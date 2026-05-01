Tras varios días de tensión, reabre la sala de prensa de Casa Rosada con una conferencia de Adorni

El Gobierno nacional reabrirá el próximo lunes la sala de prensa de la Casa Rosada, luego de varios días de cierre que generaron malestar entre periodistas acreditados y encendieron el debate sobre la relación con los medios. La reapertura coincidirá con una conferencia encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La restricción al acceso de la prensa se extendió durante más de una semana y, en algunos casos, superó los diez días. Inicialmente, desde el Ejecutivo se justificó la medida por una supuesta filtración vinculada a intereses extranjeros, lo que derivó en la exclusión de determinados medios.

Con el paso de los días, el cierre se amplió a la totalidad de los periodistas acreditados. En ese contexto, el Gobierno apuntó a un informe televisivo del canal TN, al que asoció con una presunta situación de espionaje que, según su postura, comprometía cuestiones de seguridad nacional.

La decisión generó una rápida reacción del sector periodístico, que denunció restricciones injustificadas y reclamó la restitución del acceso a su lugar de trabajo. Frente a la creciente presión pública, la administración de Javier Milei optó por revertir la medida.

El conflicto trascendió el ámbito del Ejecutivo y llegó al Congreso, donde legisladores de distintos bloques opositores convocaron a una reunión de la comisión de Libertad de Expresión. Allí, periodistas afectados expusieron situaciones que incluyeron denuncias por presiones, hostigamiento y exposición de datos personales en redes sociales.

La iniciativa fue impulsada por los vicepresidentes de la comisión, Nicolás Trotta y Lourdes Arrieta, ante la falta de convocatoria formal por parte de su titular, Guillermo Montenegro. El encuentro reunió a representantes de diversos espacios políticos, aunque sin la participación de sectores aliados al oficialismo.

La ausencia de dirigentes del PRO y la UCR fue motivo de cuestionamientos por parte de otros bloques. No obstante, colaboradores del diputado Cristian Ritondo señalaron que el legislador ya había manifestado su desacuerdo con el cierre.

Durante la reunión, la periodista Liliana Franco advirtió sobre el clima de tensión con la prensa y pidió una intervención institucional. En su exposición, sostuvo que los ataques al periodismo adquieren una dimensión preocupante cuando provienen desde el poder.

Con la reapertura prevista, el Gobierno busca cerrar un episodio que generó críticas tanto en el ámbito político como en el mediático. Sin embargo, el tema seguirá bajo observación, en medio de un escenario de creciente fricción entre Javier Milei y los trabajadores de prensa.