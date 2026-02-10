Paro en el subte desde las 21 y fuerte impacto en el transporte por la protesta contra la reforma laboral

Los metrodelegados confirmaron que este miércoles 11 de febrero realizarán un paro total en todas las líneas de subte y el Premetro desde las 21 hasta el cierre del servicio, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. La medida se enmarca en la jornada de protesta convocada por la CTA y en las acciones dispuestas por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que incluirán ceses parciales en distintos sectores estratégicos.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) comunicó que el cese afectará a todas las líneas y llamó a movilizarse hacia el Congreso para manifestar el rechazo al proyecto oficial. “La reforma laboral representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores, y no podemos permitir que avance”, señalaron en un comunicado firmado por el secretario general del gremio, Néstor Segovia, y la secretaria de Organización, Virginia Bouvet.

El sindicato confirmó que la interrupción comenzará a las 21 horas y se extenderá hasta el cierre del servicio, lo que impactará especialmente en el traslado nocturno en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión se suma a la movilización que la CGT realizará hacia la Plaza de los Dos Congresos, aunque la central obrera descartó un paro general para esta jornada.

La protesta tendrá un alcance dispar dentro del sector transporte. La CATT, que nuclea a gremios como Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, portuarios, viales y trabajadores del subte, resolvió no avanzar con un paro de 12 horas como se había evaluado inicialmente, pero sí habilitar ceses parciales por sector. En la práctica, durante la mañana y hasta las 14.30 -hora prevista para la movilización principal- los servicios funcionarán en su mayoría con diagramas habituales para facilitar el traslado de manifestantes hacia el Congreso.

En el caso de los metrodelegados, la paralización será total en el horario anunciado. Otros gremios del transporte definirán modalidades propias. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y el sindicato de Aeronavegantes confirmaron la suspensión de vuelos comerciales, lo que podría generar cancelaciones y reprogramaciones en aeropuertos del país. En el ámbito marítimo y portuario, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y los Obreros Navales paralizarán tareas en puertos, astilleros y embarcaciones.

También se sumarán gremios vinculados a la logística y la infraestructura, como los trabajadores de Dragado y Balizamiento -que interrumpirán operaciones en canales y puertos-, guincheros y sectores viales, que prevén ceses en áreas estratégicas del transporte terrestre.

En contraste, dos sindicatos clave del sistema ferroviario confirmaron que no adherirán a la medida: La Fraternidad, que encabeza Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia. Tampoco se plegará la Unión Tranviarios Automotor (UTA), conducida por Roberto Fernández, por lo que el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires estará garantizado. De esta manera, trenes y colectivos funcionarán con normalidad, al menos en el AMBA, lo que permitirá cierto margen de movilidad pese a la protesta.

Más allá del esquema adoptado por la CGT, sectores gremiales de perfil más combativo decidieron avanzar con medidas más contundentes. Un frente sindical integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros, entre otros, confirmó paros y movilización. También organizaciones alineadas con la izquierda, como el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente Ademys y la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), anunciaron huelgas para este miércoles.

La jornada de protesta se concentrará frente al Congreso, donde se debatirán aspectos del proyecto oficial. Desde la AGTSyP remarcaron que la convocatoria busca expresar un rechazo “en unidad” a una iniciativa que, sostienen, implica pérdida de derechos y flexibilización laboral. El Gobierno, en cambio, defiende la reforma como una herramienta para modernizar el mercado de trabajo y promover la generación de empleo formal.

El impacto más visible en la Ciudad se sentirá por la noche, cuando el subte deje de funcionar en todas sus líneas. Para los usuarios habituales, el cese obligará a reorganizar traslados y recurrir a alternativas como colectivos o servicios de transporte privado. En el interior del país, la afectación dependerá de la adhesión de los gremios aeronáuticos, marítimos y viales en cada jurisdicción.