Los archivos de Epstein muestran los esfuerzos de Steve Bannon para financiar a la extrema derecha europea

Decenas de mensajes contenidos en los últimos archivos de Epstein revelan los intentos del ex jefe de estrategia de Donald Trump, Steve Bannon, de obtener apoyo y financiación de Jeffrey Epstein para impulsar a los partidos de extrema derecha europeos.

La mayoría de los mensajes datan de 2018 y 2019, cuando Bannon, tras ser destituido por Trump, visitó Europa regularmente en su afán por forjar un movimiento en el Parlamento Europeo que uniera a fuerzas ultraderechistas y euroescépticas de varios países, como Italia, Alemania, Francia, Hungría, Polonia, Suecia y Austria.

Bannon se fijó especialmente en Matteo Salvini, viceprimer ministro italiano y líder de la ultraderechista Liga, quien en ese momento se encontraba en el momento álgido de su carrera política. Esta semana, los partidos de la oposición italiana instaron a Salvini a aclarar si Epstein influyó en el ascenso de la Liga, después de que su nombre fuera citado varias veces en los mensajes intercambiados entre Bannon y Epstein.

En Francia, el partido de izquierda La Francia Insumisa también pidió una investigación parlamentaria después de que varias figuras francesas, entre ellas Jack Lang, exministro de Cultura, y su hija aparecieran en el último comunicado de Epstein, al igual que los intercambios entre Epstein y Bannon en los que el segundo habló de su deseo de recaudar dinero para la líder de extrema derecha Marine Le Pen.

En Alemania, los archivos revelaron intercambios entre Epstein y Bannon en los que promovían Alternativa para Alemania (AfD) y denigraban a la entonces canciller, Angela Merkel.

En mensajes de 2018, Bannon se jactaba de su influencia como “asesor” de los nuevos populistas y veía los avances de los partidos de extrema derecha en Europa como una oportunidad para utilizarlos con el fin de beneficiarse él mismo y Epstein.

No hay pruebas de ninguna relación directa entre Salvini y Epstein, ni ninguna sugerencia de que Salvini estuviera involucrado en la red de tráfico sexual del delincuente estadounidense. Pero lo que sí revelan los mensajes es el interés de Epstein por los nacionalistas europeos.

En un mensaje incluido en uno de los archivos, del 5 de marzo de 2019, un par de meses antes de las elecciones parlamentarias europeas, Bannon escribe que está “centrado en recaudar fondos para Le Pen y Salvini para que puedan presentar listas completas”.

Otros mensajes detallan los viajes de Bannon por Europa en aquel momento y su intención de aumentar el poder nacionalista en Bruselas, como se puso de manifiesto en una oleada de intercambios entre ambos durante las elecciones para el Parlamento Europeo, celebradas el 26 de mayo de 2019.

Salvini, el preferido de Bannon

Los mensajes también hacen referencia a la reunión de Bannon con Salvini en Milán en marzo de 2018, pocos días después de las elecciones generales italianas que culminaron con la formación de un gobierno integrado por la Liga y el populista Movimiento Cinco Estrellas (considerado antisistema, pero no de derechas).

Bannon se reunió de nuevo con Salvini en Italia en septiembre de ese año, cuando la Liga se unió a su organización antieuropea, el Movimiento. En verano del año siguiente, Salvini se encontraba en la oposición tras el colapso de la coalición de la Liga con el Movimiento Cinco Estrellas en un intento fallido de convocar elecciones anticipadas.

No hay pruebas de que Epstein financiara a la Liga, que regresó al poder en 2022 como socio preferente en la coalición gobernante de Giorgia Meloni, ni a otros partidos europeos de extrema derecha. Sin embargo, parece que Bannon intentó obtener fondos de él.

Desde el Partido Demócrata de centroizquierda (el principal de la oposición en Italia), Andrea Casu planteó el pasado martes preguntas sobre la financiación en el Parlamento italiano. “Pedimos al Gobierno, no solo a Salvini, claridad y transparencia... primero debemos entender si existe un vínculo, no solo con Bannon, sino con quienes hoy en día practican el juego político con estas fuerzas de derecha a nivel europeo”, afirmó Casau.

Por su parte, Riccardo Magi, presidente del partido de izquierda Más Europa, afirmó que los archivos de Epstein “implican a Matteo Salvini en la presunta financiación que Bannon había prometido proporcionar para su campaña electoral”, una acusación que “genera preocupación por una posible influencia externa que afecta al segundo partido más grande de la actual mayoría” de gobierno.

El partido de Salvini, desestimó las especulaciones sobre la posible contribución de Epstein, calificándolas de “infundadas” y “graves exageraciones”. Asimismo, señaló que la Liga “nunca solicitó ni recibó financiación” y que se defenderá a sí mismo y a Salvini “por todos los medios posibles en caso de insinuaciones o asociaciones con figuras repugnantes”. Bannon se negó a hacer declaraciones a los medios estadounidenses sobre los intercambios de información que aparecen en los últimos archivos de Epstein.

No solo la extrema derecha francesa

En Francia, Jack Lang, director del Instituto del Mundo Árabe, una organización cultural, aparece en correos electrónicos donde se habla de reuniones y vacaciones. El también exministro de Cultura socialista admitió conocer a Epstein, afirmando que fue “en un momento en que nada sugería que Jeffrey Epstein estuviera en el centro de una red criminal”.

Su hija Caroline, productora de cine, renunció esta semana a la Unión de Productores Independientes de Francia después de que los correos electrónicos revelaran que había fundado una empresa offshore con Epstein en 2016 para invertir en el trabajo de jóvenes artistas. No hubo indicios de ilegalidad. Afirmó que había renunciado a la empresa cuando se revelaron los actos delictivos de Epstein.

Los correos electrónicos también revelaron extensas comunicaciones entre Epstein y Olivier Colom, quien fue asesor diplomático del expresidente Nicolas Sarkozy. Un intercambio de correos electrónicos con Colom en 2018 sugirió que el exministro de Economía Bruno Le Maire había visitado la casa de Epstein en Nueva York en una fecha no especificada. Una persona cercana a Le Maire declaró al medio Politico que el hombre no sabía de quién era la casa que estaba visitando en septiembre de 2013, antes de ser ministro de Finanzas, y que se marchó rápidamente al ver a Epstein en la residencia, sin volver a verlo.

En Italia, Casu afirmó que el problema no eran los archivos de Epstein en sí, sino las preguntas que suscitan los mensajes sobre las poderosas influencias extranjeras y las redes destinadas a debilitar Europa. “Estos archivos están recibiendo mucha atención en Estados Unidos, como es obvio”, declaró. “Pero, en mi opinión, deberían recibir la misma atención por lo que representan para la Europa actual y por la situación política en la que nos encontramos”.