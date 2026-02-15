Hace más de 12 años enfermé de leucemia. Trabajaba entonces en el diario Clarín. No viene al caso contar lo difícil que es enfrentar una enfermedad así porque es bastante obvio. Lo cuento porque en aquel momento vivía sola con mi hijo y cómo iba a llegar a fin de mes era mi última preocupación. Me amparaba la ley, pero también la empresa.

El tratamiento implicaba internaciones de más de un mes y las salidas de apenas 10 días eran sólo para recuperar algo de fuerza y volver a internarme. Al cabo de un año me llamó el jefe de personal, por quien guardo un gran cariño, para avisarme que me iba a llegar un telegrama en el que me comunicaban que la licencia terminaba. “Pero no te hagas problema, es sólo una formalidad. Tomate todo el tiempo que necesites”, me dijo. “Lo importante es que te pongas bien”.

Me tomé dos meses más. Cuando volví, sólo hubo alegría. Jamás tuve una queja ni un reclamo. Ese apoyo —no tener que preocuparme por el trabajo y contar con la tranquilidad de recibir un salario completo cada mes— fue una parte fundamental de mi recuperación.

La actitud de la empresa no fue una excepción. En los más de 20 años que trabajé allí ocurrió lo mismo con muchos compañeros y compañeras que pasaron por situaciones similares. La empresa, es evidente, no se fundió ni tuvo una crisis económica por respetar y apoyar a sus trabajadores en un momento de extrema debilidad.

Este miércoles, el Senado le dio media sanción al proyecto de reforma laboral. Es una iniciativa que llega en un momento en el que el mundo del trabajo está marcado por salarios que no alcanzan, por la necesidad de contar con un empleo extra, una changa o dos —o tres— para llegar a fin de mes, por puestos laborales de baja calidad y empresas que pagan en negro o no cumplen con sus obligaciones. Es cierto que el mundo del empleo cambió, pero el proyecto impulsado por el oficialismo no viene a mejorar la situación de trabajadores cada vez más precarizados: viene a darle garantías a las empresas de que no tendrán sanciones.

Durante el debate, fue la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, quien denunció lo que el proyecto escondía: las licencias por enfermedad, que hoy son de 12 meses y representan el 100% del salario del trabajador, pasarían —en caso de aprobarse en Diputados— al 75% y bajarían a sólo seis meses. Y, dependiendo del tipo de enfermedad, podrían reducirse al 50% del sueldo. “No se les ocurra tener cáncer”, ironizó

Es decir que, si el proyecto se aprueba tal como está, un trabajador que se enferma de cáncer deberá apurar el tratamiento porque a los seis meses no tendrá más remedio que reintegrarse. En el medio, entre quimioterapia y quimioterapia, podrá aprovechar para hacer alguna changa que cubra ese 25% del sueldo que le faltará.

Pero hay más. Con total normalidad, el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, detalló al día siguiente en un reportaje con Radio Mitre que, efectivamente, Di Tullio tenía razón. “Por supuesto que si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, el empleador tiene la obligación de pagarte por un tiempo el sueldo en un 75%. Ahora, si te lastimaste jugando al fútbol —es decir, si tomaste una acción activa y el empleador no tiene nada que ver—, entonces ahí es el 50%. Esto apunta a estas licencias eternas”.

La media sanción de la reforma laboral se produce en un contexto de extrema vulnerabilidad para los trabajadores. Desde que Javier Milei llegó al poder se perdieron 193.590 empleos privados registrados, según un estudio del Instituto Argentina Grande. Además, otro informe del propio Ministerio de Capital Humano reveló que en los últimos seis meses hay 86.000 puestos de trabajo menos.

Esta semana el debate continuará en Diputados. De aprobarse, además de empleos más precarizados, los trabajadores ya no podrán ni siquiera enfermarse en paz, mucho menos disfrutar de su tiempo libre —o del poco que les quede—, porque tendrán que pensar dos veces si se juntan a jugar un partido de fútbol, si salen a andar en bicicleta o si les agarra una lumbalgia por bailar de más en un casamiento.