Radiografía del voto en la Cámara baja: quiénes ayudaron al Gobierno y quiénes se opusieron

El proyecto de reforma laboral consiguió en la Cámara de Diputados 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, lo que permite desmenuzar qué sectores políticos ayudaron al Gobierno y quiénes se opusieron.

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa fue aprobada con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Fedeeral, Producción y Trabajo, Independencia, un sector minoritario de Provincias Unidas, el MID y algunos diputados sueltos monobloquistas.

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, los tres miembros de Elijo Catamarca (que habían dado quórum) y los monobloques de Marcela Pagano, la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

Más allá de este mapeo general, hubo casos llamativos que merecen posar la lupa, principalmente en el bloque de Provincias Unidas, que se dividió en el voto.

Seis integrantes de esta variopinta bancada prestaron colaboración al Gobierno, empezando por la jefa del bloque, la santafesina ex PRO Gisela Scaglia.

También se desmarcaron de la postura mayoritaria otros ex PRO como el rionegrino Sergio Capozzi y el santafesino José Núñez, además del radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, los cordobeses peronistas Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo.

La división de Provincias Unidas

Párrafo aparte merece la columna de los ausentes a la hora de votar, que es un recurso habitual que suele utilizarse para ayudar al sector que va ganando la votación, sin comprometerse de lleno.

Es el caso de los cordobeses Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres de Provincias Unidas (los otros dos representantes de esa provincia votaron en contra), como también el tucumano Javier Noguera de Independencia, quien en la previa había recibido presiones.

De Unión por la Patria estuvieron ausentes el riojano Sergio Casas y el fueguino Paulo Tita.

