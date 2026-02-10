Bullrich se reunió con dialoguistas: la rebaja de Ganancias sigue en el ojo de la tormenta y confirmó cambios en “unos 30 artículos”

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, continuó este lunes las negociaciones con legisladores dialoguistas para aprobar la reforma laboral, pero aún falta acordar puntos claves como el paquete fiscal y este martes a las 14 habrá una reunión de Labor Parlamentaria para definir los aspectos de la sesión del miércoles.

Si bien la senadora oficialista no quiso dar precisiones sobre el estado de las negociaciones, fuentes parlamentarias señalaron que la rebaja de ganancias corre peligro si los libertarios no logran alcanzar un acuerdo con los gobernadores dialoguistas.

Al salir de la reunión, la exministra de Seguridad aseguró que se llegó a “un acuerdo muy sólido. Lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar. Así que es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y de muchas provincias”.

De acuerdo a la senadora libertaria, el oficialismo tiene “una buena cantidad de votos” para la aprobación del proyecto. “Llegamos. Estamos todavía terminando el debate, pero tenemos un acuerdo grande y vamos a lograr mantener ese acuerdo”, sentenció.

Este martes, Bullrich hará un informe en la mesa política sobre cuáles fueron los avances en las conversaciones con los bloques dialoguistas y cuáles son los puntos que corren riesgo de no tener los votos necesarios.

Por su parte, el senador radical Eduardo Vischi, quien habló con los periodistas junto a la senadora oficialista, señaló que el foco “está en la ley laboral. Yo creo que eso es lo importante y eso es lo que estamos debatiendo porque es lo que la Argentina hace muchos años, décadas, que quiere sacar y nunca se puede lograr”.

Labor parlamentaria

La actividad de este martes no solo estará monopolizada en cerrar los acuerdos sino en la reunión de Labor Parlamentaria se realizará a las 14, y se estima que tendrá momentos tensos entre el oficialismo y el peronismo por el esquema de la sesión del miércoles.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel está molesta con Bullrich por no haber sido invitado a las reuniones entre el oficialismo y los bloques, aunque este lunes estuvo presente el secretario parlamentario Agustín Gustinian.

AsistIeron a la reunión en el despacho del senador radical Eduardo Vischi los legisladores del del Frente Renovador de Concordia, Carlos Arce; del PRO, Martín Goerling, de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenci; de Independencia, Beatriz Avila; y de Primero Los Salteños, Flavia Royón.

Impuestos

Uno de los puntos centrales del capítulo fiscal es la rebaja del Impuesto a las ganancias para las grandes empresas del 35% al 31,4% y del 31% al 27% para las medianas empresas, que es rechazado por los gobernadores por el impacto que tendrá en sus arcas en el 2027 de casi dos billones de pesos.

Un vocero dijo a NA que se “están analizando varias alternativas pero que, si no están los votos, se eliminará ese punto y se buscará tratarlo en una ley aparte”.

El capítulo fiscal también contempla la eliminación de impuestos internos y la creación de un Régimen de Inversiones para medianas empresas, que contempla la amortización acelerada ganancias.

Indemnizaciones

Otro punto puesto en la mesa de discusiones es si el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se solventará con el 3% de los aportes que los empresarios destinan a ANSES, podrá ser utilizado por las pymes para financiar los despidos, como pide la UCR

En cambio, sí hay acuerdo con otros puntos del proyecto para poner un tope de un sueldo por año, que no podrá superar tres veces el salario promedio y que se podrá pagar hasta en 12 cuotas en las empresas grandes y en 18 cuotas en las pymes, con una actualización por índice inflacionario más 3% anual, no por tasas judiciales.

Cajas sindicales

Otro punto de discusión es si se mantiene que los aportes de los trabajadores pasarán a ser voluntarios, lo que es rechazado por el sindicalismo porque sostiene que va a mermar la cantidad de afiliados, y si se eliminarán aquellas contribuciones de empresas a los gremios o cámaras empresarias.

Bancos

También deben definir si los sueldos solo los pagará una entidad bancaria o se ampliará a las billeteras virtuales, lo cual es rechazado por todas las cámaras bancarias.

Con información de NA.

