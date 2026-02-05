Quién es Juan Pablo Carreira, el alfil de Santiago Caputo que encabeza la nueva Oficina de Respuesta Oficial

La puesta en marcha de la Oficina de Respuesta Oficial marcó un nuevo capítulo en la relación del Gobierno con los medios de comunicación y, al mismo tiempo, formalizó el ingreso al Estado de uno de los principales operadores digitales del oficialismo: Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como “Juan Doe”.

La nueva dependencia fue presentada este jueves a través de la red social X con un tono marcadamente confrontativo. El organismo tiene como objetivo “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y defendieron la iniciativa como una forma de “combatir la desinformación brindando más información”, en contraposición a lo que calificaron como prácticas de censura de “sectores políticos vinculados a la izquierda”.

En su comunicado inaugural, el Gobierno aseguró que la creación de la Oficina de Respuesta Oficial no vulnera la libertad de expresión, sino que la refuerza. “Estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, señalaron.

El argumento central se apoya en el cambio de la política de medios: al dejar de “financiar relatos con pauta oficial”, las críticas y versiones falsas se habrían vuelto “más ruidosas”, lo que —según la mirada oficial— vuelve necesario “desmentir con claridad y sin rodeos”.

En ese marco fue designado Carreira, una figura identificada con el núcleo duro de la militancia libertaria en X y con el dispositivo digital que respalda al presidente Javier Milei. Desde ese espacio, Carreira interactúa de manera constante con referentes como Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”, y el diputado bonaerense Agustín Romo, todos alineados políticamente con el asesor presidencial Santiago Caputo y su estructura denominada “Las Fuerzas del Cielo”.

Con formación en ingeniería industrial, Juan Pablo Carreira construyó su identidad pública como un outsider del Estado. Incluso, poco más de un año atrás había expresado en redes sociales que nunca aceptaría un cargo público, una publicación que fue eliminada tras su desembarco en la administración nacional. Antes de asumir, trabajaba en el sector privado con ingresos dolarizados, un dato que él mismo utilizó para reforzar el relato de compromiso ideológico con el proyecto libertario.

Su participación en la estrategia comunicacional oficial antecede a su nombramiento. Durante la campaña presidencial fue señalado como parte del núcleo que diseñó la ofensiva digital del oficialismo, en estrecha relación con el consultor Fernando Cerimedo, uno de los principales arquitectos del entramado comunicacional libertario. Junto a él impulsó La Derecha Diario, un portal orientado a la difusión de ideas de derecha y del ideario liberal.

La llegada de Juan Pablo Carreira a la Oficina de Respuesta Oficial se dio, además, en un contexto de reconfiguración interna en el área de comunicación, tras la salida de otros referentes del ecosistema libertario como Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón. A diferencia de esos perfiles, su designación supone la institucionalización de una práctica que hasta ahora se movía en el terreno informal: la confrontación directa y sistemática con el periodismo desde una estructura estatal.

Al anunciar su incorporación, Juan Pablo Carreira eligió un tono épico y militante. Habló de “entrar a la cancha” luego de años de preparación y se definió como parte de una gesta destinada a “salvar al país”. La Oficina de Respuesta Oficial aparece así como el marco institucional de un estilo comunicacional que abandona la mediación y asume la disputa frontal con los medios, ahora desde el propio Estado.

