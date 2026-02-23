FATE: el Gobierno reúne a la empresa y al gremio en medio de la tensión por el cierre y los 920 despidos

En medio de un conflicto que mantiene en vilo a 920 trabajadores, el Gobierno convocó para este lunes al mediodía a directivos de la empresa FATE y a representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) a una audiencia virtual en la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de intentar destrabar la crisis abierta tras el anuncio del cierre definitivo de la planta de San Fernando.

Aunque el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, la fábrica continúa paralizada. La empresa —propiedad de la familia Madanes Quintanilla— exige que el gremio abandone las instalaciones para retomar tareas, mientras que el sindicato que conduce Alejandro Crespo mantiene la permanencia dentro de la planta en defensa de los puestos de trabajo. Fuentes de la compañía confirmaron que, más allá de la conciliación, el plan original de cierre definitivo sigue firme una vez vencidos los plazos legales, y atribuyeron la decisión a la caída del consumo, la apertura de importaciones chinas y la alta conflictividad gremial.

El conflicto también abrió una disputa política entre la Nación y la provincia de Buenos Aires. La gestión de Axel Kicillof dictó su propia conciliación obligatoria apenas minutos después de la resolución nacional, en un intento de intervenir en un conflicto que impacta directamente en territorio bonaerense.

La situación escaló aún más tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien no buscó mediar sino que cuestionó públicamente a la empresa. En redes sociales, rebautizó las siglas de FATE como “Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas” y acusó a sus dueños de haberse beneficiado durante décadas del proteccionismo sin competir.

En paralelo, el SUTNA sumó el respaldo de Pablo Moyano, dirigente de Camioneros, quien advirtió sobre el riesgo de permitir la importación masiva de neumáticos sin controles y sostuvo que esa política no solo afecta a los trabajadores de FATE sino también a la seguridad en el transporte de cargas.

Desde el oficialismo, la senadora y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, relativizó la novedad del cierre. “Fate viene cerrando hace veinte años. Yo desde que tengo memoria recuerdo que FATE está mal. La verdad es que me llama más la atención el día que se intentó cerrar el cierre porque hace tiempo que Fate está mal”, afirmó. Y agregó: “Hace tiempo que tiene un sindicato que le hace la vida imposible, y hace tiempo que la empresa amenaza con cerrar. Así que son como esos casos emblemáticos de empresas que siguen sin saber por qué producen”.

MC