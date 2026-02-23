La AFA negó deudas fiscales, suspendió la fecha 9 y respaldó a “Chiqui” Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) negó la existencia de deudas fiscales exigibles y anunció la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional en respaldo a sus autoridades, tras la citación a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas irregularidades tributarias.

En un comunicado difundido este lunes, la entidad sostuvo que no existe deuda alguna vinculada con las obligaciones consignadas en la denuncia y subrayó que los pagos cuestionados fueron efectuados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos. Según detallaron, ese planteo ya fue presentado ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra pendiente de resolución por parte de la Cámara de Apelaciones.

Además, desde la casa madre del fútbol argentino apuntaron contra el accionar de ARCA, al considerar que el organismo recaudador intenta convertir obligaciones aún no vencidas -y por lo tanto no exigibles- en la base de un supuesto delito penal tributario. Esa interpretación, afirmaron, resulta contraria a la normativa vigente.

En paralelo al pronunciamiento institucional, el conflicto tuvo un impacto inmediato en la organización del calendario deportivo. Durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, realizada en el Predio Lionel Andrés Messi, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también se extendería al resto de las categorías del fútbol argentino.

La decisión fue presentada como una señal de repudio a la denuncia impulsada por ARCA y como un respaldo explícito a las autoridades involucradas, en un escenario que ya trasciende el plano judicial y afecta directamente la competencia.

En ese contexto, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se expresó públicamente y dejó un mensaje político hacia el interior del sistema futbolístico: “AFA somos todos”. Tras el encuentro dirigencial, sostuvo que se debatieron “temas muy importantes para el futuro del fútbol argentino”, al tiempo que reafirmó la postura institucional frente al avance de la causa.

La suspensión de la jornada abre ahora un nuevo frente de tensión, con clubes y jugadores a la espera de definiciones sobre la reprogramación de los partidos. Mientras tanto, la estrategia de la AFA apunta a concentrar fuerzas en la defensa judicial y en cerrar filas en torno a su conducción, en medio de un conflicto que amenaza con alterar la normalidad del campeonato local.