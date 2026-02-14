Más de 150.000 despidos en 2025 y casi 22.000 empresas menos desde la llegada de Javier Milei

Más de 153.000 trabajadores registrados despedidos sin causa comenzaron a percibir la prestación por desempleo durante 2025, en un escenario marcado además por el cierre de empresas y la retracción del empleo formal. En paralelo, el sistema de riesgos del trabajo contabilizó casi 22.000 empleadores menos en los primeros dos años de la actual gestión, con una caída cercana a los 290.000 puestos laborales.

Las cifras surgen de registros oficiales de la seguridad social y configuran un panorama de fragilidad en el mercado de trabajo, atravesado por la desaceleración de la actividad en sectores clave.

Aumento de los despidos y mayor uso del seguro de desempleo

Un total de 153.847 personas accedieron el año pasado a la prestación destinada a quienes pierden su empleo por causas no atribuibles al trabajador. El número de beneficiarios mostró una tendencia ascendente y alcanzó en diciembre el nivel mensual más alto del año, con 103.654 prestaciones activas y un pago promedio de $276.944.

El impacto fue desigual entre sectores, aunque con predominio de actividades ligadas al ciclo económico. La industria manufacturera encabezó la lista con 36.648 casos, seguida por el comercio (32.630) y la construcción (25.311).

La distribución territorial también evidenció una concentración en la provincia de Buenos Aires, donde residían más de 44.000 beneficiarios. Más atrás se ubicaron Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

La prestación alcanza a trabajadores en relación de dependencia que hayan realizado aportes durante al menos seis meses en los tres años previos al despido. El beneficio puede extenderse hasta 12 meses y contempla cobertura de salud, asignaciones familiares y el cómputo de antigüedad previsional. El monto es decreciente: se cobra el total durante los primeros cuatro meses, luego el 80% y finalmente el 70%, con un piso equivalente al 50% del salario mínimo.

Menos empresas y retroceso del empleo formal

El deterioro laboral coincide con una reducción del universo de empleadores. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en noviembre de 2025 el sistema registró 490.419 empresas, frente a las 512.357 que operaban dos años antes. La diferencia arroja una caída neta de 21.938 firmas.

Solo en los primeros once meses de 2025 se perdieron 9.722 empleadores, mientras que el cierre neto de noviembre fue de 892 compañías.

La contracción también se reflejó en la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema, que pasó de 9.857.173 a 9.566.571 en ese período.

La baja más pronunciada se produjo entre fines de 2023 y mediados de 2024, en un contexto atravesado por la devaluación y el ajuste del gasto público, con efectos particularmente visibles en la construcción. Hacia finales de 2024 la caída comenzó a moderarse, aunque sin revertirse.

El informe oficial advierte además sobre la fragilidad del tejido empresarial: el 34% de las compañías que cerraron durante los últimos cuatro trimestres tenía menos de tres años de antigüedad, lo que sugiere dificultades para consolidar nuevos proyectos productivos.

