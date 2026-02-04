Javier Milei se suma a Estados Unidos en su pulseada con China por el control de los minerales críticos

El Gobierno argentino formalizó su adhesión al Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro y Procesamiento de Minerales Críticos impulsado por Estados Unidos, una iniciativa que busca reorganizar las cadenas globales de valor de estos insumos estratégicos y reducir la dependencia de China, principal actor del sector a nivel mundial.

El acuerdo, presentado tras una cumbre en Washington y que reunió a 54 países, establece una zona preferencial para minerales críticos y contempla la definición de precios de referencia, además de mecanismos orientados a garantizar estabilidad en el abastecimiento y previsibilidad para las inversiones.

Aunque los detalles operativos aún no fueron precisados, desde Washington señalaron que el objetivo central es fortalecer cadenas de valor diversificadas y responder al crecimiento de la demanda vinculada a nuevas tecnologías.

Según la Cancillería argentina, el objetivo principal apunta a “garantizar cadenas de valor más sólidas, diversificadas y resilientes, fomentando inversiones productivas de largo plazo y respondiendo al crecimiento de la demanda global”.

Argentina, de esta manera, se incorpora a la iniciativa en su condición de productor, en un contexto en el que ocupa el quinto lugar mundial en producción de litio y posee una de las mayores reservas del planeta. Actualmente, más del 70% de ese mineral se exporta a China, país que concentra gran parte de la cadena de la electromovilidad, un dominio que Estados Unidos busca contrarrestar a través de acuerdos con naciones proveedoras y consumidoras.

Desde el Gobierno argentino destacaron que la adhesión al instrumento representa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y productivo, atraer inversiones de largo plazo y posicionar al país dentro de un esquema de mayor integración internacional en sectores estratégicos.

La iniciativa se inscribe, además, en el anuncio reciente del presidente estadounidense Donald Trump sobre la creación de una reserva nacional de minerales críticos por casi 12.000 millones de dólares, destinada a proteger a la industria y a los trabajadores de ese país frente a eventuales interrupciones del suministro. En esa línea, el vicepresidente JD Vance sostuvo que la zona preferencial permitirá avanzar hacia un mercado más competitivo, protegido de distorsiones externas mediante la fijación de precios mínimos.

En paralelo a la cumbre, el canciller Pablo Quirno mantuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, entre ellos el subsecretario Christopher Landau. Desde la Casa Blanca calificaron la cooperación con Argentina en este ámbito como estratégica, mientras que Quirno ratificó el compromiso del país de profundizar la relación bilateral, promover cadenas de suministro seguras y avanzar en una asociación basada en reglas claras y previsibilidad a largo plazo.

A pesar del anuncio, resta conocer cuál será el impacto concreto de la adhesión en el mercado de minerales críticos, especialmente para un país que, pese a su peso como productor de litio, continúa destinando la mayor parte de sus exportaciones a China.

Impacto en la Argentina

En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, con un crecimiento interanual cercano al 30%. El litio y el cobre se consolidan como sectores estratégicos para generar divisas, empleo calificado y dinamizar economías regionales.

Proyección económica

Argentina prevé alcanzar 100.000 millones de dólares en exportaciones totales en los próximos siete años.

La minería podría superar los 20.000 millones de dólares en ese horizonte y llegar a más de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década.

Contexto macroeconómico: el acuerdo se apoya en un escenario de estabilidad, reglas claras y previsibles para la inversión, consolidando la minería junto con energía y agroindustria como pilares de la transformación económica.

Con información de Noticias Argentinas y medios

JIB