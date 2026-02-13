“Derribaremos a Francisco”: los papeles de Epstein muestran la estrategia MAGA para derrocar al Papa

“Will take down Francis”. En junio de 2019, unas semanas antes del arresto de Jeffrey Epstein, quien fuera mano derecha de Donald Trump, y uno de los inspiradores del movimiento MAGA (Make América Great Again), Steve Bannon, escribía un correo al pedófilo en el que daba cuenta de la estrategia. Clara, sin tapujos: “Derribaremos a Francisco”.

La estrategia para atacar los cimientos del Vaticano de Jorge Bergoglio y su proceso de reformas, auspiciada por Bannon, con el inestimable apoyo de MAGA y sus tentáculos ultracatólicos y tradicionalistas en medio mundo, figura dentro de la última desclasificación de papeles del magnate estadounidense, cuyas intimidades con Trump, Clinton o Andrés Mountbatten-Windsor, antes el príncipe Andrés de Inglaterra, coptaron todos los titulares. Ahora, también sabemos que tramaron una estrategia contra el Papa.

En los correos de Bannon aparece ‘ITCV’, acrónico de In the closet of the Vatican, título en inglés del libro de Fréderic Martel Sodoma, una investigación sobre la homosexualidad en el Vaticano. Al enterarse, Epstein responde: “Porn”. Los mismos demuestran que Bannon mantuvo correspondencia con el pedófilo hasta poco antes de su muerte en prisión, en agosto de 2019.

Un año antes, en el verano de 2018, Bannon ya comenzó con los ataques a Francisco, destapando el escándalo del cardenal McCarrick, precisamente destituido por Bergoglio al comprobar su historial de abusos a menores y encubrimiento, y con el apoyo de los líderes de MAGA al ex nuncio Viganò, uno de los mayores enemigos de Francisco (a quien calificó de “hereje”, tildando de falsa su elección). Lo cierto es que, justo en esas fechas, Epstein empezó a financiar organizaciones benéficas ultraconservadores a través de su fundación, al tiempo que varios de sus colaboradores comenzaban a participar en eventos en el Vaticano para criticar su “política exterior”, especialmente en materia de migraciones y “populismo nacionalista”.

De hecho, a través de Bannon, los sectores ultrarreligiosos vinculados a MAGA trataron de crear, en un monasterio medieval al este de Roma, una especie de “universidad populista”, al más puro estilo de lo que posteriormente terminó siendo, en España el ISEEP de Marion Maréchal-Le Pen. Así, Bannon creó la Academia del Occidente Judeo-Cristiano para formar políticos, asociado al instituto católico italiano Dignitatis Humanae, al que adscribían los cardenales ultra críticos de Francisco: Raymond Burke y Renato Martino. En 2021, Bannon perdió la propiedad del monasterio.

De hecho, tal y como revelan los papeles, Epstein también investigó la renuncia del papa Benedicto XVI (de la que hoy se cumplen 13 años) y el escándalo del Banco Vaticano. Las reformas implementadas por Francisco en este sentido impidieron el lavado de dinero desde el Banco Vaticano a cuentas en el extranjero.

La presión contra el Papa argentino llevó a muchos empresarios católicos estadounidenses a cerrar el grifo de los donativos al Óbolo de San Pedro (que, curiosamente, se volvieron a abrir tras el nombramiento de Prevost, el primer Papa norteamericano de la historia de la Iglesia). Ahora, la lectura de los documentos clasificados permite vislumbrar que Bannon y Epstein planeaban asfixiar al Vaticano para lograr la renuncia de Bergoglio, algo que no consiguieron. Francisco murió el 21 de abril de 2025 en su cama de Santa Marta.

Y es que, antes incluso de ser elegido Papa, Jorge Bergoglio sufrió varias campañas de desprestigio por parte de sectores conservadores, que se reprodujeron (con el mismo éxito) a la hora de tratar de evitar la elección de Prevost en el último cónclave. Dichos grupos consideraban a Francisco un “comunista peligroso” que socavaba la doctrina ortodoxa católica, atacaba el capitalismo, promovía la inmigración y capitaneaba la lucha contra el cambio climático, algunos de los mantras de la ‘guerra cultural’ promovida por MAGA y sus secuaces.

