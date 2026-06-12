Axel Kicillof sobre Manuel Adorni: “Si fuera peronista estaría preso”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó a las críticas contra el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, tras la polémica por su declaración jurada.

Al ser consultado por la prensa, el mandatario bonaerense lanzó una dura acusación sobre el trato judicial diferenciado y apeló a la ironía para referirse a la fortuna en criptomonedas del funcionario nacional.

“Si Adorni fuera peronista estaría preso”, disparó Kicillof, trazando un paralelismo directo con la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente cumple prisión domiciliaria tras ser condenada en la causa Vialidad.

Más tarde, entre risas pero aclarando que respondía “con respeto”, el gobernador de la provincia de Buenos Aires utilizó el caso para ironizar sobre la falta de fondos en su distrito: “Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia”.

Kicillof anda buscando un pendrive para la provincia. A Adorni lo descansan todos 👇 pic.twitter.com/IReYHAWpBH — María Belén Bartoli ⭐⭐⭐ (@BelenBartoli) June 12, 2026

La chicana alude directamente a la explicación pública de Adorni, quien justificó un capital omitido de 500.000 dólares en Bitcoin bajo el argumento de que estaban almacenados de forma física en una “billetera fría” —un dispositivo tipo pendrive— fuera del sistema financiero tradicional.

Con información de la agencia NA