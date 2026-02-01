Los archivos de Epstein revelan nuevas imágenes y correos del expríncipe Andrés comprometedores

La publicación por parte de la Administración Trump de nuevos archivos de Jeffrey Epstein en el marco de su investigación, sacó a la luz nuevas imágenes comprometedoras para Andrés Mountbatten-Windsor, antes el príncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III.

Se trata de dos fotografías en las que Andrés aparenta tener entonces unos cuarenta años -hoy tiene 65- aparece vestido de manera informal con unos 'jeans' y una remera blanca.

En una de las dos imágenes, Andrés mira de frente a la cámara, mientras que en la otra tiene una mano sobre el vientre de la mujer, que muestra una actitud pasiva. Al fondo se aprecia la presencia de otra persona con los pies encima de una mesa, en lo que parece un ambiente desenfadado.

Pero hay más: en los archivos de Epstein revelados, aparecen correos que pueden comprometer aún más a Andrés, como los que Epstein escribió en agosto de 2010 prometiéndole enviarle a Londres a una joven “rusa, de 26 años, inteligente y hermosa, de fiar y que ya tiene tu email”. El destinatario del mensaje firmaba como “HRH (Su Alteza Real) el Duque de York”.

En la serie de correos aparecen además invitaciones cruzadas entre Epstein y Andrés a visitarse en sus respectivas residencias. La invitación de Andrés a Epstein al mismo Palacio de Buckingham (residencia oficial de la entonces reina Isabel) se produjo en septiembre de 2010, solo un mes después de que Epstein dejara de estar en arresto domiliciario y cuando ya era público y notorio su perfil de depredador sexual.

“Encantado de que vengas aquí a BP (siglas del Palacio de Buckingham). Ven con quien tú quieras, yo voy a estar libre de 4 a 8”, escribe el que parece ser Andrés, a lo que Epstein respondió: “Nos vemos a las 4”.

Andrés, sobre el que se acumulan las pruebas de su amistad con Epstein y los indicios de que participó junto a él en abusos sexuales -en algunos casos con menores como víctimas- fue despojado el pasado octubre del título de príncipe por su hermano el rey, ya que los pasos de Andrés para desvincularse de la familia real no habían sido suficientes para el monarca.

Carlos III le ordenó entonces abandonar también el palacio que ocupa en Windsor -por el que pagaba un simbólico “grano de pimienta”- antes de que terminase el año, pero el traslado aún no se ha consumado. Los medios británicos publicaron fotografías de camiones de mudanza estacionados en Windsor este mes de enero, sin que se sepa con certeza su destino.