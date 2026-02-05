Reforma laboral: el Gobierno desarticula a los gobernadores y deja a la CGT sin interlocutores

“Nadie quiere pelearse con el Gobierno. Lo ven fuerte y se van por otro lado. No entienden que o nos salvamos todos o se muere cada uno por su lado”, masculló uno de los organizadores de la fallida reunión de gobernadores que iba a llevarse a cabo en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El riojano Ricardo Quintela había intentado reunir a todos los mandatarios en la previa del debate a la reforma laboral, pero, uno por uno, Diego Santilli se los fue bajando. No fue al único. A la CGT le hizo lo mismo: el ministro del Interior le boicoteó la cumbre con Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro y la dejó sin interlocutores el mismo día que lanzó el pedido de sesión para aprobar la reforma.

En menos de 48 horas, el Gobierno desarticuló a la oposición y quedó sin referentes con quien negociar. Santilli se enteró por uno de los gobernadores que había citado Quintela que los mandatarios se reunirían el miércoles y, para evitar una foto conjunta que pudiera leerse como un frente opositor a la ley de modernización laboral, los fue llamando para convencerlos de bajarse. Los más aliados, como el entrerriano Rogelio Frigerio, lo ayudaron y, juntos, fueron sumando a los peronistas no kirchneristas (claves en el poroteo de la ley).

Gustavo Sánez (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) estaban firmes hasta el martes a la noche, pero temprano a la mañana le avisaron a Quintela que no irían. Lo mismo sucedió con Martín Llaryora, el peronista “de centro” que viene subiendo el tono en contra de la reforma laboral y que la CGT contaba con sumar al grupo de los votos en contra. Llaryora, sin embargo, no solo le pegó el plantazo a los gobernadores kirchneristas, sino que también le canceló la misma central sindical, que se iba a reunir, con él y el santafesino Pullaro, el miércoles a la 4 de la tarde.

“Lo presionaron y se bajó. Iba a ser una reunión informal, pero le facturaron haber mandado a un funcionario a lo de Barrionuevo”, explicaron en Azopardo, haciendo alusión al encuentro con más de 300 dirigente que organizó el titular del gremio de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, contra la reforma laboral y participó el ministro de Vinculación cordobés, Miguel Siciliano. Puertas afuera, sin embargo, tanto Llaryora como Pullaro niegan que esa reunión se fuera a llevar a cabo.

El Gobierno movió para impedir cualquier postal de ordenamiento en la oposición, y lo logró. Los gobernadores kirchneristas, como Axel Kicillof, Gildo Insfrán y Quintela, tuvieron que conformarse con una reunión de la mesa chica en La Plata. También participaron los triunviros de la CGT, pero no hubo foto. Donde sí hubo foto fue en Casa Rosada, en donde Santilli se reunió nuevamente con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, con el objetivo de negociar su apoyo a la reforma laboral. El acompañamiento del correntino es clave, ya que le responden tres votos en el senado: los radicales Eduardo Vischi y María Venezuela, pero también el peronista “Camau” Espínola, quien se acercó a los hermanos Valdés en el último año.

“Estamos muy débiles”, se lamentó un dirigente peronista al tanto del operativo de Santilli para romper la cumbre de gobernadores. El clima en el peronismo es de resignación: al igual que la CGT, los senadores del peronismo sospechan que el Gobierno ya tiene los votos para aprobar la reforma laboral –que fracciona vacaciones, elimina las horas extra, limita la huelga y desfinancia las obras sociales– el próximo miércoles 11.

No pasó desapercibido el pedido de convocatoria a una sesión que Patricia Bullrich le envió a Victoria Villarruel el martes a la noche. En la nota, enviada luego del encuentro que la ex ministra organizó con senadores aliados, aparecía la firma de todos los representantes del “grupo de los 44”. Es decir, la firma de los referentes de todos los bloques opositores excepto del kirchnerismo.

La presencia de las firmas de senadores como la neuquina Julieta Corroza, el radical Vischi, el misionero Carlos Arce, el macrista Martin Goerling Lara o la tucumana Beatriz Ávila parecía un anticipo del resultado de la votación de la próxima semana. Si todos los senadores que firmaron la nota acompañan el proyecto de modernización laboral, así como sus compañeros de bloque, la ley saldrá con más de 40 votos a favor.

La última bala

La CGT es conciente de la debilidad de la postura opositora y analiza, contrarreloj, las estrategias que le quedan para revertir la situación. El principal objetivo, por estas horas, es patear la sesión para marzo. “Sacarla de extraordinarias es el único triunfo posible”, admite un dirigente peronista.

Fracasado el intento de negociar con los gobernadores, la CGT analiza la posibilidad de endurecer las medidas. Presionados por los sindicatos más combativos, como la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y la CTA, la CGT decidió convocar una reunión del consejo directivo para el viernes a las 11 para definir el próximo paso. Existe un consenso interno de que habrá que anunciar un plan de lucha, pero no termina de haber acuerdo respecto a si convocar o no un paro general.

La conducción cegetista se resiste a convocar a una huelga general. El Gobierno está presionando para evitar que haya un paro, y la CGT no termina de querer enemistarse abiertamente con la gestión libertaria. Las conversaciones informales continúan, aunque menos fructíferas que hace un mes (cuando un sector de la central sindical esperaba poder negociar la quita de los artículos más abiertamente anti sindicales).

La interna en la CGT es intensa, sin embargo. Y existe un ala más dura que insiste en que no hay espacio para no convocar un paro. De momento, el único punto en el que la mayoría de los sectores parecen coincidir es en la necesidad de convocar a una nueva movilización. Si es acompañada de un paro o no se resolverá en las próximas 24 horas.

