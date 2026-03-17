Israel dice que su ejército mató al jefe de seguridad iraní, Ali Larijani

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, murió en una serie de ataques israelíes la pasada noche, según recogen diferentes medios del país hebreo e internacionales.

Larijani fue una de las figuras más poderosas del liderazgo del país persa tras el asesinato del líder supremo Ali Jamenei en el comienzo de la guerra conjunta de EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero.

Hasta el momento no hubo confirmación por parte de Irán y algunos medios estatales han difundido lo que dicen que es un mensaje escrito a mano por Larijani, también publicado en la cuenta de X del político, en vísperas de una ceremonia que estaba prevista este martes en homenaje de los 84 marineros iraníes fallecidos en el hundimiento del buque de guerra IRIS Dena, atacado con torpedos por Estados Unidos a principios de mes cerca de las aguas territoriales de Sri Lanka.

“Con motivo de la ceremonia fúnebre en honor a los valientes miembros de la Armada de la República Islámica de Irán: su recuerdo permanecerá siempre en los corazones del pueblo iraní, y estos martirios fortalecerán los cimientos del ejército de la República Islámica dentro de la estructura de las fuerzas armadas durante muchos años. Pido a Dios Todopoderoso que conceda a estos queridos mártires los rangos más elevados”, se lee en la nota, que no tiene fecha.

De confirmarse, el de Larijani sería el asesinato más importante en el país desde el de Jamenei. Exmilitar de la Guardia Revolucionaria, el dirigente ha sido una de las figuras más influyentes del país persa y está por ver si su supuesta muerte puede dificultar el diálogo entre las partes y la cúpula política iraní.

Este lunes, Larijani cuestionó a los Gobiernos de países musulmanes por no respaldar a Teherán en la guerra actual, en una postura que veía contraria al islam, y subrayó que EE.UU. e Israel están en un “aprieto estratégico”. El alto responsable iraní lanzó un mensaje en seis puntos desde su cuenta de X, dirigido a los musulmanes del mundo y sus Gobiernos, donde lamentó que ningún Estado de mayoría musulmana haya respaldado a Teherán, salvo “casos raros”.

La última vez en la que apareció en público fue el pasado viernes, cuando participó junto a otros responsables y miles de personas en una marcha en la capital iraní para desafiar las amenazas a Irán y manifestar su rechazo a la guerra contra su país.

Un comandante de la milia Basij asesinado

Según un comunicado de la oficina de Katz recogido por medios israelíes, el ministro israelí ha indicado: “Larijani y el comandante de los Basij fueron eliminados durante la noche y se reunieron con el responsable del programa de aniquilación, Jamenei, y con todos los miembros eliminados del eje del mal, en las profundidades del infierno”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan operando en Irán con gran fuerza, contra objetivos del régimen, suprimiendo la capacidad de lanzamiento de misiles y destruyendo infraestructura estratégica clave en todas las áreas, lo que hace retroceder a Irán décadas”, ha añadido Katz.

El Ejército de Israel había asegurado anteriormente este martes que su fuerza aérea mató esta pasada noche “en un ataque preciso” en Teherán al comandante de la fuerza paramilitar iraní Basij –subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria–, Gholamreza Soleimani.

“Ayer (lunes), la Fuerza Aérea Israelí, actuando con base en información de inteligencia de las FDI, atacó y eliminó a Gholamreza Soleimani, quien se desempeñó como comandante de la unidad Basij durante los últimos seis años”, dicen las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado.

Mientas, el departamento de prensa de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió este martes un breve comunicado que asegura que el líder del país hebreo ha ordenado “la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní”, acompañado de una foto del mandatario al teléfono junto a un mando militar.

Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron este martes en un comunicado que el lunes atacaron simultáneamente “infraestructura del régimen” iraní en las ciudades de Teherán, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste).

“Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea, guiados por la Inteligencia Militar, completaron ayer (lunes) un ataque aéreo a gran escala (...) Se lanzaron decenas de municiones sobre las sedes de los organismos de seguridad”, detallaron las FDI en su nota sobre los impactos en Teherán, donde incluían que, entre las instalaciones afectadas, estaba el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia basij.