La esposa de Adorni entró al régimen de “inocencia fiscal” a fines de mayo y abre un nuevo frente en la investigación por el patrimonio del jefe de Gabinete

Mientras es inminente la presentación de la declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni, en las últimas horas trascendió que a fines de mayo, su esposa, Bettina Julieta Angeletti, pidió acogerse al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”, un mecanismo previsto en la Ley 27.799 que permite blanquear ingresos o activos no declarados sin sanciones penales. La solicitud fue presentada el 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), según registros oficiales.

La constancia —vigente hasta el 9 de julio— no detalla montos ni bienes incluidos en la regularización, información que permanece bajo secreto fiscal. Pero su sola existencia se vuelve relevante en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete y que avanza en los tribunales federales.

En el caso de Angeletti, la adhesión a la inocencia fiscal y su formalización simultánea en impuestos al valor agregado (IVA) y ganancias en octubre de 2025 sugieren que durante años habría operado sin registración tributaria plena, de acuerdo a la información que publicó el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación.

🔍 Qué implica el régimen y por qué impacta en el caso

La Ley 27.799 funciona como un esquema de sinceramiento fiscal: permite normalizar activos o ingresos no exteriorizados sin consecuencias penales, aunque obliga a regularizar la situación impositiva hacia adelante. No es un perdón total, sino una vía para ponerse al día sin castigos.

En el caso de Angeletti, la adhesión se combina con otro dato: recién en octubre de 2025 formalizó su inscripción en IVA y Ganancias, pese a estar registrada como autónoma desde 2017 y haber trabajado durante años como monotributista. Ese desfase de casi ocho años es uno de los elementos que los investigadores consideran llamativo, sobre todo porque para entonces tanto ella como Adorni ya eran Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Para la Justicia, el movimiento abre interrogantes sobre el origen y la magnitud de los ingresos que ahora busca regularizar. También sobre el momento elegido: 2025 es un año electoral y de fuerte escrutinio sobre el patrimonio de los funcionarios.

🧩 El contraste con el discurso oficial

La situación adquiere un peso político adicional por el rol de Adorni. Como vocero y luego jefe de Gabinete de Javier Milei, fue uno de los principales portavoces del mensaje de austeridad, transparencia y lucha contra la corrupción. La regularización tardía de su esposa tensiona ese relato y vuelve a poner bajo la lupa la situación patrimonial del matrimonio.

Consultado por La Nación sobre la adhesión de Angeletti al régimen, Adorni no respondió.

🏠 Propiedades, gastos y operaciones bajo investigación

La causa que instruyen el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo ya analiza una serie de operaciones inmobiliarias y gastos del matrimonio:

Departamento en Caballito (2025): Pagaron US$30.000 en efectivo y tomaron una hipoteca sin intereses de US$200.000 otorgada por dos jubiladas.

Pagaron y tomaron una otorgada por dos jubiladas. Casa en el country Indio Cua (2024): Precio declarado: US$120.000 . Pago inicial: US$20.000 en efectivo . Hipoteca: US$100.000 otorgada por una policía retirada y su hija. Según declararon, Adorni aún debe US$70.000 .

Precio declarado: . Pago inicial: . Hipoteca: otorgada por una policía retirada y su hija. Según declararon, Adorni aún debe . Refacciones sin facturar: El contratista Matías Tabar afirmó que Adorni le pagó US$245.000 en efectivo por obras en la casa del country.

El contratista Matías Tabar afirmó que Adorni le pagó por obras en la casa del country. Gastos de ingreso al country: US$5000 adicionales.

adicionales. Viajes al exterior: Aruba, Punta del Este y España, por un total de US$27.658 , más US$6000 en Bariloche y otros destinos locales.

Aruba, Punta del Este y España, por un total de , más en Bariloche y otros destinos locales. Deuda informal: US$65.000 con el desarrollador Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras del departamento de Caballito.

con el desarrollador Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras del departamento de Caballito. Consumos con tarjeta: Más de $85,1 millones en 2025, un promedio mensual de $7,1 millones, cuando el sueldo bruto de Adorni era de $3,5 millones y Angeletti figuraba como monotributista.

📌 Lo que aún no se sabe

La adhesión al régimen de “inocencia fiscal” deja abiertas preguntas clave:

¿Qué montos o bienes regularizó Angeletti?

¿Cuál es el origen de esos fondos?

¿Por qué decidió sincerar su situación recién en 2025?

¿Hubo asesoramiento, presiones institucionales o un cálculo reputacional?

Ninguna de esas respuestas figura en los registros públicos. Y la declaración jurada de Adorni, que debe presentarse en los próximos días, será un insumo central para los investigadores.

🔴Los puntos centrales de la Ley de Inocencia Fiscal

El punto más disruptivo de la ley es la creación del “Régimen simplificado de Ganancias”, diseñado para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones.

Blindaje patrimonial: Quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre sus variaciones patrimoniales ni sobre sus consumos.

Quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre sus variaciones patrimoniales ni sobre sus consumos. Impuesto por facturación: ARCA solo cobrará Ganancias sobre los ingresos facturados. El crecimiento de los bienes personales o los gastos realizados no serán controlados ni podrán ser utilizados como base para presunciones de evasión.

ARCA solo cobrará Ganancias sobre los ingresos facturados. El crecimiento de los bienes personales o los gastos realizados no serán controlados ni podrán ser utilizados como base para presunciones de evasión. Efecto liberatorio: Según el artículo 39, el pago en término de la declaración propuesta por ARCA libera al contribuyente de cualquier reclamo posterior, salvo que se demuestre la omisión de ingresos facturados.

Nuevos pisos de punibilidad y plazos

La ley introduce una actualización drástica en los montos para que un incumplimiento sea considerado delito penal, elevando los umbrales de evasión:

Evasión Simple: de $1.500.000 a $100.000.000

Evasión Agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000

Prescripción: de 5 años a 3 años.

Extinción de la acción penal y multas

La reglamentación también detalla los mecanismos para que los contribuyentes regularicen deudas pendientes sin enfrentar causas criminales:

Cancelación única: ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda e intereses (beneficio aplicable una sola vez).

ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda e intereses (beneficio aplicable una sola vez). Adicional del 50%: Si la denuncia no fue radicada, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días de la notificación.

Si la denuncia no fue radicada, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días de la notificación. Multas por plazos: Como contrapartida al relajamiento de controles, aumentarán considerablemente las sanciones económicas para quienes presenten sus declaraciones fuera de término.

Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca acelerar la exteriorización de activos en un contexto donde el Gobierno apuesta al blanqueo para fortalecer las reservas y dinamizar la inversión privada, garantizando que el origen de los fondos no será objeto de persecución fiscal para quienes cumplan con el nuevo esquema.

📑¿Cuándo presenta Adorni la declaración jurada?

El jefe de Gabinete Manuel Adorni dice que no pasará del lunes 15 de junio para presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La elección del momento no es casual. El jueves 11 arranca el Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, y el Gobierno apuesta a que el ruido del torneo más visto del planeta le dé cobertura mediática para un trámite que lleva meses demorado y que está directamente vinculado a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que el juez federal Ariel Lijo tiene abierta sobre el funcionario.

La demora de Adorni tiene dos explicaciones según su entorno. La primera es técnica: querían evitar interferir en la recopilación de pruebas que impulsa el fiscal a cargo de la causa. La segunda es política: el funcionario buscó no ceder ante la presión que en las últimas semanas ejercieron sobre él tanto la senadora Patricia Bullrich como la vicepresidenta Victoria Villarruel, que reclamaban públicamente que presentara la declaración sin más dilaciones. Fue Bullrich quien forzó los tiempos al adelantar la propia.

Lo que termina de completar el cuadro es el viaje que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hará a París entre el 15 y el 19 de junio. Mahiques encabezará la delegación argentina ante el GAFI, el organismo internacional que evalúa las políticas del país en materia de lavado de dinero. En esa misma comitiva viajarán el juez federal Sebastián Casanello y el propio Lijo: el magistrado que investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito, que tiene en sus manos la causa de las coimas en la ANDIS y que concentra los expedientes más sensibles para el Gobierno, compartirá estadía en la capital francesa con el ministro de Justicia.

La interna que rodea al viaje tampoco es menor. Mahiques está alineado con Karina Milei en el seno del Gobierno. Lijo, en cambio, es visto históricamente como cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, el otro polo de la disputa interna que lleva meses tensando al oficialismo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, encargó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) un análisis pormenorizado del patrimonio de Adorni y su esposa Bettina Angeletti. El eje central de la causa es si el nivel de vida del matrimonio puede justificarse con el sueldo del funcionario, que durante 2024 y buena parte de 2025 estuvo congelado en alrededor de $3 millones en mano.

Entre los elementos bajo escrutinio figuran dos compras de propiedades: un departamento en Caballito —adquirido con un préstamo de dos jubiladas al que faltan devolver 70.000 dólares— y una casa en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, escriturada a nombre de Angeletti como titular del 100%. A eso se suman al menos 21 viajes del matrimonio en cuatro años a destinos como Aruba, Nueva York, España, Cancún y Punta del Este, con estadías en hoteles de alta gama. El último frente que abrió la investigación son los movimientos en criptomonedas: la fiscalía detectó operaciones de entrada y salida en más de 20 exchanges —entre ellos Binance, Ripio y Lemon— con activos en BTC, ETH y USDT que aún no tienen explicación patrimonial oficial. Todo eso es lo que Adorni prometió aclarar antes del lunes 15. El Mundial empieza el jueves.

Con información del Diario La Nación.