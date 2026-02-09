Trump estalla contra Bad Bunny por su actuación en el Super Bowl: “Nadie entiende lo que dice este tipo y el baile es repugnante”

Donald Trump estalla contra la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl. Una actuación en castellano caracterizada por la reivindicación de las raíces puertorriqueñas y latinoamericanas de las personas que viven en EE.UU. en un momento de represión migratoria dirigida por la Administración Trump y del afán del presidente estadounidense por hacer oficial el idioma inglés.

“Seguimos aquí”, terminó diciendo Bad Bunny al final de su actuación, después de enumerar a todos los países del continente americano, cuando en EE.UU. lo común es enseñar que el continente se divide en dos: América del Norte y América del Sur.

“El espectáculo del descanso del Super Bowl es absolutamente terrible”, dijo Donald Trump en un post de Truth Social: “¡Uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”.

“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y todo el mundo”, insistió Donald Trump.

Según el presidente de EE.UU., “este 'espectáculo' es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día, ¡incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia! No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo del descanso medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real”.

La semana pasada, Bad Bunny se convirtió la semana pasada en la primera persona que logra el Grammy al Álbum del Año por un disco íntegramente en español frente a la censura de Trump a la diversidad cultural.

Durante uno de sus discursos, el intérprete aprovechó para cargar duramente contra el ICE: “No somos salvajes, no somos animales, no somos álienes. Somos seres humanos y somos americanos. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor”.

En los Grammy el domingo pasado también exclamó “¡fuera ICE!” al aceptar el premio. Además, la última gira de Bad Bunny no pasó por Estados Unidos por la preocupación de que sus fans pudieran ser blanco de los agentes de inmigración.

Si bien la actuación de Bad Bunny tiene connotaciones en el contexto actual de represión migratoria, hace seis años, durante la primera presidencia de Donald Trump, Jennifer Lopez aprovechó su actuación en el Super Bowl –en la que también estuvo invitado Bad Bunny– para denunciar las detenciones de niños migrantes en jaulas y la separación de sus padres a manos de la Administración Trump.

Otro detalle de la actuación es que Bad Bunny lució banderas de su país con el azul claro, que son las utilizadas por las personas que reivindican la independencia de Puerto Rico, frente a la bandera oficial con el azul oscuro, que se adoptó en 1952 cuando la isla se convirtió en Estado Libre Asociado de EE.UU..