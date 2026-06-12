El PRO le pidió a Milei que vuelva a defender el cambio y “no a Adorni”

El PRO subió la presión al presidente Javier Milei y le pidió que “defienda el cambio y no a Adorni”. Así, el partido liderado por Mauricio Macri volvió a tomar distancia de La Libertad Avanza en medio del escándalo por la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el PRO le reclamó directamente al presidente Javier Milei que priorice el rumbo del Gobierno por sobre la defensa de los funcionarios cuestionados. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, sentenció el partido amarillo en su cuenta oficial de X.

Esta nueva reacción del PRO, un día después de otro comunicado, se da tras conocerse que el exvocero y ahora jefe de Gabinete admitió haber omitido 500.000 dólares en sus presentaciones patrimoniales, contradiciendo lo que él mismo había asegurado ante la Cámara de Diputados.

Desde el PRO calificaron el hecho como una “falta grave” y advirtieron sobre el impacto político de la situación: “No podemos seguir alimentando polémicas evitables ni episodios que erosionan la confianza pública. La actitud más responsable es actuar con la transparencia que la sociedad exige”.