Más de 700.000 alumnos no alcanzarán el mínimo de horas de clase en 2026

En 2026, 718.712 alumnos de escuelas primarias no tendrán el mínimo de 760 horas de clase establecido por la normativa del Consejo Federal de Educación (CFE). La situación alcanza a siete provincias: Santa Cruz, La Rioja, Río Negro, Tucumán, San Juan, Buenos Aires y Chubut, que planificaron calendarios escolares con menos horas para una proporción de sus estudiantes.

Los datos surgen del informe “Calendarios escolares 2026: horas de clases y planificación provincial del año escolar”, elaborado por Argentinos por la Educación. El trabajo fue realizado por Gustavo Zorzoli, educador y exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, junto con María Sol Alzú y Tomás Besada.

El informe releva los días y horas de clase oficialmente programados por los ministerios provinciales, y no su cumplimiento efectivo, que puede verse afectado por paros docentes, problemas de infraestructura, ausencias, condiciones climáticas u otros factores. El documento remarca que en Argentina no existen datos oficiales sobre la cantidad de días y horas efectivamente dictadas, aunque hay estudios y denuncias que muestran una brecha significativa entre lo planificado y el tiempo escolar real.

Para el cálculo, se contabilizaron los días y horas de clase previstos según el inicio y finalización del ciclo lectivo en cada provincia. De ese total se restaron feriados nacionales y provinciales, el receso invernal y, en un segundo escenario, las jornadas institucionales que implican suspensión de clases. Además, se tuvo en cuenta la duración diaria de la jornada simple —que varía entre cuatro y cinco horas— y la proporción de alumnos que asisten a ese tipo de jornada, según el Relevamiento Anual 2024 y consultas a las jurisdicciones.

De acuerdo con el informe, 17 jurisdicciones cumplirán en 2026 con el mínimo de 760 horas, mientras que en las otras siete una proporción significativa de estudiantes quedará por debajo del piso fijado por el CFE. En Santa Cruz (91%), La Rioja (87%) y Tucumán (72%), más del 70% de los alumnos no alcanzará el mínimo. Les siguen San Juan (51%), Río Negro (49%), Buenos Aires (25%) y Chubut (20%).

La normativa vigente también establece un piso de 190 días de clase, por encima del mínimo legal de 180 días fijado por la Ley 25.864 de 2003. En ese punto, el informe señala que solo tres jurisdicciones planificaron calendarios que alcanzan esa meta en 2026: Santiago del Estero (192 días), San Luis (191) y Mendoza (190). Otras 14 provincias no llegan a los 190 días, aunque sí alcanzan las 760 horas anuales debido a jornadas escolares de más de cuatro horas. En total, 23 jurisdicciones cumplen con el mínimo de 180 días, mientras que Catamarca planificó 178 días de clase.

El documento también analiza la evolución reciente de los calendarios escolares. El promedio nacional de días planificados creció tras la pandemia, de 178 días en 2020 a 187 en 2024, pero retrocedió a 185 días en 2025 y 2026. En 2024, las 24 jurisdicciones diseñaron calendarios ajustados al mínimo legal de 180 días, algo que no se repite en 2025 ni en 2026.

Desde Argentinos por la Educación subrayan que el país no cuenta con un sistema de información nominal que permita hacer un seguimiento del tiempo escolar efectivo. Tampoco hay información pública sobre presentismo de estudiantes y docentes, paros o cierres por problemas edilicios o climáticos. En ese contexto, el informe advierte que la brecha entre lo planificado y lo efectivamente enseñado podría ser significativa.

Gustavo Zorzoli, coautor del informe, señala: “Por séptimo año consecutivo analizamos los calendarios escolares del nivel primario y la serie nos muestra que, si bien hemos mejorado en el cumplimiento de la meta de 180 días de clase, la inmensa mayoría de los responsables del área educativa no cumplen con el acuerdo federal que vienen votando por unanimidad sobre la necesidad de alcanzar un piso de 190 días de clase. Es más, este umbral ha sido alcanzado en 2026 solo por el 12% de las jurisdicciones. Es que en Argentina no cumplir con los acuerdos educativos, como en tantos otros temas trascendentales, no tiene consecuencias para los funcionarios de turno. Ni siquiera el contralor nacional se ocupa de su acatamiento, en especial cuando se sabe que los calendarios firmados y publicados distan en mucho de su concreción durante el año”.

Por su parte, Teo Saralegui, coordinador de Investigación e Incidencia Pública de Asociación Conciencia, agregó: “El sistema educativo tiene dos obligaciones centrales: garantizar el acceso a la educación obligatoria y sostener trayectorias de sus estudiantes, de modo que puedan transitar y finalizar la educación obligatoria apropiándose de aprendizajes significativos para la vida adulta. En las últimas décadas avanzamos en materia de cobertura, pero no logramos superar serias dificultades en materia de egreso efectivo y en la calidad de los aprendizajes. Cumplir efectivamente con los 180 días de clase y avanzar en la jornada extendida en primaria es un paso imprescindible, pero no suficiente: se necesitan políticas que aseguren escuelas abiertas y en condiciones dignas, docentes bien formados y reconocidos, y familias y estudiantes comprometidos con su escuela”