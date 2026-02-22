México acaba con la vida de 'El Mencho', el narcotraficante más poderoso del país tras la caída del 'Chapo' Guzmán

El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los capos del narcotráfico más buscados del mundo, ha fallecido este domingo a consecuencia de las heridas sufridas durante un dispositivo conjunto de las fuerzas federales mexicanas y liderado por el Ejército mexicano en la localidad de Tapalpa, en el Estado de Jalisco.

La captura de Oseguera Cervantes se ha producido durante un conjunto de operativos coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras agencias de seguridad, en colaboración con agencias de inteligencia de Estados Unidos. 'El Mencho' fue herido durante la operación especial en Tapalpa, a 130 kilómetros de la capital del Estado, Guadalajara.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se encontraba en el municipio de San Pedro de las Colonias, en Coahuila, en una entrega de ayudas correspondientes a los Programas para el Bienestar del gobierno federal, no ha querido hacer valoraciones sobre la operación y ha remitido a los medios al Gabinete de Seguridad.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha informado posteriormente sobre la ejecución de esta operación especial en el municipio de Tapalpa que terminó con la detención del narcotraficante conocido como 'El Mencho', y especificó que perdió la vida durante su traslado a Ciudad de México.

Durante el despliegue, los militares fueron atacados por presuntos integrantes del Cartel y respondieron a esta agresión “en defensa de su integridad”, según informa la Secretaría en un comunicado, en el que asegura que en la operación perdieron la vida cuatro miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación y tres más resultaron heridos de gravedad. Todos los heridos, entre los que se encontraría 'El Mencho', perdieron la vida durante su traslado por vía aérea a la capital, Ciudad de México.

Además, hay al menos dos miembros de la organización detenidos y se ha incautado diverso armamento, incluidos lanzacohetes, y vehículos blindados.

El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, ha comunicado en la red social X que ha sido informado por las fuerzas de seguridad mexicanas de la muerte del líder del Cartel, a quien ha calificado como “uno de los líderes de la droga más sangrientos y despiadados”, y ha defendido que se trata de “un gran avance” para México, EEUU, Latinoamérica y el mundo.

“Los buenos somos más que los malos”, ha añadido en español, tras lo que ha felicitado a las fuerzas de orden público de “la gran nación mexicana”. Minutos más tarde ha mencionado los incidentes provocados por el narcotráfico en respuesta a la operación y ha dicho que está observando las escenas “con gran tristeza y preocupación” y que no le sorprende que “los malos estén respondiendo con terror” y ha enviado un mensaje de ánimo al país vecino.

Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de EEUU había llegado a ofrecer hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.

El Cártel de Jalisco Nueva Generación, bajo su liderazgo, se había consolidado como una de las organizaciones delictivas más violentas y de mayor expansión en México, con operaciones en al menos diez estados del país y en el exterior. Precisamente en noviembre del año pasado, la Policía Nacional desarticulaba su “oficina” en España en Talavera de la Reina, en una macrooperación que terminó con 20 detenciones.

Pese a las operaciones previas en su contra durante más de una década, 'El Mencho' había logrado hasta ahora evitar su captura. Su caída representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico de las últimas décadas y es sin duda el más importante desde la captura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán en el año 2016.

Incidentes violentos en varios estados tras la operación

A lo largo del día, se han producido numerosos incidentes en varios estados del país, con bloqueos de carreteras en al menos siete: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato, Baja California y Aguascalientes. Estos incidentes han provocado que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemús, activase el código rojo por la violencia desatada tras el operativo.

El gobernador ha asegurado a los medios que el operativo de seguridad se mantiene en plena coordinación y que el objetivo principal en estos momentos es restablecer la normalidad en las zonas afectadas. Hasta 26 carreteras han llegado a estar cortadas en Jalisco, aunque las fuerzas de seguridad han ido abriendo varias de ellas de forma progresiva.

El aeropuerto internacional de Manzanillo, situado en el Estado de Colima, colindante con el de Jalisco, se ha visto obligado a cancelar algunos de los vuelos programados para este domingo debido a los cortes de carreteras que afectan a sus accesos. También el puerto de la ciudad se ha visto obligado por seguridad a interrumpir sus operaciones.

A su vez, el Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que también es operado por la misma empresa, sí trabaja con normalidad y que no ha sufrido ni cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas.

En el Estado de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla también ha ordenado desplegar las fuerzas de seguridad ante los bloqueos de carreteras y el incendio de vehículos en algunos municipios. En sus redes sociales comunicó que ha ordenado la puesta en marcha “inmediata” de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales tras los bloqueos en el Estado.

Además, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato ha confirmado que se han producido incendios intencionados en farmacias y tiendas de varios municipios como León, Silao, Irapuato, Purísima del Rincón, Moroleón o la misma capital, Guanajuato. Sobre las 19.15, hora peninsular española, la institución estatal ha confirmado la reapertura de todas las vías cortadas en el Estado.

EEUU y Canadá piden a sus ciudadanos que no salgan a la calle

La embajada de Estados Unidos emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco y en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación.

“Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EEUU deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso”, señala la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

Las autoridades canadienses también solicitaron a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del Estado mexicano por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México y por los bloqueos en las carreteras.

En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan “un bajo perfil”.