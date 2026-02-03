Los archivos de Epstein, los asesinatos de Minneapolis y las ambiciones imperialistas sacuden la presidencia de Trump

Donald Trump llegó presumiendo de transparencia. Y los archivos del depredador sexual Jeffrey Epstein los está publicando obligado por el Congreso, con retraso y llenos de tachones. El presidente de EE.UU. llegó presumiendo de que América sería lo primero, pero dedica más tiempo, energías y dinero a poner el mundo patas arriba que a arreglar los problemas del costo de la vida de la ciudadanía estadounidense. El magnate, efectivamente, llegó prometiendo mano dura con la migración, pero en lo que va de año sus agentes ya asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses acribillándolos a balazos a bocajarro.

De acuerdo con las encuestas, los estadounidenses no creen que el presidente de EE.UU. esté prestando suficiente atención a la economía, y muchos quieren que se centre menos en la inmigración y la política exterior.

Una encuesta reciente de The New York Times reveló que aproximadamente la mitad de los votantes registrados dice que las políticas de Trump hicieron que la vida sea “menos asequible” para la mayoría de los estadounidenses.

Del mismo modo, aproximadamente 7 de cada 10 votantes, según una encuesta de Fox, afirman que Trump no está dedicando suficiente tiempo a la economía, incluyendo a aproximadamente la mitad de los republicanos. Mientras tanto, alrededor del 40% de los votantes dicen que las políticas económicas de Trump los “perjudicaron” personalmente, mientras que una proporción similar sostiene que las políticas no mejoraron la situación. Solo alrededor del 20% dice que las políticas económicas del presidente los beneficiaron, y de cara al futuro, el 45% de los votantes dice que espera que la economía “empeore” en el próximo año.

Los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis también están golpeando la presidencia de Trump. Alrededor del 60% de los votantes afirman que las tácticas del ICE fueron “demasiado lejos”, según las encuestas de The New York Times y la Fox, una cifra que aumentó 10 puntos porcentuales desde julio.

Según las encuestas de AP-NORC, solo el 38% de los adultos estadounidenses aprueba la forma en que Trump está manejando la inmigración, frente al 49% en marzo, incluso entre los republicanos: cayó del 88% en marzo al 76% en la encuesta de AP-NORC de enero.

Lo que tampoco terminan de entender los seguidores de Trump es su obsesión imperialista, sobre todo lo relacionado con el asalto a Groenlandia. Pero tampoco la renovada 'doctrina Monroe' en relación con Venezuela o Cuba, o los intercambios continuos con Irán: la familia MAGA quiere America First, literalmente.

Según la encuesta de Fox, aproximadamente 4 de cada 10 votantes quieren que Trump se involucre menos en política exterior.

El control de Groenlandia es un asunto que no terminan de entender sus electores. Una encuesta reciente del Centro de Investigación Pew revela que aproximadamente 6 de cada 10 adultos estadounidenses se oponen firmemente o en cierta medida a que Estados Unidos se haga con el control de Groenlandia.

Epstein, la sombra que no cesa

La Administración Trump está recibiendo sonoras críticas por la forma en que gestionó la publicación de los archivos de Epstein el viernes pasado: con mes y medio de retraso desde que se votó en el Congreso la ley para hacerlo posible ante las resistencias del presidente de EE.UU., y con muchísimos tachones.

Así, un grupo de víctimas declaró en un comunicado que los nuevos documentos facilitaban demasiado la identificación de las víctimas de sus abusos, pero no la de quienes podrían haber estado involucrados en las actividades delictivas de Epstein: “Como víctimas, nunca deberíamos ser nosotras quienes seamos nombradas, escrutadas y revictimizadas, mientras que quienes facilitaron los abusos de Epstein continúan beneficiándose del secretismo”.

En efecto, Donald Trump y el mundo MAGA prometió transparencia y jaleó teorías de la conspiración en torno a la muerte de Jeffrey Epstein. Pero, tras un año de legislatura, la Casa Blanca no aportó luz sobre todas las sombras que denunciaba en campaña electoral.

Hasta tal punto es así, que el Departamento de Justicia aseguró en verano que la revisión de los archivos de Epstein no había establecido una base para nuevas investigaciones penales. Algo que ratificó en las últimas horas el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

“Hay mucha correspondencia. Hay muchos correos electrónicos. Hay muchas fotografías. Hay muchas fotografías horribles que parecen haber sido tomadas por Epstein o personas de su entorno”, dijo Blanche el domingo en la CNN, “pero eso no nos permite necesariamente procesar a nadie”.

Entre las personas que aparecen en los archivos manteniendo una relación estrecha con el depredador sexual se encuentran el ex príncipe Andrés de Inglaterra, además del propio Trump y colaborares suyos como Elon Musk, Steve Bannon, Brett Ratner (director que realizó el documental sobre Melania) u Howard Lutnick, secretario de Comercio de Trump.