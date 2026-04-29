Adorni llega a Diputados bajo presión judicial y con un guion condicionado

En medio de la polémica por las denuncias judiciales en su contra, Manuel Adorni se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados para dar su primer informe de gestión, en una sesión que el oficialismo y la oposición preparan como una escena política de alto voltaje. A 175 días de haber asumido, el jefe de Gabinete llegará al recinto con más de 4.800 preguntas enviadas por los legisladores y con un Gobierno decidido a rodearlo de respaldo en un momento delicado.

La presentación está prevista para las 10:30. Según anticipan en la Casa Rosada, Adorni abrirá con un discurso de cerca de una hora, de tono “institucional” y con eje en los logros económicos, la estabilización macro y las reformas en marcha. Luego comenzará una extensa ronda de preguntas que podría extenderse por más de seis horas. En la previa, la Jefatura de Gabinete debía enviar el informe escrito con las respuestas a las consultas parlamentarias, un gesto que busca descomprimir parte de la tensión acumulada con la oposición.

El contexto, sin embargo, es otro. Adorni llega al Congreso bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, con cuestionamientos por sus propiedades y sus viajes al exterior. En su entorno repiten que evitará referirse a esos temas y que los circunscribirá al ámbito judicial, pero en el oficialismo admiten que el desarrollo de la sesión será difícil de encorsetar.

En ese marco, la estrategia de La Libertad Avanza incluye una hipótesis de máxima: que Adorni pueda levantarse e irse si el clima se vuelve hostil. El antecedente es el de Guillermo Francos, quien abandonó el recinto del Senado en su última presentación del año pasado tras un cruce con la oposición. En el oficialismo no lo confirman, pero tampoco lo descartan.

La oposición, por su parte, se prepara para impedirlo. El lunes por la tarde, referentes del peronismo, la Coalición Cívica, el espacio de Miguel Pichetto y sectores del radicalismo coordinaron una estrategia común para sostener la sesión el mayor tiempo posible y evitar episodios que le den al jefe de Gabinete un argumento para retirarse. “El objetivo es mantener la sesión todo lo que pueda”, sintetizó uno de los diputados que participó del encuentro ante la consulta de elDiarioAR.

El plan opositor incluye llegar al recinto con los temas distribuidos y ordenar tanto las preguntas como las repreguntas. Los bloques más chicos abrirán la ronda y los más grandes, como Unión por la Patria, cerrarán el tramo más intenso. Además de los cuestionamientos patrimoniales, buscarán instalar una agenda social que incomoda al Gobierno: la crisis del PAMI, el aumento del desempleo, el cierre de industrias, la suba de la morosidad y los problemas en la distribución de medicamentos.

Adorni, mientras tanto, también ajusta su preparación. En las últimas horas pasó por el recinto vacío para ensayar su exposición, en un gesto que en su entorno describen como parte de una preparación “minuciosa”. La escena, sin público ni cámaras, funcionó como un anticipo del tono que buscará imprimirle a su intervención.

Blindaje oficialista

La dinámica de la sesión estará regulada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien definirá los tiempos sin una reunión previa de labor parlamentaria. El esquema contempla intervenciones proporcionales por bloque, con un piso de cinco minutos, y tandas de respuestas del jefe de Gabinete que irán ordenando el intercambio.

En paralelo, en los pasillos del Congreso circula otro elemento que suma tensión: la posibilidad de que el oficialismo habilite el ingreso de militantes a los palcos para respaldar a Adorni. La versión encendió alertas en la oposición, que ya anticipó pedidos formales para evitarlo, recordando episodios recientes en los que la presencia de simpatizantes derivó en gritos e interrupciones durante sesiones clave.

La puesta en escena del oficialismo incluirá además la presencia de Javier Milei en el palco central, acompañado por Karina Milei y varios ministros. La foto no es habitual para este tipo de sesiones y refuerza la idea de un respaldo político explícito. También abre otra dinámica: varios diputados anticipan que dirigirán parte de sus intervenciones hacia los palcos, especialmente a funcionarios que no suelen asistir al Congreso.

El trasfondo de esa escena excede el informe. En la Casa Rosada, donde los periodistas acreditados siguen sin poder ingresar a la sala de prensa, el vínculo con los medios atraviesa un momento de máxima tensión, y la figura de Adorni quedó en el centro de ese conflicto. Su exposición en Diputados será, en ese sentido, también una reaparición pública en un terreno menos controlado.

En ese equilibrio entre defensa y ofensiva se juega algo más que una sesión informativa. Para el Gobierno, es la oportunidad de ordenar políticamente a uno de sus funcionarios más expuestos. Para la oposición, en cambio, la chance de interpelarlo en un escenario donde las preguntas no pueden filtrarse. Y, en el medio, una incógnita que atraviesa toda la previa: si Adorni logrará sostener el guion o si el recinto terminará imponiendo el suyo.

PL/CRM