La izquierda hace su acto del 1° de mayo en Ferro con la consigna de “construir una verdadera alternativa de poder”

El PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), principal fuerza dentro del Frente de Izquierda, se diferencia de la CGT y cerlebrará su propio acto del Día del Trabajador este 1º de mayo en el microestadio de Ferro a las 16 con la apuesta de “construir una alternativa de poder”.

“Este viernes 1º de mayo el PTS-Frente de Izquierda convoca a un acto internacionalista, feminista y socialista con Myriam Bregman, Nicolás del Caño y referentes de Brasil, Francia, Chile y luchas como FATE, salud y docentes, para poner en pie una fuerza política de la clase trabajadora que construya una alternativa de poder”, anunciaron los organizadores.

Bregman llega al encuentro por un dato que entusiasma a las filas del PTS: un crecimiento sostenido en su imagen e influencia popular, según diversas encuestas como la que realizó la Universidad de San Andrés, que muestra a la dirigente con un 43% de imagen positiva.

“No será un 1º de mayo más”, adelantó la excandidata presidencial, quien vinculó la convocatoria al desgaste del modelo de Javier Milei. Para la diputada, “el gobierno de Milei atraviesa uno de sus peores momentos, cae como nunca en las encuestas, saltan como pus los escándalos de corrupción y ya no se aguanta más el empobrecimiento de gran parte de la población, golpeada por la inflación, los despidos, la precarización del trabajo y las medidas de ajuste”.

Desde el PTS leen este descontento y los buenos números en los sondeos de la opinión pública como una oportunidad para salir del “rutinarismo” y dar un salto en la escena nacional, como una verdadera alternativa de poder. La intención que tienen en la fuerza es clara: transformar la adhesión que genera la legisladora en votos.

Por su parte, Nicolás del Caño reforzó la estrategia de diferenciación que el FIT ha sostenido en el Congreso. El diputado nacional destacó que su bloque es el único que se mantuvo incólume frente a las iniciativas legislativas del Ejecutivo.

“Somos el único bloque que no le aportó ni un solo voto a las leyes de Milei, a diferencia del peronismo que ofreció muchos colaboradores, mientras otros de ese espacio lo rechazan de palabra pero dejan correr sus planes en los hechos”, disparó Del Caño, apuntando también contra la cúpula de la CGT por lo que consideran una tregua funcional al Gobierno. Y agregó: “Ese reconocimiento surge de la consecuencia de haber estado siempre del mismo lado, de haber puesto el cuerpo en cada lucha desde el primer minuto”.

El encuentro en Ferro tendrá una impronta “internacionalista” con la participación de delegados y referentes de Brasil, Francia y Chile, buscando conectar las luchas locales con el contexto global. También tendrán su espacio representantes de conflictos testigos en sectores como Salud, Docentes y la industria del neumático (FATE).

De acuerdo a la información de los organizadores, “el acto contará con la presencia de Bruno Gilga, activista del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de São Paulo (USP) y dirigente del MRT. Bruno compartirá su experiencia tras haber sido parte de la Flotilla Global Sumud, acción por la cual fue detenido por el Estado de Israel en aguas internacionales. También tomará la palabra Antonio Páez, militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) de Chile y dirigente sindical de Starbucks en Chile. Fue protagonista y referente en la una histórica huelga nacional que tuvo lugar en esa empresa en 2025. Hablará, además, Ariane Anemoyannis, referente de Révolution Permanente en Francia y estudiante de la universidad Paris I (La Sorbona), reciente candidata municipal en París y parte e una juventud que enfrenta el militarismo en el corazón de Europa. Junto a ella, tomará también la palabra nuestro compañero Luca Bonfante, dirigente de la Red Nacional En Clave Roja y uno de los dirigentes estudiantiles más importantes de la Argentina”.

Además, “tomarán la palabra trabajadoras y trabajadoras que son destacados referentes en las luchas actuales. Como Stella Cabral, de Mondelez, que vienen luchando contra los ataques en esa empresa. Sebastián Tesoro, trabajador de Fate, que es parte de la gran pelea contra el intento de cierre, con una ocupación que lleva ya más de 40 días. Laura Champeau, candidata a secretaria general en Suteba Ensenada por la Lista Multicolor, oposición combativa a la Celeste que dirige Baradel en PBa. Ariel Moreno, delegado y trabajador de Secco, en donde la lucha logró imponer la reincorporación de los trabajadores despedidos, un importante triunfo obrero. Ellas y ellos representarán a cientos de trabajadores y trabajadoras que son parte de las agrupaciones del Movimiento de Agrupaciones Clasistas, impulsadas por el PTS y sectores independientes en el AMBA y el resto del país”.