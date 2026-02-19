La CGT aseguró que el paro contra la reforma laboral tuvo más del 90% de acatamiento

Mientras en el Congreso se debatía el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó una conferencia de prensa para evaluar el alcance del paro nacional y afirmó que la medida registró un “enorme acatamiento”, con más del 90% de la actividad paralizada en distintos sectores del país.

El cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, sostuvo que la huelga se cumplió este jueves con “más del 90% de la actividad detenida” y remarcó que la conducción sindical fue “consecuente y responsable en mantener la paz social”. En ese marco, calificó la iniciativa oficial como un proyecto que “retrocede 100 años” en materia de derechos laborales.

La medida de fuerza fue la cuarta convocada por la CGT desde el inicio de la gestión de Milei y tuvo como eje el rechazo a los cambios en la normativa laboral que ya cuentan con media sanción del Senado y que eran debatidos por Diputados.

Transporte, industria y administración pública

El impacto del paro se sintió con fuerza en el transporte público. La circulación de colectivos, trenes y subtes fue mínima, ya que sólo prestaron servicio las líneas pertenecientes al grupo DOTA, cuyos choferes no están afiliados a la UTA. Ante ese escenario, muchos usuarios recurrieron a aplicaciones de transporte y combis para trasladarse.

También se paralizó el funcionamiento de la mayoría de las fábricas en distintos rubros industriales y se vio afectada la atención al público en dependencias estatales, bancos y otras entidades. En contraste, el acatamiento fue menor en los comercios de cercanía y locales a la calle, que en buena proporción abrieron sus puertas y funcionaron con normalidad, según relevamientos periodísticos.

Sola aseguró que el respaldo al paro fue “importantísimo” y destacó que la adhesión comenzó incluso antes del inicio formal de la medida. “Ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó en declaraciones radiales.

Respecto de la participación de la UTA y el efecto que tuvo la adhesión del gremio en la circulación del transporte, el dirigente señaló que los choferes “tienen derecho a expresarse también, y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción”.

“Destrucción del tejido productivo”

En su balance, Sola vinculó la medida de fuerza con un “enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo” que, según sostuvo, se viene profundizando en los últimos dos años. Como ejemplo mencionó el cierre de la empresa de neumáticos FATE, anunciado el miércoles, y aseguró que se trata de “la punta del iceberg de 300.000 puestos de trabajo formales que se han caído” desde la llegada de Milei al Gobierno.

“La CGT en toda su amplitud está convencida de que el Gobierno debe representar los intereses de los trabajadores. Esto no tiene que ver con ideologías, porque muchos de los que nosotros representamos votaron al Gobierno y otros a la oposición”, añadió el titular del sindicato del Seguro.

En paralelo al paro, sectores internos de la CGT críticos de la conducción, junto a sindicatos de las dos CTA, impulsaron una movilización frente al Congreso mientras se debatía la reforma. La convocatoria fue encabezada por el Frente de Sindicatos Unidos, que integran la UOM, Aceiteros, Pilotos, Aeronáuticos y ATE, entre otros gremios.