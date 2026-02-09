Día Mundial de la Pizza: ¿por qué se celebra el 9 de febrero?

El 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, una de las comidas más consumidas en todo el mundo y que a todos gusta, debido a la diversidad de ingredientes con los que puede ser servida.

En el año 2017 la pizza fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, debido a su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones.

Fue aprobado por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en reunión efectuada en la isla de Jeju (Corea del Sur), respaldado por una petición mundial de más de dos millones de firmas.

La Pizza: símbolo de la gastronomía italiana

La palabra pizza proviene del griego pēktos, que significa sólido o coagulado. Es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía italiana, que consiste en una masa circular horneada, elaborada con harina de trigo, sal agua y levadura.

Se recubre con una base de salsa hecha a base de tomate y queso mozzarella, que puede ser cubierta con diversos ingredientes en trozos, tales como cebolla, pimentón, jamón, pepperoni, anchoas, tocino, maíz o cualquier otro acompañante al gusto del comensal ¿Cuál es tu ingrediente favorito?

La forma tradicional de cocinarlas es en un horno de leña, aunque es muy común utilizar hornos domésticos.

Una de las presentaciones comerciales más recientes de este producto tradicional son las pizzas congeladas o listas para hornear.

Historia de la Pizza

Uno de los principales antecedentes de la pizza está relacionado con el consumo e pan de trigo en las antiguas culturas de Egipto, Persia, Grecia y Roma.

En el periodo 521-500 a.C. los soldados persas se alimentaban con un plan plano, queso fundido y dátiles. En la Antigua Roma los soldados comían un pan plano aderezado con aceite de oliva y hierbas.

La pizza como se conoce actualmente se originó en Nápoles, Italia. Anteriormente las personas que habitaban en los alrededores de Nápoles agregaban tomate a un pan plano elaborado a base de levadura.

Se estima que la pizza moderna ha sido una creación del panadero Raffaele Esposito de Nápoles. De acuerdo a una leyenda urbana muy popular la muy conocida Pizza Margarita o Margherita se inventó en el año 1889. El Palacio Real de Capodimonte hizo un encargo al pizzaiolo napolitano Esposito, para crear una pizza en honor a la visita de la Reina Margherita.

Una de sus magníficas creaciones consistió en un pastel envuelto con tomate, albahaca y queso mozzarella, cuyos ingredientes simbolizaban los colores de la bandera italiana. Esta pizza se nombró en honor a la Reina como Pizza Margherita, alcanzando una gran popularidad en el resto del mundo.

Tipos de Pizza y sabores más populares

A nivel mundial estos son los tipos de pizza y sabores más consumidos en el mundo, con una deliciosa variedad y combinación de ingredientes ¿Cuál es tu tipo de pizza preferido?

Margarita: es el tipo de pizza más básico y popular en el mundo, con tomate, albahaca y queso mozzarella.

es el tipo de pizza más básico y popular en el mundo, con tomate, albahaca y queso mozzarella. Pepperoni: también conocido como salame, con un toque picante.

también conocido como salame, con un toque picante. Hawaiana: es una combinación agridulce de ananá, jamón y queso. Este sabor tropical es muy controversial entre los amantes de la pizza.

es una combinación agridulce de ananá, jamón y queso. Este sabor tropical es muy controversial entre los amantes de la pizza. Napolitana o Romana: con anchoas, ajo y alcaparras.

con anchoas, ajo y alcaparras. Cuatro quesos: contiene queso azul, mozzarella, parmesano y provolone.

contiene queso azul, mozzarella, parmesano y provolone. Cuatro estaciones: con sabores de cada estación: alcachofas (primavera), aceitunas, tomate y albahaca (verano), champiñones (otoño) y jamón serrano (invierno).

con sabores de cada estación: alcachofas (primavera), aceitunas, tomate y albahaca (verano), champiñones (otoño) y jamón serrano (invierno). Calzone: es una versión de la pizza poco convencional, por su forma de media luna o empanadilla. Rellena con jamón, queso, tomate y mozarella.

Versiones internacionales de la Pizza

Existen otras versiones de la pizza las cuales, a pesar de no ser tan populares como la pizza italiana, representan otras versiones gastronómicas de este plato tan conocido a nivel mundial. A continuación mostramos otras variedades de pizza originales y sorprendentes.

Francia: la Tarte Flambeé está elaborada con una masa plana y fina, cubierta con cebolla, tocino y nata líquida gratinada al horno.

India: existe una pizza tradicional denominada Uttapam, elaborada con una masa de harina de lentejas y harina de arroz cocido fermentado.

Líbano: el Manakish es uno de los platillos indispensables en el desayuno. Es elaborado con una masa fina y delgada, con una combinación de especias locales.

Japón: la versión de pizza japonesa se denomina Okonomiyaki, conformado por una masa elaborada con varios ingredientes elaborados a la plancha, tales como cebolla de verdeo, carne, camarones, kimchi, vegetales y queso.

Macedonia: contiene condimentos y sabores fuertes, tales como carne ahumada, especias y chile, además de huevo.

Polonia: el Zapiekanka es considerada la comida callejera favorita de los polacos. Es un pan tipo baguette horneado, aderezado con jamón, queso, champiñones salteados.

Siria: la Sfiha es un platillo popular elaborado con masa crocante y esponjosa, cubierta con carne de cordero, piñones, cebolla y especias.

Turquía: la pizza turca o Iahmacun es un pan delgado y crujiente, con una salsa hecha con carne, hierbas, vegetales y especies locales.

¿Cuándo se celebra el Día Mundial de la Pizza en otras partes del mundo?

La celebración del Día Mundial de la Pizza cuenta con varias fechas del calendario, para homenajear a esta deliciosa comida de origen italiano en varias partes del mundo:

El 7 de mayo se celebra el Día Internacional de la Pizza en México. El 9 de febrero se celebra en Estados Unidos el Pizza National Day, una festividad proclamada por el Congreso de ese país. El tercer viernes del mes de mayo se celebra igualmente en Estados Unidos y otros países el Día de la Fiesta de Pizza. El 28 de septiembre se celebra en Argentina la edición Primavera de la Noche de la Pizza y la Empanada. El 10 de julio se celebra el Día de la Pizza en Chile.

Datos curiosos sobre la Pizza

Cuando se declaró a la pizza como Patrimonio Cultural Inmaterial en Italia, lo celebraron con porciones de pizza gratis.

La persona que elabora la pizza se conoce como pizzaiolo, en italiano.

En Italia existe la Asociación de Pizzaioli Napolitanos.

La primera pizzería se inauguró en 1830 en Nápoles (Italia), conocida como Antica Pizzeria Port’Alba.

Anualmente se venden más de 5.000 millones de pizzas en todo el mundo.

La pizza napolitana está reconocida como producto agroalimentario tradicional italiano, por parte de la Unión Europea desde el año 2010.

La cadena de pizzerías Pizza Hut se originó en Estados Unidos, durante la década de 1930.

La pizza es el segundo alimento favorito de los mexicanos después de los tacos, con un consumo promedio de 120 millones de piezas anuales.

La pizza más cara del mundo se vendió a través del portal eBay, por la cantidad de 3.700 dólares.

La pizza se hizo popular en Estados Unidos a raíz del regreso de las tropas de Italia, al finalizar la segunda guerra mundial.

En el año 2001 la famosa cadena de pizzas Pizza Hut envió pizzas por primera vez a la Estación Espacial Internacional, en cajas selladas al vacío.

De acuerdo a un estudio, se determinó que el sábado por la noche es el día de la semana que más se come pizza.

