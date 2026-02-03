Más usuarios se quedan afuera de los subsidios a la luz y el gas: quiénes los mantendrán

En medio de un ajuste fiscal que no cede, miles de usuarios se quedarán en las próximas semanas sin los subsidios a la energía, luego de que el Ministerio de Economía publicó una disposición clave en ese sentido.

Para reducir el gasto público en línea con lo acordado con el FMI, el Gobierno recortará la asistencia social y restringirá los subsidios a la luz y el gas solo a quienes más lo necesitan.

Por lo tanto, usuarios de ingresos bajos conservarán el beneficio, mientras que buena parte de los de ingresos medios y medios-altos lo perderán.

A través de la disposición 2/2026, se publicaron en el Boletín Oficial los requisitos para acceder al beneficio tras el cambio de esquema.

Se prevé que entrará en vigencia en febrero y dejará afuera a un universo de 80.000 usuarios.

Además, se autorizó el formulario online para poner en marcha el nuevo mecanismo a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que ya está disponible para completar.

A partir de ahora, los usuarios que reciban ayuda económica para pagar la luz, el gas y las garrafas pasarán a estar inscriptos en el nuevo sistema.

El trámite será obligatorio y deberá realizarse mediante el formulario digital que tendrá carácter de declaración jurada.

Para definir quiénes mantendrán subsidios, el Gobierno cruzará datos de la Anses y ARCA.

A su vez, tomará en cuenta el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), por lo que quienes ya estén anotados allí no necesitarán hacerlo de nuevo.

Si surgen cambios en la composición del grupo familiar o la situación económica, las personas deberán actualizar la información de manera digital o de forma presencial en dependencias de la Anses.

Requisitos

El Gobierno analizará tanto los ingresos como la situación patrimonial del conjunto de los miembros del hogar.

Además, tendrá en cuenta las condiciones por las que se puede presumir capacidad de pago y cuya verificación respecto de alguno de los integrantes del hogar justificará el rechazo del beneficio.

Según lo dispuesto, quedan excluidos hogares que tengan ingresos familiares superiores a tres canastas básicas totales (CBT), actualmente de $ 3,93 millones.

Además, también quedan afuera quienes tengan un auto con menos de tres años de antigüedad, salvo que tengan el certificado único de discapacidad (CUD).

Antes se excluía a los que tenían tres o más vehículos con cinco o menos años de antigüedad.

Quedan exceptuados también hogares con tres o más inmuebles entre todos sus miembros, una embarcación de lujo, un avión o activos societarios a nombre de alguno de los integrantes.

En cambio, califican como beneficiarios de los nuevos subsidios focalizados los hogares con un integrante que tenga Certificado de Vivienda Familiar, que tengan un integrante con pensión vitalicia a veteranos de Malvinas, o con al menos un integrante con el CUD.

A qué sistema se reemplaza

El nuevo mecanismo reemplazará a la actual segmentación por tres niveles de ingresos vigente desde 2022.

Y pasará a diferenciar únicamente entre quienes seguirán recibiendo el beneficio y quienes dejarán de tenerlo, en un modelo simplificado.