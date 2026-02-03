Cerveza Patagonia llega a El Chaltén con un Refugio

Cerveza Patagonia desembarca en El Chaltén con un nuevo Refugio llevando la experiencia que se vive en su emblemática Cervecería ubicada en el kilómetro 24.7 del Circuito Chico, en Bariloche.

Para celebrarlo, el martes 3 de febrero, a partir de las 22 horas, en San Martín 96, habrá un evento de apertura con entrada libre y gratuita. Quienes participen, serán parte del Beer Poking, un histórico ritual para caramelizar la cerveza. Se trata de una histórica tradición alemana en la que se utilizan varillas de metal calientes para caramelizar los azúcares de la malta, obteniendo una cerveza más dulce, suave y con un sabor levemente tostado. Una experiencia única y diferente para disfrutar de una cerveza.

Y como la música no puede faltar, la banda emblemática de El Chaltén, 7 Venas, acompañarán a la marca en su llegada y serán parte de la celebración. Y también habrá sorteos entre los consumidores, que podrán ganar experiencias nocturnas y diurnas en OVO Patagónico.

Desde Bariloche llegarán además las innovaciones que los maestros cerveceros elaboran periódicamente en la Cervecería y están disponibles por tiempo limitado. Durante el mes de apertura se podrán disfrutar dos variedades: Brut Rosé, una cerveza de color rosado, con notas a frutas cítricas y final seco; y Session IPA, una cerveza dorada, liviana y de bajo amargor, con aroma intenso a lúpulo.

A su vez, el Refugio de El Chaltén es uno de los espacios seleccionados del país en contar con la Octava Canilla, una propuesta en la que la marca presenta cervezas disruptivas servidas de una forma única. Actualmente, se puede disfrutar de Limón Silvestre, una cerveza de bajo amargor y aroma cítrico que combina la frescura del limón con un toque dulce y cremoso, recreando el sabor del clásico lemon pie. Se sirve en un vaso corto con la figura de una montaña en su interior, acompañado por una rodaja de limón disecado y un suave bizcocho de vainilla: un postre hecho cerveza.

Y para maridar cada una de las cervezas, la propuesta gastronómica es variada e incluye platos como la Tabla Chaltén, con una selección de fiambres y quesos, frutos secos al merkén, pickles y aceitunas marinadas; trucha a la chapa; bondiola braseada en Amber Lager; Goulash de cordero con Spaetzle; hamburguesa de cordero patagónico y variedad de sándwiches, empanadas, pizzas y platos para compartir. Los postres imperdibles son el apple crumble y el brownie. Además, el Refugio ofrece una amplia variedad de platos libres de gluten y opciones veganas.

“Estamos felices de traer la experiencia que brindamos en nuestra Cervecería de Bariloche a un lugar tan increíble como es El Chaltén. Invitamos a todos los mayores de 18 años a compartir y celebrar con nosotros la apertura de nuestro nuevo Refugio. Esperamos que les guste tanto como a nosotros y que lo hagan propio”, expresó Soledad Azarloza, directora de Cerveza Patagonia.

Ubicado en San Martín 96, el nuevo espacio cuenta con 450 metros cuadrados, capacidad para 200 personas y dos pisos, planta baja y planta alta, donde hay distintas áreas y atmósferas, con sillones para vivir un momento de calma después de un día largo de paseo. También ofrece un sector al aire libre.

El Refugio abre todos los días, desde las 17 horas hasta la 1.45 AM. San Martín 96, El Chaltén, Santa Cruz.