La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,1% en enero 2026, en la antesala de los datos del INDEC a nivel nacional

La inflación se aceleró en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzó en enero 2026 el 3,1%, con un incremento en relación al 2,7% de diciembre pasado y acumula un 31,7% en los últimos doce meses, según informó el Instituto de Estadística porteño en el día previo a que el INDEC, envuelto en polémicas por la decisión de no implementar su nuevo índice con la posterior renuncia de su titular, Marco Lavagna como corolario de la discusión, dé a conocer los datos a nivel nacional.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de enero respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Recreación y cultura (7,4%), Restaurantes y hoteles (5,3%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (4%), Seguros y servicios financieros (4%) y Transporte ( 3,7%). Además, hubo incrementos en Bebidas Alcohólicas y Tabaco (2,5%); Cuidado Personal, Protección Social y otros productos (2,5%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%); Salud (2,2%); Equipamiento y Mantenimiento del hogar (1,7%); Información y Comunicación (0,9%); y Educación (0,1%); mientras que Prendas de Vestir y Calzado bajó 0,1%.

En enero, el mayor incremento entre las agrupaciones medidas estuvo en Estacionales, que escaló 15,8% impulsado por los consumos característicos de las vacaciones como el Transporte de pasajeros/as por aire (42,9%), los paquetes turísticos (41,6%), y los servicios de alojamiento (26,4%).

Durante el mes de enero, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,5%. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 26,2% y los Servicios de 35,0%.

Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,2%. En términos interanuales, se desaceleró hasta 32,9% interanual (-0,7 p.p. respecto del mes previo). La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 1,7% en enero, y trepó 30,9% a nivel interanual.

El alza por divisiones

El dato porteño se da a conocer en la previa del índice nacional, que está envuelto en polémica por la decisión gubernamental de postergar la actualización prevista para el comienzo de 2026, lo que terminó derivando en la salida de Marco Lavagna del INDEC.

En contraste con el organismo estadístico nacional, el IDECBA ya tiene la formula actualizada al medir la inflación sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021, la cual se debía implementar este mes en todo el país pero que finalmente seguirá con la ENGHo 2004/05.