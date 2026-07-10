Los que ganan con el Mundial: quién es quién en el mundo de las apuestas, los nuevos negocios y lo que se juega el Gobierno

Aunque mañana la Selección venza o pierda con Suiza, habrá argentinos que ganen igual con este Mundial. Uno es Daniel Angelici, el zar del juego y delegado al comité nacional de l UCR que en noviembre pasado se paseó por los pasillos de la Cámara de Diputados antes de que se le diera media sanción al proyecto de ley que prohibía la publicidad de este tipo de negocio. Junto a su socio Daniel Mautone constituyen la pata local de dos de las cuatro casas de apuestas internacionales que dominan las tandas de la televisión durante la Copa del Mundo: la sueca Betsson y la griega Betano. Otro es Federico de Achával, dueño de BetWarrior junto a Ricardo de Benedictis -exsocio de Cristóbal López- y a la griega Intralot. Y los hermanos Antonio y Rosana Tabanelli, cuyo grupo, Boldt, comparte BPlay con la británica 888 Holdings.

BetWarrior -la de la publicidad de Diego Maradona recreado con inteligencia artificial-, Betsson -que contrató a Zaira Nara-, Betano -la del dibujo animado que entra en trance en el estadio- y BPlay -la del taxista que maltrata a los turistas- apostaron fuerte y se llevarán lo suyo. Lideran la tanda publicitaria del Mundial, extendida por el cooling break, con el 17% de los minutos en los cuatro canales que transmiten los 104 partidos, según publicaron dos investigadores de la Universidad de San Andrés, Santiago Marino y Santiago del Carril, en el portal Chequeado. Encabezan los avisos en la norteamericana Disney+ y en Telefé -de Gustavo Scaglione, secundado por José Luis Manzano y Daniel Vila- junto a bebidas alcohólicas y, sin compartir el primer puesto, en TyC Sports -que los Werthein acaban de comprar a Clarín-. Sólo en DSports, también de los Werthein, el alcohol supera a las apuestas. El proyecto de ley que prohibía la publicidad del juego online naufraga en el Senado, mientras el Gobierno ha presentado otro que ratifica su legalidad.

Como en todo Mundial, la televisión triunfa, pero el negocio cambió algo respecto a cuatro años atrás en Qatar. En la Copa del Mundo de Norteamérica apareció por primera vez la transmisión por streaming de Disney+ y su compatriota Paramount. En el anterior gobierno peronista, los partidos se veían por TyC Sports y la TV Pública (ahora sólo emite algunos cotejos). Ahora además está Flow, de Telecom, propiedad de los dueños de Clarín, que con la venta de TyC Sports poco antes del torneo se aseguraron tener en su grilla la transmisión en ese canal y en DSports, que antes no figuraba en su oferta. Sin esa jugada maestra, el campeonato sólo se hubiese visto completo en DirecTV, el sistema satelital de los Werthein, y en los streamings. Pero en tiempos de scrolleo en el celular, los goles y los momentos más llamativos también se reviven y comentan en YouTube (propiedad de la estadounidense Google), Instagram (de su compatriota Meta) o la china Tik Tok. Por algo el tráfico en la red crece 30% los días en que juega la albiceleste, según la Cámara Argentina de Internet.

Pero mientras ganan las casas de apuestas y los canales que transmiten sus anuncios, el Consejo Publicitario Argentino (CPA) y una decena de entidades como Unicef, Cruz Roja, Chicos.net, las fundaciones Padres y Convivir, Faro Digital y los Scouts lanzaron una campaña de comunicación para prevenir que niños y jóvenes pierdan no sólo dinero sino la psiquis con las apuestas online. Los bancos Santander, ICBC, Supervielle y Macro, SanCor Seguros, SanCor Salud, la agencia de publicidad Ogilvy, las de influencers Jalife Brothers y Wave Brands y la de relaciones públicas Identia la sostienen. Las encuestas de Unicef y Cruz Roja a adolescentes estremecen:

el 80% está expuesto a apuestas online , principalmente desde el celular, lo que dificulta el control adulto.

, principalmente desde el celular, lo que dificulta el control adulto. el 79% recibe publicidad de apuestas a través de influencers o streamers.

el 66% no distingue entre plataformas legales e ilegales . Suelen apostar en estas últimas porque las primeras están bloqueadas a menores, siempre y cuando ningún amigo mayor de edad no los habilite.

. Suelen apostar en estas últimas porque las primeras están bloqueadas a menores, siempre y cuando ningún amigo mayor de edad no los habilite. el 43% accedió a través de intermediarios.

el 37% de quienes apuestan lo hace muy seguido o todos los días.

siete de cada diez de los que apuestan reportan cuadros de ansiedad y malestar.

el 47% de ellos manifiesta alteraciones en sus ciclos de sueño y caídas en su rendimiento escolar.

más de la mitad ingresa a las apuestas online con la expectativa de ganar “dinero rápido” .

el 44% fue motivado a apostar por bonos promocionales de bienvenida.

uno de cada ocho que jugaron quedó endeudado.

siete de cada diez usa billeteras virtuales (en un país donde lidera Mercado Pago) para abonar la apuesta. “Como son numeritos en la billetera virtual no sentís que es plata”, comentó un encuestado.

curiosidad y entretenimientos son las principales motivaciones para entrar.

Los cines y los teatros también pierden con el Mundial, pero sin malas artes. En cambio, se recupera algo el alicaído comercio minorista. Después de 13 meses consecutivos de bajas, las ventas de pequeños locales relevados por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) subieron 0,9% en junio. “Hay dos rubros que el Mundial empujó”, comenta el secretario de prensa de CAME, Salvador Femenía. “Uno es alimentos y bebidas, que tiene que ver con las juntadas de familias y amigos con picada o asado, y otro es textil e indumentaria, que dio positivo después de muchos meses y creo que tiene que ver con la venta de camisetas y otros accesorios”, detalle este empresario oriundo de Moreno.

Ganan la alemana Adidas, Lionel Messi -que también cobra cuando se vende una con el 10- y los fabricantes truchos. En cambio, sigue cayendo el consumo de materiales de la construcción, ferretería, bazar y artículos del hogar, y calzado y marroquinería. Y habrá que ver si los rubros que mejoraron sostienen el impulso después del Mundial, sobre todo si el empleo formal es reemplazado por el precario, como hasta ahora, y la inflación baja del 2% desde junio en adelante pero sin que el salario se recupere. Son varios negocios los que ya ganaron con la Copa, pero necesitan que la Argentina venza mañana para continuar embolsando. Una vez que termine el certamen, volverá la normalidad invernal.

En las grandes cadenas de supermercados también se siente el fervor de gastar cuando juega la selección. Esos días en particular las ventas de snacks crecen respecto de otros normales casi un 100%, las de cervezas, 80%; las de fiambres, 60%; las de pizzas, 50% y las de aperitivos, 33%, según datos de la Cámara Argentina de Supermercados. También están los que piden comida por aplicación. En los cinco partidos que disputó hasta el momento Argentina, las ventas de la alemana PedidosYa se incrementaron un 60% en promedio en las previas de los encuentros. Reparten empanadas, pizzas, hamburguesas, picadas enteras o snacks, fiambres y quesos, cervezas, gaseosas y helados. El 75% de los establecimientos asociados a esta app son pymes y las ciudades que más demandan fueron Buenos Aires y el conurbano, Córdoba, Rosario, La Plata y Neuquén, que de la mano del boom de Vaca Muerta superó a Bahía Blanca, Mar del Plata y San Miguel de Tucumán.

El apuro por llegar al partido también les rinde a las apps de transporte. En la previa de cada match de la Scaloneta, creció 87% la demanda de Didi respecto de un día normal. Sobre todo aumenta el pedido de motos y en especial se incrementa el movimiento en Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Mar del Plata y Tucumán. Aunque durante el juego cae 47%, como si el país se detuviera. Es lo mismo que pasó con el consumo eléctrico durante el encuentro con Egipto el martes al mediodía: bajó 30% porque se paralizó la actividad productiva. El problema ocurrió en la fábrica cordobesa de maquinaria agrícola Metalfor, que les permitió a sus empleados ir a casa a verlo y, mientras, les envió telegramas de despido a 35. Al terminar el cotejo, al menos Didi volvió a subir su ritmo por los que volvían a trabajar o se iban a festejar.

Hay quienes no pierden oportunidad y usan las aplicaciones pero para citas. La app happn reveló los bares que más frecuentan los solteros y solteras fanáticos del fútbol en Buenos Aires: La Fernetería, La Birrería, Baum Palermo Soho, La Mala Pub, Rabieta, La Puerta Roja, Temple Craft Madero, Peñón del Águila Puerto Madero, Desarmadero Bar y Growlers Palermo, a la cabeza.

Otros, por el contrario, se quedan en casa para verlo. Y muchos lo siguen en televisores nuevos. Continúa la costumbre de renovar el aparato cuando llega el Mundial. En los primeros seis meses del año, Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo -primo del ministro de Economía, Luis, y tío del asesor presidencial, Santiago- licenciataria de Samsung y que tiene su marca propia Qüint, vendió 30% más que en el mismo periodo de 2025. Cuando hay Mundial se venden televisores de más pulgadas: 50 o 55, en lugar de 40. Y en la medida en que pasan las Copas del Mundo las pantallas más grandes se tornan más accesibles en términos relativos. Igual Mirgor cada vez depende menos de su negocio de electrónica de Tierra del Fuego: en 2018 era el 98% de su facturación, pero hoy es menos de la mitad porque diversificó sus intereses. Ahora más del 30% proviene de representar a Samsung en toda Latinoamérica y el resto, de las autopartes fueguinas pero también bonaerenses, agricultura y ganadería porcina, entre otros.

Están los más afortunados que no lo ven por TV sino en vivo en el estadio. Mientras la Flybondi de Leonardo Scatturice -consejero de Santiago Caputo- lleva casi una semana sin volar por su crisis, la aún estatal Aerolíneas Argentinas programó cinco vuelos especiales para la fase de grupos y dos más para el partido con Cabo Verde en Miami. Contra Egipto, al no haber ruta a Kansas City, se mantuvo la oferta de dos frecuencias diarias a la ciudad donde vive Messi. Para el encuentro ante Suiza, el portal Despegar, de origen argentino pero propiedad actual del grupo neerlandés Prosus, registró un aumento del 3.311% de las búsquedas de vuelos a Kansas City. Con trasbordo en Miami o Atlanta, el pasaje cuesta entre $1.437.000 y $1.692.000.

Divisas que se van en tiempos en que el dólar se recupera hasta alcanzar los $1.510, lejos de comprometer la estabilidad cambiaria e inflacionaria ni de ilusionar a los productores de bienes y servicios afectados en su competencia con el exterior. También vuelan a EE.UU. las norteamericanas American, United, Delta y la chilena Latam. Y allá muchos se alojan en viviendas ofrecidas por airBNB. La Argentina es el principal país de origen de reservas internacionales de esta app en Miami y Atlanta, y ocupa el segundo en Dallas y Kansas City. La mayoría de los hinchas se aloja en grupos de tres a cuatro personas, sobre todo jóvenes, y paga menos de US$300 la noche. Sólo en la primera semana de la Copa, los viajeros de Latinoamérica aumentaron 31% sus transacciones con tarjetas Visa en EE UU, Canadá y México en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo los de Brasil, Colombia, Ecuador y la Argentina los más contingentes más numerosos. Ahora quedan únicamente los argentinos: veremos por cuánto tiempo más.

Los que se quedan trabajando aseguran que mantienen la misma productividad o incluso la aumentan por el Mundial, según una encuesta del portal laboral Bumeran. Sólo el 5% confiesa que produce menos en este mes y medio de puro fútbol. El 47% cree que mejora el clima laboral. “Los datos derriban el mito de que el Mundial impacta negativamente en la productividad, el 56% de las personas dice que trabaja normalmente incluso durante partidos clave. Lo que cambia durante el Mundial no es la productividad, sino la conversación. La ilusión compartida es una gran oportunidad para humanizar los equipos y fortalecer de manera espontánea la cultura organizacional. Las personas no trabajan aisladas, trabajan en comunidad, y rinden mejor cuando sienten que forman parte de algo” , analiza el CEO de Bumeran, Federico Barni. Dos de cada tres encuestados contó que sus empresas les dejan ver el partido, la mayoría en el mismo lugar de trabajo y otros haciendo home office.

Siempre está el mito de que mientras se juega el Mundial los gobiernos distraen al pueblo. Como Benito Mussolini en Italia 1934, Jorge Videla en Argentina 1978 o Donald Trump en esta copa. Pero los torneos pasan y la realidad persiste. Tras la tercera estrella, los campeones del mundo, quizás movidos por el sentimiento antipolítica, fueron los primeros en 96 años de historia de mundiales que no fueron a mostrar el trofeo al presidente de su país, entonces Alberto Fernández, que al año siguiente entregó la banda presidencial al outsider Javier Milei.

El campeonato actual no logró tapar el escándalo de Manuel Adorni, que terminó eyectado de la Jefatura de Gabinete en fase de grupos. Su sucesor, Diego Santilli, menos provocador y más proclive al diálogo y la transacción, enfrente igualmente el serio desafío de convencer a esos 13 gobernadores que fueron a acompañar a Milei a la celebración de la independencia este jueves en Tucumán de votarle todo al Gobierno en el Congreso. En las filas de La Libertad Avanza (LLA) reconocen que no está fácil. En el primer semestre del año, en medio de la caída de la recaudación tributaria y de nuevos cortes de la motosierra, las transferencias de la Nación a las provincias cayeron 62%, incluso 88% en junio, según la consultora Analytica.

Por eso en LLA admiten que la principal reforma que quiere la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la suspensión de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) está complicada. Y que el nuevo ajuste de subsidios al gas de Zonas Frías del centro y el norte del país es lo más difícil de aprobar porque los gobernadores no quieren encarecerles el suministro a sus ciudadanos en pleno invierno. Luis Caputo deberá recortar por otro lado para seguir asegurando el pago de la deuda, que tanto lo ocupa, como quedó demostrado este lunes en la presentación de su programa financiero para 2026 y el electoral 2027.

En cambio, en el oficialismo creen que será más sencillo aprobar el Súper Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (Súper RIGI), que otorga rebajas extraordinarias de impuestos y aranceles a la importación de proyectos de más de US$1.000 millones, como los centros de datos de inteligencia artificial de Peter Thiel, dueño de Palantir. Los libertarios confīan en que los gobernadores no tendrán problema en apoyar una ley que resigna recursos pero de sectores que hoy no existen en el país, por eso hablan erróneamente de costo fiscal cero. Además creen que los jefes provinciales están entusiasmados con las iniciativas del RIGI, que se centran en provincias periféricas, no en el conurbano bonaerense.

Para más adelante quedará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: no hay ni siquiera un borrador escrito sino sólo unas ideas fuerza, como que su objetivo vuelva a ser sólo el combate a la inflación, ya no también al desempleo, como en la Reserva Federal de EE.UU., y que se prohíba la emisión de dinero sin respaldo para financiar las cuentas fiscales, una herramienta de la que se ha abusado por décadas pero que fue pedida hasta por los empresarios en la pandemia para pagar los sueldos de sus empleados.

AR/MC