El Tribunal Supremo anuló gran parte de los aranceles de Trump y desmonta su agenda política y económica

Revés total para los principales ejes económicos y políticos de Donald Trump. El Tribunal Supremo tumbó este viernes los aranceles globales del presidente de EE.UU., lo que supone una importante derrota en una cuestión crucial para su agenda económica.

La decisión se centra en los aranceles impuestos en virtud de una ley de poderes de emergencia, que el mandatario impuso a casi todos los países del mundo.

La mayoría de los jueces consideró que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer gravámenes, informa Associated Press, lo que incluye los aranceles. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte de la facultad tributaria al Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh disintieron. “Los aranceles en cuestión pueden ser o no una política acertada. Pero, en cuanto al texto, la historia y los precedentes, son claramente legales”, escribió Kavanaugh en su voto particular.

El impacto económico de los aranceles de Trump se estimó en unos 3 billones de dólares durante la próxima década, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

El Tesoro recaudó más de 133.000 millones de dólares gracias a los impuestos a la importación que el presidente impuso en virtud de la ley de poderes de emergencia, según muestran los datos federales de diciembre. Muchas empresas, incluida la cadena de grandes almacenes Costco, ya acudieron a los tribunales para exigir reembolsos.

Es la primera medida importante de la amplia agenda de Trump que llega directamente ante el tribunal más alto del país, en el cual él mismo tiene una mayoría amplia de 6 a 3.

El presidente de EE.UU. se pronunció abiertamente sobre el caso, calificándolo como uno de los más importantes de la historia de Estados Unidos y afirmando que una sentencia en su contra supondría un duro golpe económico para el país.

Pero la oposición legal traspasó el espectro político, incluyendo a grupos ultraliberales y proempresariales que suelen estar alineados con el Partido Republicano.

El caso que se falló este viernes se refiere a los aranceles anunciados en abril sobre todo el mundo, incluidos los socios comerciales de EE.UU., así como los gravámenes impuestos desde febrero a las importaciones procedentes de Canadá, China y México.

Trump justificó estas medidas invocando la emergencia nacional en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Sin embargo, dos tribunales de primera instancia y un tribunal federal de apelaciones ya fueron dictaminando que la ley de emergencia invocada no le otorga al presidente de EE.UU. un poder ilimitado para fijar aranceles: la Constitución establece que la potestad arancelaria reside en el Congreso.

Ahora, el Supremo consideró que los aranceles del presidente de EE.UU. infringen la ley. Los demandantes argumentaron que la ley de poderes de emergencia de 1977 que Trump utilizó ni siquiera menciona los aranceles, y que ningún presidente anterior la había utilizado para imponerlos.

Trump construyó una supermayoría conservadora del Tribunal Supremo, nombrando a tres de los nueve magistrados durante su primer mandato. Hasta ahora, los magistrados se habían mostrado reacios a limitar su extraordinario ejercicio del poder ejecutivo, otorgándole una serie de victorias en los casos de emergencia que la Corte Suprema tramitó.

Sin embargo, estas órdenes habían sido temporales. Es decir, poco de la agenda ultra de Trump se debatió a fondo ante el máximo tribunal del país hasta el momento, y ahora está por ver si el resultado de este caso puede marcar la pauta para una mayor oposición legal a sus políticas.

Tras esta derrota ante el Tribunal Supremo, Trump puede imponer aranceles amparándose en otras leyes, pero estas presentan mayores limitaciones en cuanto a la rapidez y la severidad con que podría actuar.

Europa toma nota

“Tomamos nota del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y lo estamos analizando cuidadosamente”, afirman fuentes comunitarias, informa Rodrigo Ponce de León: “Mantenemos un contacto estrecho con la Administración estadounidense mientras buscamos claridad sobre las medidas que planean tomar en respuesta a este fallo. Las empresas en ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y previsibilidad en la relación comercial. Por ello, seguimos defendiendo la reducción de aranceles y trabajando para disminuirlos”.