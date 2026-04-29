La Cámara de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

La Cámara Federal de Casación Penal anuló, por mayoría, la resolución que había confirmado el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros.

El tribunal dispuso que se dicte un nuevo fallo en el expediente, en el que el exmandatario había sido procesado por presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal, que revisó lo actuado en instancias anteriores y resolvió dejar sin efecto la confirmación del procesamiento.

Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo votaron a favor de anular la medida, conformando la mayoría necesaria para revertir la situación judicial del expresidente.

En contraposición, el camarista Gustavo Hornos se pronunció en disidencia y consideró que el procesamiento debía quedar firme.

El fallo mayoritario coincidió con la postura del fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, quien había cuestionado la solidez de las pruebas reunidas en la causa.

Según el representante del Ministerio Público, no existían elementos suficientes para sostener el procesamiento del exjefe de Estado, lo que finalmente fue receptado por la mayoría del tribunal.

Con información de Noticias Argentinas

JIB