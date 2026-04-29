Adorni celebró la visita de Peter Thiel y llamó a atraer “billonarios”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó este martes la visita del empresario germano-estadounidense Peter Thiel y aprovechó para enviar un mensaje dirigido a las grandes fortunas globales: “Los billonarios del mundo que quieran huir de países regulados son bienvenidos a la Argentina”.

Durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el funcionario sostuvo que el cofundador de PayPal forma parte de un grupo de referentes de la economía internacional interesados en el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

“Es un halago que una persona como él elija visitar nuestro país”, afirmó Adorni, al tiempo que valoró el interés de inversores extranjeros por las “reformas profundas” impulsadas por la administración libertaria.

En ese marco, el jefe de Gabinete reforzó la idea de posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el capital internacional. “Aprovecho esta ocasión para decirles a todos los billonarios del mundo que quieran huir de países cada vez más regulados, con mayores impuestos y Estados que persiguen a sus ciudadanos, que son bienvenidos a la República Argentina”, señaló.

Finalmente, definió al país como “la nueva tierra de la libertad”, en línea con el discurso del oficialismo orientado a captar inversiones y reducir regulaciones económicas.

Con información de la agencia NA