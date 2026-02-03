Trump le expresó a Petro su admiración y “amor por Colombia” tras una reunión clave en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le manifestó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que fue un “gran honor” conocerlo y que “ama a Colombia”, en una dedicatoria escrita en una tarjeta oficial de la Casa Blanca que le obsequió al finalizar una reunión bilateral de más de dos horas en Washington.

“Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia”, dice el mensaje que acompaña una fotografía de ambos mandatarios sonrientes, publicada por Petro en la red social X. El presidente colombiano compartió además la imagen de un ejemplar del libro Trump, the Art of the Deal, firmado por el mandatario estadounidense con la frase: “Sos genial”.

Con tono irónico, Petro acompañó la publicación con un comentario: “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”.

El encuentro, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, concluyó pasadas las 13:00 hora local y tuvo como objetivo relanzar la relación bilateral tras un año marcado por tensiones diplomáticas. Sin embargo, la visita no incluyó una recepción de alto perfil: Petro no fue recibido en la puerta del Ala Oeste ni contó con la tradicional guardia de honor militar, a diferencia de otros mandatarios latinoamericanos como el salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei.

El presidente colombiano llegó a la Casa Blanca a bordo de un vehículo del Servicio Secreto estadounidense con la bandera de Colombia. Desde la administración norteamericana, la portavoz Karoline Leavitt aseguró en una entrevista con Fox News que Trump ingresó a la reunión “con muy buena disposición”.

La cita fue la primera reunión cara a cara entre ambos presidentes y se produjo cuando Petro transita la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia prevista para el próximo 31 de mayo.

El tema central del diálogo fue el narcotráfico. Washington sostiene que la producción de cocaína se incrementó durante el Gobierno de Petro, mientras que el mandatario colombiano defiende su política de sustitución de cultivos ilícitos como una estrategia exitosa y de largo plazo.

Por parte de Estados Unidos participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno. La delegación colombiana estuvo integrada por la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez y el embajador en Washington, Daniel García-Peña.

La reunión se dio tras un año de fuertes desencuentros entre ambos gobiernos. La administración Trump retiró a Colombia la certificación como país cooperante en la lucha contra las drogas, revocó el visado de Petro e incluyó al mandatario y a parte de su familia en la denominada “Lista Clinton”, lo que implica sanciones financieras por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Petro, por su parte, ha sido un crítico abierto de la política migratoria y medioambiental de Trump, así como de su postura frente a la guerra en Gaza. No obstante, el pasado 7 de enero ambos mantuvieron una conversación telefónica y acordaron retomar el diálogo, lo que derivó en el encuentro de este martes. Para concretarlo, el presidente colombiano debió recibir un visado especial del Gobierno estadounidense.

Con información de la agencia EFE