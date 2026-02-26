Un refugiado casi ciego, hallado muerto en Buffalo tras ser abandonado por la patrulla fronteriza de EE.UU.

Un refugiado casi ciego de Myanmar, que estaba desaparecido desde que fue liberado de una cárcel de Buffalo y puesto bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., fue hallado muerto en una calle del centro de la ciudad de Buffalo (Nueva York), según informaron este miércoles las autoridades municipales.

Agentes de policía de la ciudad, situada al norte del estado de Nueva York, localizaron el cadáver de Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, el martes por la noche, según informó un portavoz del Departamento de Policía de Buffalo.

Shah Alam estaba desaparecido desde el 19 de febrero, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. lo dejaron en una cafetería a kilómetros de su casa tras su puesta en libertad de una cárcel del condado, donde había pasado gran parte del último año a la espera de juicio por cargos penales que dieron lugar a un acuerdo de declaración de culpabilidad por un delito menor.

Los detectives de homicidios están investigando las circunstancias de la muerte de Shah Alam, dijo el portavoz. La presidenta de CAPAC –el caucus Asiático-Americano del Congreso–, la demócrata Grace Meng (Nueva York), y el congresista Tim Kennedy (demócrata por Nueva York) emitieron la siguiente declaración conjunta sobre la muerte de Nurul Amin Shah Alam: “Estamos indignados por la trágica muerte de Nurul Amin Shah Alam. Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos abandonaron a un hombre que estaba casi ciego, no hablaba inglés y padecía graves problemas de salud a kilómetros de su hogar sin notificar a su familia. Esta decisión fue un profundo incumplimiento del deber y de la decencia humana básica que le costó la vida a un hombre. Debe haber una investigación completa y exhaustiva sobre por qué ocurrió esto”.

“Como miembros del Congreso, exigiremos respuestas y responsabilidades a la Administración Trump, incluyendo a Kristi Noem, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos”, añaden.

El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, demócrata, dijo en un comunicado el miércoles que la muerte de Shah Alam era evitable y que era el resultado de una decisión “inhumana” de las autoridades federales de inmigración.

“Un hombre vulnerable, casi ciego e incapaz de hablar inglés, fue abandonado solo en una fría noche de invierno sin que se hiciera ningún intento por dejarlo en un lugar seguro”, afirmó Ryan, informa Reuters: “Esa decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue poco profesional e inhumana”.

En una declaración a Investigative Post, un medio de comunicación con sede en Buffalo, un portavoz de la CBP dijo que los agentes dejaron a Shah Alam en una cafetería después de determinar que había entrado en el país como refugiado y no podía ser deportado: “Los agentes de la Patrulla Fronteriza le ofrecieron llevarlo en coche, y él aceptó ir a una cafetería, que se consideró un lugar cálido y seguro cerca de su última dirección conocida, en lugar de ser liberado directamente desde la estación de la Patrulla Fronteriza. No mostró signos de angustia, problemas de movilidad o discapacidades que requirieran asistencia especial”.

Las temperaturas en Buffalo, una ciudad cerca de la frontera con Canadá, estaban por debajo de cero el fin de semana pasado.

La Fiscalía del Condado de Erie dijo que Shah Alam fue detenido hace un año tras un incidente que terminó con heridas leves a dos agentes de policía de Buffalo, informa Reuters.

Shah Alam fue puesto en libertad bajo fianza este mes después de aceptar un acuerdo con la fiscalía, según informó la Fiscalía.

Tras la detención de Shah Alam, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitió una orden de detención migratoria, una solicitud formal para tomar bajo custodia a un no ciudadano tras su puesta en libertad prevista tras su detención penal.

En respuesta a esa orden de detención migratoria, la Oficina del Sheriff del condado de Erie se puso en contacto con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos antes de la puesta en libertad de Shah Alam, según informó un portavoz de la oficina del sheriff.

Mohamad Faisal, uno de los hijos de Shah Alam, dijo en un mensaje de texto que la detención de su padre hace un año se debió a un malentendido con los agentes de policía. Shah Alam, que no hablaba inglés, había salido a dar un paseo y había estado utilizando una barra de cortina que había comprado como bastón, dijo Faisal.

Shah Alam se perdió y entró en la propiedad de un residente de Buffalo que llamó a la policía, dijo Faisal. Cuando Shah Alam no entendió las órdenes de la policía de soltar la barra de cortina, lo arrestaron, dijo su hijo. Tras su puesta en libertad la semana pasada, “nadie nos dijo a mí, a mi familia ni a mi abogado dónde habían dejado a mi padre”, dijo Faisal, quien dijo que Shah Alam no sabía leer, escribir ni utilizar dispositivos electrónicos