Hillary Clinton declara ante el Congreso por el caso Epstein: “Nunca coincidí con él y no tenía ni idea de sus actividades delictivas”

Hillary Clinton marca distancias con Epstein ante la Cámara de Representantes. En su comparecencia de este jueves, la exsecretaria de Estado y esposa del expresidente Bill Clinton declaró ante los congresistas de la Cámara de Representantes de EE.UU. que no tenía conocimiento de los delitos de Jeffrey Epstein ni de Ghislaine Maxwell.

“No tenía ni idea de sus actividades delictivas. No recuerdo haber conocido nunca al Sr. Epstein”, afirmó Hillary Clinton en una declaración inicial que compartió en sus redes sociales.

Su testimonio da inicio a dos días de declaraciones que también incluirán al expresidente Bill Clinton.

Las declaraciones a puerta cerrada se producen tras meses de tensas discusiones entre los Clinton y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos.

Los Clinton aceptaron testificar después de que sus ofertas de declaraciones juradas fueran rechazadas por el comité y su presidente, James Comer, republicano por Kentucky, amenazara con presentar cargos penales por desacato al Congreso contra ellos.

Será la primera vez que un expresidente se vea obligado a testificar ante el Congreso, lo que refleja la presión por la rendición de cuentas en relación con los abusos de Epstein a menores y al selecto círculo con el que se relacionaba.

La declaración a puerta cerrada de Clinton ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes se realiza en Chappaqua, Nueva York.

“No hay ningún indicio —ninguno, cero, nada de nada— de que la secretaria Clinton tuviera conocimiento alguno de los delitos de Epstein”, señaló el congresista James Walkinshaw, demócrata de Virginia, justo antes del inicio de la declaración.

Clinton sí tuvo conexiones con la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, a través de la Fundación Clinton. Maxwell también fue invitada a la boda de su hija Chelsea Clinton en 2010.