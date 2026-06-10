Tras adherir a la “inocencia fiscal”, Adorni asegura que “no va a entrar a ningún blanqueo”

La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena. Apenas días después de asegurar que su declaración jurada patrimonial sería publicada “más temprano que tarde”, el jefe de Gabinete quedó envuelto en una nueva polémica luego de que se conociera que tanto él como su esposa solicitaron adherir al régimen simplificado de Ganancias contemplado dentro del paquete de medidas que el Gobierno bautizó como “Inocencia Fiscal”.

La defensa oficial apuntó a diferenciar dos instrumentos que, según sostienen cerca del funcionario, fueron confundidos en parte de la cobertura periodística. “Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes”, explicaron fuentes cercanas a Adorni, según publicó Clarín.

De acuerdo a esa versión, la denominada Inocencia Fiscal constituye el nuevo esquema impulsado por el Gobierno para reformar el régimen penal tributario y elevar los montos previstos en la Ley de Procedimiento Fiscal, con el objetivo de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores. “Asimismo, se actualizan los montos de las multas por infracciones generales que habían quedado obsoletos”, agregaron.

Distinto sería, afirman, el caso del régimen de declaración jurada simplificada al que adhirió primero su esposa, Bettina Angeletti, y luego el propio jefe de Gabinete. Cerca de Adorni lo describen como un mecanismo meramente administrativo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales. “En este caso, ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad. Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema”, explicaron.

La aclaración oficial incluyó además una definición terminante que, según distintas fuentes, Adorni transmitió en privado durante las últimas horas: “En nuestro caso, Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias”. Y agregaron: “Es información de público conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA”.

“Entendiendo que la ley de Inocencia Fiscal contempla varios instrumentos para los contribuyentes, en nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta”, adujo Adorni en declaraciones al diario Clarín.

La propia ARCA realiza una aclaración similar en la información oficial sobre el programa. Allí sostiene que el régimen simplificado “no es un blanqueo ni una amnistía” y lo define como “un cambio de paradigma” en la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador. “Se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, afirma el organismo en su sitio web.

Sin embargo, la controversia difícilmente quede reducida a una discusión técnica sobre instrumentos tributarios. El episodio se produce en un momento especialmente sensible para Adorni, que todavía enfrenta cuestionamientos por la demora en la publicación de su declaración jurada patrimonial. Por eso, más allá de las explicaciones sobre el alcance concreto del régimen simplificado, la polémica volvió a poner el foco sobre una pregunta que el Gobierno todavía no terminó de responder: cuándo se conocerá finalmente el patrimonio completo de uno de los funcionarios más importantes de la administración Milei.

Expectativa por la DDJJ

La promesa de Adorni tiene además una fecha precisa. Según pudo reconstruir elDiarioAR, el jefe de Gabinete asegura que no dejará pasar del lunes 15 de junio la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La elección del momento, sin embargo, está lejos de ser inocente. En la Casa Rosada confían en que el inicio del Mundial de fútbol contribuya a bajar la intensidad mediática de una discusión que acompaña al funcionario desde hace meses y que se encuentra directamente vinculada a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales.

La demora tiene, según comentan cerca de Adorni, una doble explicación. La primera es técnica. El funcionario buscó evitar cualquier movimiento que pudiera interferir con las medidas de prueba impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita. La segunda es abiertamente política. Durante semanas se resistió a ceder ante los reclamos públicos de Patricia Bullrich, quien le exigía que presentara cuanto antes la documentación patrimonial. Fue la exministra, de hecho, quien terminó acelerando los tiempos al anticipar la presentación de su propia declaración jurada y dejar a Adorni cada vez más expuesto.

Mientras tanto, la investigación patrimonial sigue avanzando. Pollicita encomendó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) un análisis exhaustivo de la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. El interrogante central es relativamente sencillo: si el nivel de vida del matrimonio resulta compatible con los ingresos declarados por el funcionario, cuyo salario permaneció durante gran parte de 2024 y 2025 en torno a los tres millones de pesos mensuales de bolsillo.

Entre los elementos bajo análisis figuran la compra de un departamento en Caballito financiado parcialmente mediante un préstamo otorgado por dos jubiladas, del que todavía restarían cancelar unos 70.000 dólares, y la adquisición de una vivienda en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, escriturada íntegramente a nombre de Angeletti. La fiscalía también puso la lupa sobre al menos 21 viajes realizados por la pareja durante los últimos cuatro años a destinos como Aruba, Nueva York, España, Cancún y Punta del Este, varios de ellos con alojamiento en hoteles de alta categoría.

PL