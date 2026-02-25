El gremio del neumático le llevó a Kicillof el reclamo por la reapertura de FATE y el gobenador culpó a Milei

Un acto por la entrega de móviles policiales en San Isidro fue el marco que encontró el gremio del SUTNA para cruzarse con el gobernador Axel Kicillof y buscar involucrarlo en el conflicto abierto por el cierre de la fábrica de FATE, que afecta a 920 trabajadores del neumático.

En la reunión, que ocurrió de manera improvisada, el mandatario le planteó al gremio que “la provincia hará todo lo que esté a su alcance” pero también responsabilizó a la gestión de Javier Milei por la apertura indiscriminada de importaciones como factor clave de la crisis en la industria autopartista. El sindicato, a su vez, señaló que Kicillof dijo que “se involucraría directamente en la búsqueda de una solución que contemple la reapertura de la fábrica”.

FATE está cerrada desde el miércoles de la semana pasada y desde entonces el Ministerio de Capital Humano decretó la conciliación obligatoria para evitar que escale el conflicto. Sin embargo la planta sigue sin funcionar y los trabajadores mantienen una huelga en sus puertas. El lunes pasado fracasó una primera audiencia entre los trabajadores y la compañía en el marco de la secretaría de Julio Cordero. Y este martes hubo otra a instancias del Ministerio de Trabajo y Producción bonaerense.

Ante la falta de una salida a la vista, el gremio –de extracción combativa– le llevó el reclamo personalmente a Kicillof este miércoles al mediodía. La delegación estuvo encabezada por el secretario ejecutivo de la seccional San Fernando del SUTNA, Miguel Ángel Ricciardulli, quien entregó en mano una nota formal al mandatario provincial firmada también por Alejandro Crespo, titular del gremio.

Según transmitieron desde el gremio, Kicillof aseguró que estaba al tanto de la situación de FATE y que la postura expresada por sus funcionarios en la audiencia de este martes fue bajo su directa instrucción. Además, indicó que “se involucrará personalmente en la búsqueda de una solución que contemple la reapertura de la fábrica y la preservación de los puestos de trabajo”.

Cerca de Kicillof señalaron a elDiarioAR que la respuesta del gobernador ante el pedido del SUTNA fue que “la Provincia hará todo lo que esté a su alcance”. Pero también Kicillof apuntó sobre las responsabilidad macroeconómicas por la crisis que afecta a la industria en general. “El problema nodal es el modelo de exterminio a la industria nacional que lleva adelante el gobierno nacional, donde cierran empresas y pymes a diario y no les importa”, fue la postura del bonaerense.

Kicillof también transmitió que la propia provincia “sufre la asfixia del modelo nacional”, y remarcó que “hay alternativas desarrolladas por países como Estados Unidos, la Unión europea y países vecinos como Brasil ante el avance de las importaciones de neumáticos provenientes de China y del sudeste asiático que se podrían tomar desde Nación”.

“Lo que la provincia puede aportar es un paliativo muy efímero porque el problema central de las condiciones macroeconómicas no tiene alcance provincial”, detallaron voceros de Kicillof.

En el escrito, el gremio le solicitó al Ejecutivo bonaerense que avance “en todo camino que permita la reapertura inmediata de la planta y la continuidad de todos los puestos de trabajo”, utilizando “todas las herramientas con las que el Estado provincial cuenta”. En la carta, el SUTNA advierte que el cierre de FATE implica “un enorme perjuicio” para el municipio de San Fernando y para toda la provincia.

El sindicato también hace referencia a la audiencia realizada en la cartera laboral bonaerense, donde –según detalla– la Provincia dio a entender que la compañía, en manos del millonario Javier Madanes Quintanilla, cuenta con recursos para colaborar en una salida que garantice la continuidad productiva y el sostenimiento del empleo. Sin embargo, remarcan que la empresa no habría dado respuesta a esas propuestas.

En ese marco, el SUTNA pidió al gobernador que informe formalmente qué medidas concretas la Provincia está dispuesta a instrumentar y que arbitre los medios necesarios para garantizar “la integridad de todos los trabajadores y el total libre ejercicio” del derecho a la protesta.

MC