En los primeros dos años de Milei, el Norte y Cuyo despidieron más empleo privado formal que el AMBA

Sorprende que en un aprovincia beneficiada por la minería como Salta el presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa), Daniel Romano, cuente que la clientela compra un kilo para reemplazar la misma cantidad de carne vacuna. Se supone que en sus pagos la economía debería marchar de acuerdo con el plan. Pero no es tan así. No sólo el conurbano bonaerense aparece como perdedor de un modelo económico que impulsa las minas, Vaca Muerta, el campo y las finanzas, según un nuevo informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad de San Martín (Unsam), titulado “Argentina, ¿entre dos realidades? La nueva geografía del empleo bajo el modelo de Milei”.

Entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2025, 318 de los 498 municipios del país perdieron empleo formal privado y, si bien el área metropolitnana de Buenos Aires (AMBA) concentró la mayor pérdida en términos absolutos, en proporción la caída fue más intensa fuera de la capital y su periferia. El dato discute la idea de “desconurbanización”, de que los habitantes del Gran Buenos Aires desindustrializado deberían mudarse al interior para buscar trabajo en yacimientos o en ciudades pequeñas e intermedias que dependen de la extracción de materias primas.

En el noreste argentino (NEA) el empleo privado formal cayó 7,1% en dos años; en el noroeste (NOA), 3,4; y en Cuyo, el 2,2%. En la Patagonia y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajó 2%. Incluso en el centro también descendió, aunque menos, el 1,6%. En cantidad de personas que perdieron el trabajo registrado en las empresas, el AMBA, con más población, lideró en 61.000; el centro, en 28.000; el NEA, en 21.000; el NOA, en 16.000 y Cuyo y la Patagonia, en 8.000.

Sólo dos provincias crearon este tipo de empleo, es decir, ni estatal ni informal: Neuquén y Río Negro, es decir, la de Vaca Muerta y su vecina también productora de gas con el mismo método del fracking. En el NOA y el NEA, “la caída de la construcción golpeó sobre estructuras productivas más frágiles y menos diversificadas”, según el reporte

“No hay evidencia de una desconurbanización virtuosa del empleo porque cuando observamos la proporción de puestos de trabajo perdidos en los departamentos de tamaño medio y chico, vemos que fue superior a la que tuvo lugar en los grandes aglomerados urbanos”, indica el estudio de la Unsam. En los grandes se perdió el 1,8% del empleo privado formal; en los suburbios y ciudades intermedias, el 3,2% y en las pequeñas y zonas rurales, el 3,9%.

Entre los municipios ganadores figuraron aquellos vinculados a Vaca Muerta, la minería (claro que eso fue insuficiente para una mejora global del empleo en todo el NOA y Cuyo), la agroindustria (tampoco cambió la realidad del centro), la vitivinicultura y la expansión suburbana puntual. Pero no alcanzó para cambiar la situación general. Los departamentos con aumento del empleo privado formal fueron Confluencia (Neuquén), General Roca (Río Negro), El Carmen (Jujuy), Yerba Buena (Tucumán), Biedma (Chubut), Vicente López, Ezeiza y Tres de Febrero (Buenos Aires), Maipú y San Rafael (Mendoza).

AR