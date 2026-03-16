Trump amenaza con un “mal futuro” para la OTAN si los aliados no lo ayudan con el estrecho de Ormuz: “No lo olvidaremos”

El estrecho de Ormuz está bloqueado desde que EE.UU. e Israel comenzaron a atacar Irán el pasado 28 de febrero. Y eso no le gusta a Donald Trump porque está disparando los precios de la gasolina en EE.UU.. ¿Conclusión? El presidente de EE.UU. pasó ahora a amenazar a sus aliados para que lo ayuden con un problema generado a partir de los bombardeos estadounidenses y que está generando un caos económico mundial.

Así, Trump recurrió a su forma habitual de hacer política: las amenazas, y aseguró a Financial Times que la OTAN tendrá un “mal futuro” si no corre en su ayuda, a pesar de que el Artículo 5 de la OTAN prevé la defensa colectiva en caso de que un aliado sea atacado, no en caso de que un aliado desate un ataque unilateral sobre otro país. “Es lógico que quienes se benefician del estrecho contribuyan a garantizar que no ocurra nada malo allí”, declara Trump a FT, argumentando que Europa y China dependen en gran medida del petróleo del Golfo, a diferencia de EE.UU.: “Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy perjudicial para el futuro de la OTAN”.

“Estamos hablando con países sobre la vigilancia del estrecho de Ormuz”, reconoció Trump en el Air Force One de vuelta a Washington DC desde Florida, donde pasó el fin de semana jugando al golf: “Nosotros no obtenemos casi nada de petróleo, solo un 1% o un 2%, y China, por ejemplo, obtiene alrededor del 90% de su petróleo directamente de Ormuz. Es bueno que otros países colaboren con nosotros en la vigilancia del estrecho, trabajaremos con ellos militarmente. En lo que a mí respecta, prácticamente hemos derrotado a Irán. Quieren negociar desesperadamente, pero no creo que estén preparados para hacer lo que tienen que hacer”.

“Estamos hablando con otros países sobre trabajar con nosotros para el control de Ormuz”, sostuvo Trump, “y creo que estamos obteniendo una buena respuesta. Y si lo hacemos, es genial; y si no lo hacemos, también es genial. Pero recuerden, siempre estamos ahí para la OTAN, los estamos ayudando con Ucrania. Siempre estamos ahí para la OTAN, los estamos ayudando con Ucrania. Será interesante ver qué país no nos ayuda con un esfuerzo muy pequeño como es mantener el estrecho abierto. Es pequeño porque Irán tiene muy poca potencia de fuego”.

Sobre este asunto se refirió este lunes la jefa de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien ha defendió que Ormuz queda fuera del ámbito de la OTAN. “Nos hemos puesto en contacto con la OTAN anteriormente pero, en realidad, esto queda fduera del ámbito de actuación de la OTAN (...) No hay países de la OTAN en el estrecho de Ormuz”, aseguró a la llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la UE.

El presidente de EE.UU. no anunció que nadie se haya prestado a colaborar: “Es un poco pronto, nos pusimos en contacto entre hoy y anoche, pero hemos tenido algunas respuestas positivas. Algunos prefirieron no involucrarse”.

En cuanto a China, el presidente de EE.UU. fue esquivo: “No quiero hablar de eso, China es un caso de estudio interesante. Obtienen la mayor parte de su petróleo, como saben, con mucha diferencia, alrededor del 90% , de Ormuz. Así que les dije: '¿Quieren venir y lo arreglamos?'. Quizás lo hagan. Deberían venir. ¿Por qué hemos mantenido Ormuz así cuando en realidad es tan necesario para China y otros muchos países? ¿Por qué lo hacen? Porque teníamos un liderazgo débil, y creo que, incluso a largo plazo, es algo en lo que otros países deberían ayudarnos”.

Según Trump, “se trata de unos siete países. Es algo que no necesitamos y que estos países sí necesitan. Y ahora que han sido debilitados en términos militares, creo que es bueno que otros países intervengan. Ahora bien, hubiera sido bueno, como le dije al primer ministro británico, que se mostraba reacio a poner sus dos portaaviones en peligro hace dos semanas, y luego accedió. Y le dije: 'No los quiero después de ganar la guerra. Los quería antes de que empezara la guerra'. Así que, independientemente de si recibimos apoyo o no, lo recordaremos”.

En relación con los plazos para patrullar el estrecho de Ormuz, Trump asegura: “Inmediatamente. Algunos países tienen dragaminas, eso es bueno. Algunos países tienen cierto tipo de barco que podría ayudarnos, serían de gran ayuda. Y recuerden, solo se necesitan un par de personas para arruinarlo todo, un par de terroristas dejando caer minas aquí y allá. Y lo echan todo a perder. Así que exijo que estos países vengan y protejan su propio territorio, porque es su territorio. Es el lugar del que obtienen su energía, y deberían venir y ayudarnos a protegerla. Se podría argumentar que tal vez ni siquiera deberíamos estar allí, porque no la necesitamos. Tenemos mucho petróleo, el mayor productor del mundo. Pero lo hacemos por algunos aliados muy buenos que tenemos en Oriente Medio”.

El presidente de EE.UU. reconoció estar hablando con Irán: “Pero no creo que estén listos. No sé si quiero llegar a un acuerdo porque, en primer lugar, nadie sabe con quién se está tratando, porque la mayoría de sus líderes han sido matados. Así que ni siquiera sé si queremos llegar a un acuerdo. Ellos sí que quieren llegar a un acuerdo a toda costa”.

En relación con declarar el fin de la guerra, Trump afirmó: “No quiero hacerlo. No hay razón para ello. Si nos fuéramos ahora mismo, les llevaría diez años o más reconstruirse, pero aun así no voy a declarar que todo ha terminado. Tenemos gente que creemos que sería buena, ya veremos”.

“Los precios se van a desplomar en cuanto termine. Va a terminar muy rápido”, dijo Trump, quien intenta quitar importancia a las consecuencias políticas de la guerra más impopular para los estadounidenses: “Esta gente habría usado armas nucleares contra todo Oriente Medio. Y ese era su plan. Tomar el control de todo Oriente Medio. Y fracasaron con las armas nucleares. Y luego tenían miles de misiles. Y en su mayor parte, ya hemos destruido esos misiles”.