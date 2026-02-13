Se perdieron 86.000 puestos de trabajo asalariado en seis meses y crece el pluriempleo

En medio del debate por la ley de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno y que ya obtuvo media sanción en el Senado, un informe del Ministerio de Capital Humano reveló que el empleo asalariado se contrajo en noviembre en la comparación mensual e interanual, acumulando 86.000 puestos de trabajo menos en seis meses y la tasa de despidos alcanzó el valor más alto en un año.

La información aportada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reveló que el empleo asalariado registrado mostró un retroceso del 0,2% en el penúltimo mes del 2025 en comparación con el mes anterior.

El reporte reflejó que esta disminución de empleo se observó en el sector privado asalariado (-0,2%) y el sector público (-0,4%). Por su parte, el trabajo en casas particulares mostró una variación de +0,6%.

El trabajo independiente, por su parte, mostró una variación positiva del 0,6% en noviembre respecto al mes anterior. Todas las categorías de trabajo independiente mostraron una expansión respecto al mes anterior: las personas que adhieren al monotributo social registraron un incremento del 3,5%, las personas encuadradas en el régimen de monotributo crecieron un 0,3% y aquellas que pertenecen al régimen de autónomos aumentaron un 0,4%.

En noviembre de 2025 el empleo asalariado en el sector privado alcanzó los 6,189 millones de personas, registrando una variación del -0,2% en relación con el mes anterior, es decir 13.100 trabajadores menos. En los últimos seis meses (junio a noviembre de 2025) el empleo registró variaciones mensuales negativas, acumulando una pérdida de 86.000 empleos.

En comparación con el mismo período del año anterior el empleo asalariado se redujo 1,1%, lo que equivale a 114.800 trabajadores menos. Se registraron caídas en todas las categorías que componen este grupo: el sector privado cayó 1,3% (78.800 personas menos), el trabajo en casas particulares -1,2% (5.200 personas menos) y el sector público un -0,9% (30.900 personas menos).

Por su parte, el trabajo independiente en su conjunto experimentó una caída del 10,2% (320.600 personas menos). Al interior de este grupo, existieron dinámicas diferenciadas. Por un lado, la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 4,2% (88.600 personas más); por otro, los aportantes al régimen de autónomos disminuyeron un 1,2% (4.700 personas menos).

El informe puntualizó que “la caída del 61,9% en la cantidad de monotributistas sociales fue determinante para el desempeño del conjunto de trabajadores independientes” explicando que “esa disminución se encuentra relacionada con cambios normativos que afectaron específicamente a este régimen”.

Salarios

El reporte reflejó que la remuneración nominal bruta promedio de noviembre de 2025 fue de $1.836.177, con un incremento del 30,1% en relación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, la media de la remuneración bruta fue de $1.394.745 registrando un aumento del 29,5% en la comparación interanual.

Despidos

La incidencia de los despidos incausados en el empleo registrado privado en diciembre de 2025 fue de 0,8 cada 100 trabajadores, el valor más alto de los últimos doce meses, según reveló la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL).

En términos interanuales, se observa un aumento del 60% en comparación con diciembre de 2024. De esta forma, se iguala la medición del año 2023 y se retoma el nivel que presentaba la serie antes de la pandemia.

La mayoría de trabajadores de plataformas digitales necesitan varios empleos

El 75% de los trabajadores de plataformas virtuales tienen un segundo empleo, la mayoría lo hace “por necesidad” y es “un mito” la supuesta satisfacción “por ser mi propio jefe”, según surgió de una investigación realizada en forma conjunta por ocho universidades nacionales.

Sólo un 25% de los trabajadores de plataformas realizan la actividad con dedicación exclusiva, mientras que el 75% lo utiliza como una fuente alternativa de ingresos, a fin de sumarlos como segundo trabajo.

Otro mito que el relevamiento destruye es que la mayoría de los que trabajan para las plataformas son extranjeros, ya que el 80% son argentinos.

Dentro del universo de trabajadores de plataformas, el 75% está en condición de pluriempleo, es decir que tiene más de un trabajo para poder subsistir. Esto se convirtió en regla ya que el índice general de pluriempleo se mantiene en alza durante los últimos años.

Con un solo trabajo no alcanza

De hecho, el Informe sobre situación del mercado de trabajo publicado en enero por Centro de Investigación y Formación (CIFRA-CTA) también da cuenta de esto.

Mientras en el segundo trimestre de 2023 el pluriempleo representaba el 11%, en el mismo trimestre de 2025 la cifra asciende al 11,9.

Sobre el transporte de pasajeros, el estudio realizado en 2024 releva casos de trabajadores de Uber, Cabify y Didi, que son las que tienen más presencia en el territorio.

Los conductores tienen en promedio 36 años, un tercio son mujeres y 8 de cada 10 son argentinos.

Los migrantes son cada vez menos. Más de la mitad de los encuestados que manejan Uber, Cabify o Didi considera muy importante la organización colectiva para defender sus derechos.

Si bien la media de horas trabajadas es de 7,5 horas, este índice sube para quienes representa su fuente principal de ingresos y baja en quienes la utilizan como complemento.

Además, más de un tercio de los encuestados declaró trabajar más de 45 horas semanales.

Pero no son los únicos, un 25% en promedio de los trabajadores independientes de creatividad y diseño trabaja esa cantidad de horas, aún teniendo un trabajo estable.

En este caso, la muestra abarca las plataformas Upwork, Fiverr y Workana, citadas según el porcentaje de utilización.

La diferencia en esta área es que más del 70% trabaja desde una sola plataforma.

Radiografía del trabajo mediado

El documento titulado “Radiografía del trabajo mediado por plataformas en Argentina” contó con la participación de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Universidad Maimónides, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Nacional de de San Martín (UNSAM), Instituto Gino Germani y CONICET, entre otros.

El creciente peso del pluriempleo entre los trabajadores de plataformas constituye un dato relevante del estudio: “El pluriempleo se da principalmente por una razón material, por satisfacer necesidades básicas porque el poder adquisitivo de los salarios es bajo y por la relación con el tiempo que proponen las plataformas. Que se trabaje en más de una cosa se vincula con la necesidad: hay que trabajar más y más horas porque no alcanza”, sostuvo Cora Arias, doctora en Ciencias Sociales (UBA), Investigadora Adjunta del CONICET (UNSAM) y docente de la UBA, es una de las científicas que participó de la investigación.

Para la investigadora, “las estadísticas oficiales ocultan que nos dedicamos cada vez más tiempo a trabajar. El trabajo en plataformas está muy a mano, es un ingreso medianamente fácil, pero se oculta que se da por el deterioro de la calidad de vida por los bajos salarios”.

División sectorial

Se dividió el estudio en diferentes sectores de actividad: transporte de pasajeros, personal doméstico, trabajo de diseño freelance, enseñanza informal y trabajo informático freelance, todo mediado por las plataformas.

El proyecto de investigación dentro de la Agencia de Investigación Científica, que recibió los subsidios a fines del 2023, fue posible gracias al financiamiento ya que se necesitaba un gran equipo de trabajo para lograr una muestra significativa y federal.

Se analizaron un total de 1.095 casos y su importancia radica en que “el trabajo de plataformas es desconocido, está invisible, no existe una estadística pública”, según manifestó Arias.

Surgió a partir de la necesidad de “tener datos sobre un fenómeno cada vez más extendido, del que sólo conocíamos parcialidades, de tener una mirada general de lo que pasa en distintos lugares y sectores. Es un trabajo muy artesanal, necesitábamos mucha gente trabajando para llegar a estas personas”, contó la investigadora.

Con información de Noticias Argentinas.

IG