Series y películas que llegan al streaming en febrero: ‘En el barro’, Paul McCartney y varios regresos

A lo largo del segundo mes del año, las principales plataformas de streaming tienen previstos numerosos lanzamientos que llegarán a sus servicios. Entre otros, se anunció la vuelta de algunas series esperadas, el estreno de documentales y el desembarco de grandes producciones audiovisuales al formato hogareño.

A continuación, un repaso por las series y películas más destacadas que llegan a lo largo de febrero a Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y Mubi.

1. En el barro. Netflix anunció la llegada de la segunda temporada de esta serie argentina, creada por Sebastián Ortega, para el próximo 13 de febrero.

“La nueva entrega retoma la historia en La Quebrada y marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino. Gladys, ‘la Borges’ (Ana Garibaldi), regresa al penal y deberá enfrentarse a un territorio dominado por nuevas bandas, forjando alianzas inesperadas para sobrevivir y proteger a los suyos”, informó la plataforma en un comunicado.

“Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. Completan el elenco Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca. Además, la nueva temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado”, agregaron los productores de la serie.

La segunda temporada de En el barro se verá por Netflix a partir del 13 de febrero.

2. Paul McCartney: Man on the Road. Para este mes Prime Video anunció la llegada a la plataforma de esta producción especial. Se trata, según informaron en un comunicado, de “un documental íntimo que sigue a Paul McCartney tras la ruptura de The Beatles: su alianza musical con Linda para fundar Wings, los retos de su carrera en solitario y la creación de canciones que marcaron una nueva década”.

El documental Paul McCartney: Man on the Road se podrá ver por Amazon Prime Video a partir del 27 de febrero.

3. Paradise. “En la segunda temporada de Paradise, Xavier (Sterling K. Brown) busca a Teri por todo el mundo y descubre cómo ha sobrevivido la gente durante los tres años transcurridos desde ‘El Día’. De vuelta en Paradise, la armonía de la comunidad se resquebraja mientras el búnker se enfrenta a las secuelas de la temporada 1 y se descubren nuevos secretos sobre los orígenes de la ciudad”, informó Disney+ sobre el regreso de esta atrapante producción.

“La serie está protagonizada por Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV y Charlie Evans. Con la participación especial de Shailene Woodley, Thomas Doherty, Raymond Cham Jr., Michael McGrady, Timothy Omundson y Patrick Fischler”, agregaron.

La serie Paradise llega a Disney+ a partir del 23 de febrero. Estrena los primeros tres capítulos ese día. Luego, un nuevo episodio todos los lunes.

4. Blossoms Shanghai. “Luego de casi una década de inactividad, el aclamado director Wong Kar Wai regresa al ojo público para entregar su primera serie, Blossoms Shanghai. Un drama histórico que sigue la vida y ascenso de Ah Bao en la élite corporativa y mercantil shanghainesa de los años 90. Basada en la novela Blossoms (2013) de Jin Yucheng, esta trama dividida en 30 capítulos es un deslumbrante espiral de poder, honor y amor”, informó Mubi sobre este potente lanzamiento que ofrecerá este mes en su plataforma.

La serie Blossoms Shanghai, de Wong Kar Wai, llegará a Mubi a partir del 26 de febrero.

5. El agente nocturno. Netflix anunció para este mes la llegada de la tercera temporada de esta serie inquietante. “Peter se alía con una reportera para exponer al elusivo vendedor y detener un ataque terrorista, sin darse cuenta de que una conspiración busca enterrar la verdad”, anunció la plataforma.

La tercera temporada de El agente nocturno estará disponible en Netflix a partir del 19 de febrero.

6. No Other Land. “Ganador del Oscar 2024 a Mejor Documental, No Other Land es una poderosa protesta audiovisual que retrata la situación en Masafer Yatta, una comunidad palestina ocupada por fuerzas armadas israelíes. Dirigido por los periodistas palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal, el filme registra con urgencia y crudeza los efectos cotidianos de la ocupación. La incorporación del investigador israelí Yuval Abraham al equipo refuerza el carácter colectivo del proyecto y subraya el cine como herramienta de denuncia, memoria y resistencia”, informó Mubi en un comunicado sobre este largometraje documental.

El documental No Other Land estará disponible en Mubi a partir del 6 de febrero.

7. Más que rivales. “Basada en la aclamada saga literaria Game Changers, de la autora Rachel Reid, Más que rivales es un drama romántico creado por el multipremiado escritor, director y productor canadiense Jacob Tierney. La serie sigue la historia de los jugadores rivales de hockey Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie). Ambos son dos de las mayores estrellas de la Major League Hockey, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción intensa que ninguno de los dos logra comprender por completo”, informó HBO Max sobre este lanzamiento.

“Lo que comienza como un romance secreto entre dos jóvenes novatos se transforma en una historia que se desarrolla a lo largo de varios años, marcada por el amor, la negación y el autodescubrimiento. Durante ocho años, Shane e Ilya persiguen la gloria sobre el hielo mientras enfrentan el desafío de aceptar sus sentimientos fuera de él. Divididos entre el deporte que define sus vidas y un amor imposible de ignorar, deberán decidir si en su mundo ferozmente competitivo hay espacio para algo tan frágil —y tan poderoso— como el amor verdadero”, agregaron desde la plataforma.

La serie Más que rivales (Heated Rivalry) llega a HBO Max a partir del 6 de febrero. La temporada consta de seis episodios que se estrenarán semanalmente cada viernes.

8. Los Muppets: un show especial. “Kermit, Miss Piggy y la querida pandilla de los Muppets regresan con un nuevo especial. Música, comedia y un montón de caos va a desatarse cuando los Muppets vuelvan al escenario del Teatro Muppet original con su invitada especial, ¡Sabrina Carpenter! La serie original El show de los Muppets, creada por Jim Henson, se emitió entre 1976 y 1981 en más de 100 países, contando con estrellas invitadas como Elton John, Johnny Cash, Diana Ross, Debbie Harry, Gladys Knight, Liza Minelli, Paul Simon y muchos otros”, informó Disney sobre este estreno que llega este mes a su menú.

Los Muppets: un show especial llega a Disney+ a partir del 4 de febrero.

9. Foco Panahi. Para este mes, la plataforma Mubi anunció la llegada de “una constelación de películas de Jafar Panahi que indagan en lo cotidiano para revelar las tensiones invisibles que lo atraviesan”. Se trata, según anunciaron en un comunicado, de obras que “desdibujan los límites entre ficción y realidad, haciendo de la restricción un lenguaje y de la observación un gesto ético y político”.

Estarán disponibles las siguientes películas del director iraní: The Circe, Offside, The Mirror, Crimson Gold, The White Balloon, Closed Curtain, Taxi Tehran, 3 Faces y No Bears.

La selección de películas de Jafar Panahi estará disponible en Mubi a partir del 27 de febrero.

10. Fallout. “El Día de la Reclamación llega al fin. Alianzas al borde del quiebre y secretos desenterrados obligan a Lucy y The Ghoul a decisiones que marcarán su futuro”, anunció la plataforma Prime Video sobre esta serie que tendrá su final de temporada el 4 de febrero.

El final de la segunda temporada de la serie Fallout se podrá ver por Amazon Prime Video el 4 de febrero.

11. Como agua para chocolate. “Esta serie vuelve con una nueva entrega que profundiza en los dilemas del amor prohibido, las heridas del pasado y la búsqueda del deseo y la libertad”, informó HBO Max sobre el regreso de esta producción basada en el célebre libro de Laura Esquivel y agregó: “La historia retoma los acontecimientos pocos días después del final de la primera temporada. Tita, profundamente afectada por la pérdida y el encierro, encuentra en Dr. Brown la posibilidad de un futuro distinto, donde la calma y la ternura se perfilan como una alternativa real. Sin embargo, el regreso de Pedro reaviva una pasión que desafía mandatos familiares, tradiciones y reglas sociales. En un México atravesado por los cambios y tensiones de su tiempo, cada personaje deberá enfrentarse a sus propios límites y tomar decisiones que marcarán su destino. A través de los platillos de Tita, el realismo mágico se manifiesta como una fuerza íntima y poderosa que conecta las emociones más profundas con lo extraordinario. En esta temporada, el fuego se suma como un nuevo símbolo narrativo, intensificando el drama y el pulso emocional de la historia”.

“El elenco está encabezado por Irene Azuela (Mamá Elena), Azul Guaita (Tita de la Garza), Ana Valeria Becerril (Rosaura de la Garza), Andrea Chaparro (Gertrudis de la Garza), Andrés Baida (Pedro Múzquiz), Francisco Angelini (Dr. Brown), Ángeles Cruz (Nacha), Mauricio García Lozano (Don Pedro Múzquiz), Ari Brickman (Felipe Múzquiz) y Louis David Horné (Juan Alejandrez), quienes dan vida a una historia coral marcada por la intensidad emocional y la complejidad de sus vínculos”, detallaron desde la plataforma.

La segunda temporada de Como agua para chocolate se podrá ver por HBO Max a partir del 15 de febrero.

12. Bridgerton. La segunda parte de la cuarta temporada de esta exitosa serie de Netflix llegará a esta plataforma a finales de este mes. A partir del 26 de febrero, estarán disponibles cuatro episodios de esta superproducción.

“Bridgerton regresa con una cuarta temporada inspirada en los cuentos de hadas. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el bohemio segundo hijo, se niega a sentar cabeza, a pesar de las súplicas de la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Hasta que, en el baile de máscaras de Violet, Benedict queda impresionado por una misteriosa dama enmascarada vestida de plata. Con la renuente ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict emprende una búsqueda en la alta sociedad para descubrir la identidad de la joven. Pero, en realidad, el deseo de su corazón no se encuentra en la alta sociedad: se trata de una ingeniosa sirvienta llamada Sophie Baek (Yerin Ha), que trabaja para la formidable señora de la casa, Lady Araminta Gun (Katie Leung)”, adelantaron en un comunicado desde Netflix.

“Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, Benedict se debate entre la realidad de su afecto por esta intrigante doncella y la fantasía de la Dama de Plata, sin saber que se trata de la misma persona. ¿La incapacidad de Benedict para ver a estas dos mujeres como una sola persona hará fracasar la innegable chispa entre él y Sophie? ¿Y puede el amor conquistarlo todo, incluso una relación entre clases sociales diferentes, prohibida por la sociedad? Lo que inspira el viaje de Benedict son los matrimonios de sus hermanos, entre ellos el de Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) y el de Colin (Luke Newton) con Penélope (Nicola Coughlan), quien se enfrenta a nuevos retos como columnista de chismes ahora en el ojo público”, agregaron desde la plataforma.

La segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton estará disponible en Netflix a partir del 26 de febrero.

13. Detective Alex Cross. “El brillante detective y psicólogo forense Alex Cross, experto en descifrar la mente de los asesinos, regresa en la temporada 2 para dar caza a un implacable justiciero que ejecuta a magnates corruptos”, detalló Amazon Prime Video en un breve comunicado.

La serie Detective Alex Cross estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 11 de febrero.

14. Eternidad. “En una vida donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasar la eternidad, Joan (Elizabeth Olsen) se enfrenta a la imposible elección entre el hombre con el que pasó su vida (Miles Teller) y su primer amor (Callum Turner), que murió joven y ha esperado décadas para que ella llegara”, señala la sinopsis oficial de esta película, que llegará a Apple TV este mes.

La película Eternidad estará disponible en Apple TV+ a partir del 13 de febrero.

15. Valor sentimental. “Intensa, profunda y conmovedora, Valor sentimental llegará este mes en exclusiva a la plataforma. Protagonizada por Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, la más reciente película del cineasta noruego Joachim Trier explora la compleja dinámica entre un padre ausente y sus dos hijas a través del arte como recurso reconciliador. Un retrato íntimo y universal de la disfuncionalidad familiar y todas sus capas”, informó Mubi en un comunicado sobre este largometraje, que compite, entre otros premios, en la próxima entrega de los Oscar.

La película Valor sentimental llegará a Mubi el 13 de febrero.

