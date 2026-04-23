Milei recibió en la Casa Rosada al magnate tecnofascista Peter Thiel, CEO de Palantir

“El presidente Javier Milei, junto al canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al empresario Peter Thiel”. Con ese escueto comunicado el Gobierno informó sobre la reunión del mandatario con el magnate tecnofascista CEO de Palantir. Del encuentro no hay más información oficial, ya que este mismo jueves se prohibió el ingreso de los periodistas acreditados a la sala de prensa de Balcarce 50.

Thiel está en el país desde hace varios días y tiene un aceitado vínculo con el Gobierno. Ya se había reunido con el asesor Santiago Caputo, que habló de un la necesidad de un “salto cuántico” en seguridad nacional. La empresa Palantir ofrece servicios de inteligencia artificial y cruce de datos a agencias de inteligencia y seguridad de países como Estados Unidos e Israel.

Thiel está considerado uno de los intelectuales más influyentes de la derecha de las últimas dos décadas. Palantir es hoy una mega compañía de espionaje que trabaja con la CIA, los estados federales a quienes ayuda a vigilar a sus ciudadanos y durante todos estos años ha hecho contratos con la práctica mayoría de los estamentos de seguridad de los Estados Unidos, incluida la propia CIA, el FBI y la NSA. Palantir también está en Oriente Medio donde colabora con las fuerzas israelíes para identificar objetivos en Gaza.

El vínculo entre Thiel y Milei tiene antecedentes recientes. En mayo de 2024, el empresario ya había visitado la Casa Rosada junto a Alec Oxenford, actual embajador argentino en los Estados Unidos. En aquella oportunidad, según relató el propio Oxenford, el millonario estadounidense se mostró “impresionado” con las ideas del Presidente y las consideró relevantes a escala global.

En el Gobierno interpretan la visita de Thiel como una señal de validación internacional en un momento en el que buscan posicionar a la Argentina como un polo atractivo para inversiones tecnológicas y como un aliado dentro de las nuevas discusiones globales. No se trata solo de captar capital, sino de integrarse a redes de influencia que exceden lo económico y se proyectan sobre el diseño de políticas públicas, especialmente en áreas como seguridad, inteligencia y manejo de datos.

El manifiesto y el reposteo de Caputo

La visita de Thiel coincide con un momento de particular activismo ideológico de Palantir. El 18 de abril de 2026, la cuenta oficial de Palantir en X publicó un texto de 22 puntos que resume la visión tecnopolítica de su director ejecutivo Alex Karp, titulado “The Technological Republic, in brief”. El texto fue reposteado por Santiago Caputo desde su cuenta personal, amplificándolo ante su audiencia argentina.

El documento, analizado en profundidad por la revista El Grand Continent —que lo calificó como un texto que los ideólogos neorreaccionarios presentan como “el plan para forjar un Occidente tecnofascista”— contiene tesis que merecen leerse con atención. El manifiesto plantea que “Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso” y que la élite de ingenieros tiene “la obligación positiva de participar en la defensa de la nación”. Sostiene que “el hard power de este siglo se basará en el software” y que la cuestión no es si se fabricarán armas basadas en IA sino quién las fabricará y con qué fin.

MC