. Con nuevo prólogo, ocho nuevas clases y diez nuevos anexos, un listado con máximas de Hebe y un capítulo dedicado al taller de escritura, Villanueva trabaja la voz de la maestra, que nos acompaña, aún hoy, en este libro abierto, herramienta ineludible para la escritura y para la vida”, informaron desde Emecé sobre el regreso de esta publicación.

La reedición de Las clases de Hebe Uhart, de Liliana Villanueva, salió por Emece.

11. Suite Tokio, de Giovana Madalosso. “Un día cualquiera, Maju, la niñera, cruza una plaza de un barrio acomodado de São Paulo de la mano de Cora, la niña que cuida. Esquiva al ”ejército blanco“ de otras cuidadoras uniformadas, toma un autobús… y desaparece. Cora tiene cuatro años. Su madre, Fernanda, es una productora de cine en crisis: su matrimonio se desmorona, su relación con su hija es distante y se refugia en una aventura con una documentalista excéntrica. Mientras todo se descompone, apenas nota la ausencia de su hija. Maju avanza por la ciudad con Cora, entre hoteluchos desvencijados, paradas improbables y decisiones impulsivas, mientras una creciente sensación de urgencia y desamparo la acompaña”, informaron desde la editorial Consonni sobre este lanzamiento.

Suite Tokio, de Giovana Madalosso, salió por el sello Consonni.

12. Homo ludens, de Patricio Rago. “A veces es la mesa de un bar, a veces una esquina de barrio, a veces un colegio o un liceo, a veces un viaje en común. El tópico de la barra de amigos admite o promueve diferentes coordenadas. Las que elige Patricio Rago en Homo ludens son las del hockey y las de un club. Es ahí donde pone a funcionar una formidable máquina narrativa, porque la barra de amigos (o sus variantes: el grupo de pibes, la ‘Banda del Secador’) resulta una usina inagotable de historias que contar y personajes que evocar. Una gira, los asados, el vestuario, el tercer tiempo disponen los rituales que expanden lo que en principio sucede en la cancha: tiempo y lugares para el hedonismo gozoso de jugar y divertirse (aunque hay espacio para el dolor, para pensar o para sufrir, tanto en la barra como en Homo Ludens)”, escribió Martín Kohan sobre esta novela que acaba de salir por Emecé.

Homo ludens, de Patricio Rago, fue publicada por Emecé. Más sobre el libro, en esta entrevista con el autor.

13. Retórica, de Bård Borch Michalsen. Del académico noruego Bård Borch Michalsen, autor del interesantísimo Signos de civilización. Cómo la puntuación cambió la historia, llega este mes un nuevo ensayo que lleva como título Retórica.

“Hablar y escribir no son solo actos de expresión. Desde los foros de la antigua Siracusa hasta los discursos en redes sociales, la retórica ha sido la arquitectura invisible del poder. Retórica recupera las lecciones de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano para situarlas en el presente. El autor muestra que la retórica no es un adorno, sino una práctica de ciudadanía, una forma de pensar, argumentar y habitar la democracia. Aprender a comunicar es aprender a participar. Se trata de un ensayo dinámico, con historia y teoría, pero también con un estilo de manual, útil para pensar y armar el esqueleto de una retórica, propia o ajena. Es una radiografía a la comunicación social”, informan desde la editorial Godot sobre la publicación.

“El libro que acabas de empezar a leer se ha escrito sobre los hombros de los retóricos de la Antigüedad, pero está actualizado. Ser un ciudadano retórico conlleva la capacidad de expresarse de manera competente y de recibir, evaluar y analizar la retórica de los demás. ¿Son los argumentos veraces y relevantes? ¿Son las conclusiones razonables y se basan en premisas sólidas? ¿Es lo que se presenta como hechos en realidad una serie de juicios y valoraciones? Cuando analizas con sentido crítico la retórica de los demás, desarrollas tu propia capacidad de oratoria”, afirma el autor en las páginas de su libro.

Retórica, de Bård Borch Michalsen, salió por Ediciones Godot.

14. Una extraña derrota. Cómo el mundo consintió la aniquilación de Gaza, de Didier Fassin. “En 1940, Marc Bloch, uno de los mayores historiadores franceses, escribió La extraña derrota, una intervención que dejaba al desnudo lo que entonces era un tabú: la colaboración con el nazismo de los intelectuales, dirigentes y parte de la sociedad de su país. Entendía que, sin una revisión honesta, cualquier consenso de posguerra tendría pies de barro. A Didier Fassin lo mueve un propósito similar: interpelar el silencio, el consentimiento o la complicidad de responsables políticos y élites respecto de la aniquilación de Gaza, y la condena o censura que ejercieron para acallar las voces críticas acusándolas de antisemitismo”, informaron desde Siglo XXI Editores sobre este ensayo.

“Nada justifica el brutal atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023, que produjo la mayor cantidad de víctimas israelíes desde la fundación del Estado de Israel en 1948; tampoco hay modo de negar el antisemitismo y la saña con la población civil. Pero lo que siguió no puede entenderse simplemente como legítimo derecho de defensa, sino como un episodio (¿el final?) de una historia más larga en la que Israel, con la anuencia de sus aliados de Occidente y de países árabes, ha ocupado ilegalmente territorios palestinos y ha sometido a su población a segregación y violencia cotidianas”, se lee en sus páginas.

“¿Cómo harán los países occidentales, de ahora en más, para hablar como portavoces de los derechos humanos? ¿Por qué creerles, cuando casi todos asisten pasivamente o proveen armas para asesinar población indefensa (niños, sobre todo) y arrasar la infraestructura básica de la vida, desde hospitales y escuelas hasta plantas potabilizadoras, de modo que si los gazatíes no mueren por las bombas mueren por hambre, deshidratación o falta de atención médica? Este libro sienta las bases para un debate respetuoso, sin doble vara, que no tilde de antisemitas las peticiones para dejar de matar civiles, que no llame respuesta a una empresa de aniquilación, ni guerra Israel-Hamás a una operación militar frontalmente dirigida contra un pueblo, su historia y su cultura”, agregaron desde la editorial.

Una extraña derrota. Cómo el mundo consintió la aniquilación de Gaza, de Didier Fassin, salió por Siglo XXI Editores.

15. Qué hace el arte, de Brian Eno y Bette Adriaanse. “¿Qué hace el arte por nosotros? ¿Y para qué lo necesitamos? Podríamos decir que el arte es uno de los principales atributos del ser humano, como el lenguaje. Es fácil entender por qué el lenguaje es universal, pero no parece ser tan sencillo imaginar que el arte también lo sea. Qué hace el arte es una invitación a explorar estas y otras muchas preguntas vitales, en una maravillosa oportunidad para comprender cómo creamos arte todos nosotros y cómo el arte crea comunidades, abre nuestros mundos y puede transformarnos. Curioso, lúdico, ricamente ilustrado, lleno de ideas y de vida, este libro supone una llamada inspiradora a imaginar un futuro diferente, en el que el legendario músico Brian Eno y la artista Bette Adriaanse nos llevan de la mano para transformar nuestra comprensión de cómo el arte y nuestras vidas están intrínsecamente vinculados”, anticiparon desde Paidós sobre esta publicación.

Qué hace el arte, de Brian Eno y Bette Adriaanse, salió por el sello Paidós.

16. ¡Ponele música!, de Rodolfo Edwards. “El tiempo pasa para todo el mundo pero para Edwards es una botella que mantiene a salvo, con un poema adentro. Corre por la ciudad con la botella entre los brazos, con la firmeza con la que se sostiene a un recién nacido, de Palermo a la ciudad vieja pasando por la punta del Obelisco y la calesita que gira desencajada, como los años que pasan y deja a la juventud en estado de promesa. Con su rayo láser lingüístico, Edwards propone a quien lee unirse a su tribu mientras ve pasar a los que fueron, a los que pudieron y a los que se quedaron en el camino, a las que amó y a las que tomó de la mano para correr a su ritmo. (”En departamentos de un ambiente / asombramos al mundo / con nuestros asombros / vigilamos el capricho / como una flor de oro“). Es un juego: ¿Quién se anima a escribir con el corazón de los besos robados, de los amigos congelados en el clímax de la noche? Una imagen: el ritual del whisky y todos apretaditos con las mejillas coloradas mirando el amanecer de la vida”, apunta Flor Monfort sobre este nuevo libro del poeta argentino Rodolfo Edwards que este mes llega de la mano de la editorial Nebliplateada.

“Rodolfo Edwards es un poeta de Buenos Aires. Oriundo del barrio de La Boca, su obra late con el pulso del asfalto porteño. Heredero legítimo de la poética de Discépolo y la agudeza los Fernández Moreno, Edwards escribe con el oído pegado a la calle para rescatar una épica de lo cotidiano que otros pasan por alto. Con una honestidad brutal que estalló en libros como Culo criollo, rompió cualquier rastro de solemnidad académica para entregar una poesía carnal, política y profundamente argentina. Su trayectoria suma títulos fundamentales como That's amore, Los Tatis, ¡Vamos con esas imágenes!, Mosca blanca sobre oveja negra, The real poncho y Panfletos de papel picado, entre otros, demuestra una coherencia inquebrantable: la de ser un autor que no pide permiso para decir lo que ve. Con el lanzamiento de su nuevo libro, ¡Ponele música!, Edwards consolida definitivamente su amor por el ritmo, el movimiento y la belleza de Buenos Aires, reafirmando su lugar como una figura central de su generación”, agregaron desde la editorial.

¡Ponele música!, de Rodolfo Edwards, salió por el sello Nebliplateada.

17. Perras de reserva, de Dahlia de la Cerda. “Las heroínas de Perras de reserva son mujeres fuertes, decididas a resolver por sí mismas sus problemas porque saben que si con algo no pueden contar es con la ayuda de Dios. Como mucho, se encomiendan al Diablo, ya que ante la perspectiva de convertirse en víctimas –usadas, explotadas o muertas– prefieren optar por la sangre ajena. Como Yuliana, la macabramente entrañable heredera al trono de un capo del narcotráfico, que no va a aceptar que sus compañeras de escuela se burlen de su look. O la adolescente que antes de dejarse arrinconar por la pobreza y el hambre se vuelve una malandrina de calle con principios, que solo desvalija a gente bien. O la bruja que recurre al Señor de las Tinieblas para que le ayude con la vecina cuyos perros hacen sus necesidades en su patio”, se lee en la contratapa de esta publicación que llega este mes a las librerías locales de la mano del sello Sexto Piso.

Perras de reserva, de Dahlia de la Cerda, salió por Sexto Piso Editorial.

18. Literatura del tercer mundo en la era del capitalismo mundial, de Fredric Jameson. “En un mundo donde el capital multinacional redefine constantemente las fronteras de la cultura y la identidad, este breve texto de Fredric Jameson es una obra fundamental para entender las dinámicas de resistencia y adaptación de las narrativas del tercer mundo. Jameson destaca que la literatura del tercer mundo se caracteriza por su conexión intrínseca con el nacionalismo y la identidad cultural. A diferencia de la literatura del primer mundo, que a menudo se centra en el individuo, los textos del tercer mundo tienden a entrelazar lo personal con lo político. Este enfoque se debe a la historia compartida de colonialismo y opresión, donde las narrativas individuales son vistas como representaciones de las luchas más amplias de sus sociedades”, informó Ediciones Godot sobre esta publicación.

“¿Hay –y es deseable- una forma latinoamericana de escribir literatura?”, se pregunta el escritor argentino Juan Mattio en el prólogo de esta edición, y agrega: “En un mundo donde las tendencias cada vez más abstractas del Capital conducen a mayores niveles de globalización (o al menos así era hasta hace muy poco tiempo) Jameson nos propone que cierto nacionalismo del Tercer Mundo puede ser una estrategia de desacople y defensa. Y aunque a primera vista la idea parece tener cierto potencial emancipatorio, lo cierto es que deberíamos ponernos en guardia ante sus consecuencias prácticas”.

Literatura del tercer mundo en la era del capitalismo mundial, de Fredric Jameson, salió por Ediciones Godot.

