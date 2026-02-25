En la antesala del tratamiento en el Senado, la reforma laboral suma mayor respaldo empresario

En la recta final de su recorrido parlamentario, la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó un nuevo respaldo político y empresarial. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en la Casa Rosada a los representantes del denominado G6, el grupo que nuclea a las principales cámaras empresarias del país, quienes manifestaron su conformidad con el avance del proyecto y expresaron confianza en el rumbo económico.

El encuentro se produjo mientras el oficialismo se prepara para buscar en el Senado, el viernes, la ratificación definitiva de la iniciativa, considerada una pieza clave dentro del programa de transformación económica que impulsa el presidente Javier Milei. Según trascendió, los empresarios valoraron los cambios propuestos en la legislación laboral y respaldaron el enfoque orientado —según el Ejecutivo— a promover la formalización del empleo, reducir litigiosidad y generar condiciones más favorables para la contratación.

Desde el entorno de Manuel Adorni señalaron que durante la reunión no hubo planteos vinculados a despidos en el sector industrial, y destacaron que los referentes empresariales transmitieron “enorme confianza” en el proceso de reformas. En ese marco, remarcaron la necesidad de fortalecer el perfil productivo de las compañías en la nueva etapa económica.

La reunión coincidió además con la difusión de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que informó un crecimiento del 4,4% en 2025, cifra celebrada públicamente por el mandatario y por el ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque en la Casa Rosada reconocen que la recuperación es dispar según sectores, el oficialismo interpreta estos números como un respaldo al rumbo adoptado.

En paralelo, el Gobierno anticipó que la reforma laboral no será el único eje de su agenda legislativa. De cara a 2026, el Ejecutivo proyecta avanzar también con reformas tributarias y electorales, consolidando así un paquete integral de cambios estructurales.

Con el respaldo empresario explícito y el impulso político del oficialismo, la reforma laboral se encamina a convertirse en una de las principales victorias legislativas del año para la administración Milei.

