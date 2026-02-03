Los peores episodios racistas del ICE en solo un año de mandato de Trump

Arrestos de niños de cinco años, centros de detención inhumanos o un récord de muertos a manos de sus agentes es el historial de ICE, la policía migratoria a la que Trump infló en este segundo mandato en la Casa Blanca.

2026 empezó con la ejecución a plena luz del día y delante de cámaras de Renee Good y Alex Pretti, dos de los casos que causaron conmoción y crearon protestas masivas en Estados Unidos. Pero no fueron casos aislados: en todo 2025 hubo 32 muertes bajo responsabilidad de ICE, la cifra más alta desde 2004, un año después del nacimiento de la agencia.

Todas las víctimas antes de Renee Good y Alex Pretti eran personas migrantes, algunos con décadas en EE.UU. y procedentes de países tan dispares como Honduras, Ucrania, República Dominicana o China. A todo este historial se suma el caso de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años detenido por un agente de ICE cuando volvía del colegio con su mochila de Spiderman. Su historia se convirtió en símbolo y, esta semana, una jueza de Estados Unidos ordenaó su liberación y la de su padre.

Pero el caso del menor por parte de ICE no es una excepción. Solamente de enero a octubre de 2025 esta policía migratoria detuvo a 3.800 menores junto a sus padres. El segundo mandato de Trump comenzó con un nombre clave: Kilmar Abrego García. Si recordás, es el salvadoreño al que Estados Unidos deportó a una cárcel de Nayib Bukele en El Salvador “por error” en un caso se convirtió en un símbolo de resistencia.

Para repasar los últimos episodios del ICE, es importante hablar de Alligator Alcatraz. Se trata del centro de detención de personas migrantes que acumula un historial de denuncias por las pésimas condiciones y desapariciones. Es el lugar en el que terminan las redadas y detenciones por perfil racial de ICE, y las cifras hablan por sí solas: 2025 acabó con 75.000 personas retenidas en estos centros y, por mucho que Trump diga que todos son criminales, simplemente no es verdad: el 75% de los arrestados ni siquiera tiene condenas penales.

Las imágenes de los imponentes despliegues de Trump en ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, Los Ángeles o Minnesota dieron la vuelta al mundo. Y esto habla de cómo Trump disparó económicamente y en número a ICE en este segundo mandato: su presupuesto anual pasó de 10.000 a 29.000 millones anuales, el dinero para centros de detención de migrantes asciende a los 45.000 millones y el número de oficiales pasó de 10.000 a 22.000 según la propia agencia.

La gran pregunta es: ¿alguien podrá parar todo esto?