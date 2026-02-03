Trump acelera en su agenda autoritaria y anima a los republicanos a “nacionalizar” las elecciones en “al menos” 15 estados

Nuevo avance autoritario de Donald Trump. El presidente de EE.UU. pidió este lunes a los republicanos “nacionalizar las elecciones” durante una entrevista con Dan Bongino, exsubdirector del FBI hasta las pasadas Navidades.

“Los republicanos deberían decir: queremos tomar el control, deberíamos tomar el control de la votación, la votación en al menos 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar la votación”, dijo el presidente. Según la Constitución de Estados Unidos, los estados y las jurisdicciones locales son los encargados de organizar las elecciones.

“Tenemos estados que son corruptos y están contando votos. Tenemos estados en los que gané, que muestran que no gané. Ahora van a ver algo en Georgia, donde pudieron obtener, con una orden judicial, las papeletas; van a ver algunas cosas interesantes”, agregó el presidente sin ninguna prueba de lo que afirma.

Los comentarios del presidente de EE.UU. se producen una semana después de que el FBI registrara una oficina electoral del condado de Fulton, Georgia, en relación con una operación del Departamento de Justicia para investigar las denuncias sin pruebas de Trump sobre las elecciones de 2020.

Georgia, y específicamente el condado de Fulton, fue durante mucho tiempo un punto central de las afirmaciones infundadas de Trump de que le robaron las elecciones presidenciales de 2020.

El congresista republicano Don Bacon, republicano, declaró en X: “Me opuse a la nacionalización de las elecciones cuando la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi [demócrata], quiso realizar cambios importantes en las elecciones de los 50 estados. También me opondré a esto ahora”.

Por otra parte, la portavoz del Departamento de Estado de Michigan, Cheri Hardmon, afirmó en un comunicado: “La Constitución de Estados Unidos otorga a los estados la responsabilidad de las elecciones, no al gobierno federal. Esa es la ley”.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, puso a Trump en contacto telefónico con algunos de los agentes involucrados en la operación en Fulton, lo cual ha levantado polémica en EE.UU..

Estados Unidos celebrará elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, que determinarán el control del Congreso durante los próximos dos años.