Renunció el responsable antiterrorista de EE.UU. por la guerra de Trump en Irán: “No representaba una amenaza inminente”

El responsable antiterrorista dimite por la guerra de Donald Trump contra Irán. Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, comunicó su renuncia este martes, “a fecha de hoy”, afirmando que no puede, “en buena conciencia”, respaldar la guerra de la Casa Blanca.

En la carta publicada por Kent, dirigida al presidente de EE.UU., Donald Trump, afirma: “Tras una profunda reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como Director del Centro Nacional de Contraterrorismo, con efecto a partir de hoy. No puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby en Estados Unidos”.

“Respaldo los valores y las políticas exteriores con las que usted hizo campaña en 2016, 2020 y 2024”, prosigue Kent, “y que puso en práctica durante su primer mandato. Hasta junio de 2025, usted comprendía que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que arrebataba a EE.UU. las preciosas vidas de nuestros patriotas y mermaba la riqueza y la prosperidad de nuestra nación. Durante su primera Administración, usted comprendió mejor que ningún otro presidente moderno cómo aplicar el poder militar de manera decisiva sin dejarnos arrastrar hacia guerras interminables. Lo demostró al eliminar a Qasem Soleimani y al derrotar a ISIS”.

El ya exdirector de Contraterrorismo, asegura que “al comienzo de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios de comunicación estadounidenses pusieron en marcha una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma de Estados Unidos Primero [America First] y sembró sentimientos belicistas para propiciar una guerra con Irán”.

Según Kent, “esta cámara de resonancia se utilizó” para engañar a Trump “y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para EE.UU. y que, si atacaba en ese momento, existía un camino claro hacia una victoria rápida. Esto era una mentira, y constituye la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, la cual costó a nuestra nación las vidas de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos volver a cometer este error. Como veterano que fue desplegado en combate en 11 ocasiones, y como marido Estrella Dorada que perdió a su amada esposa, Shannon, en una guerra fabricada por Israel, no puedo apoyar el envío de una nueva generación a luchar y morir en una guerra que no reporta beneficio alguno al pueblo estadounidense ni justifica el coste en vidas estadounidenses”.

“Ruego que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y sobre para quién lo estamos haciendo”, finaliza Kent: “Ha llegado el momento de actuar con audacia. Puede rectificar el rumbo y trazar un nuevo camino para nuestra nación, o puede permitir que nos deslicemos aún más hacia la decadencia y el caos. Usted tiene las cartas en su mano. Fue un honor servir en su administración y servir a nuestra gran nación”.

Kent, excandidato a la Cámara de Representantes con vínculos con la extrema derecha, fue confirmado en su cargo el pasado mes de julio mediante una votación de 52 a 44 en el Congreso, informa AP.

Como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Kent estaba al frente de una agencia encargada de analizar y detectar amenazas terroristas.

Antes de incorporarse a la Administración Trump, Kent llevó a cabo dos campañas infructuosas para el Congreso en el estado de Washington.

También sirvió en el ejército, realizando 11 despliegues como boina verde, tras lo cual trabajó en la CIA.