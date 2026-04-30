Milei y un nuevo ataque a la prensa en el cierre de la Expo EFI: “Las barbaridades que dicen nunca las vi en mi vida”

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra los medios de comunicación este miércoles, en lo que se suma a una nueva embestida contra el periodismo en medio de un clima de creciente tensión con la prensa.

Durante su exposición en la Expo EFI, el mandatario cuestionó con dureza la cobertura mediática y apuntó contra lo que definió como “barbaridades” difundidas por distintos medios. “Las barbaridades que dicen los medios de comunicación nunca las vi en mi vida. Entiendo que no me quieran, pero por lo menos primero los datos”, lanzó al inicio de su discurso.

En esa línea, reclamó que el debate público se dé “con los datos arriba de la mesa” y denunció la existencia de “mentiras y calumnias”, reforzando su postura crítica hacia periodistas y empresas periodísticas.

Horas antes, la tensión había escalado en el Congreso de la Nación Argentina, donde Milei protagonizó un nuevo episodio de confrontación directa con cronistas acreditados.

Tras acompañar la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados, el Presidente abandonó el recinto en medio de preguntas de la prensa. Ante una consulta sobre si las explicaciones del funcionario eran suficientes, respondió sin detenerse: “Es suficiente. ¡Chorros!”.

La escena reflejó el clima de una jornada marcada por la tensión entre el Gobierno y los medios, en un contexto en el que la sala de periodistas de la Casa Rosada continúa cerrada y sin fecha de reapertura tras la decisión oficial de restringir el acceso.

El cruce se produjo además en medio de cuestionamientos de la oposición a Adorni, quien debió dar explicaciones sobre su patrimonio, sus bienes y sus viajes, sin lograr despejar completamente las dudas planteadas en el recinto.

El episodio, que se viralizó rápidamente en redes sociales, volvió a poner en evidencia la relación cada vez más conflictiva entre la administración de Milei y el periodismo, con reiteradas descalificaciones públicas que profundizan la confrontación.

JIB