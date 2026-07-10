Pelea electoral: Bullrich cuestiona las colectoras que quiere Milei y La Cámpora compara a Kicillof con Vandor

La discusión por la reforma electoral y la interna del peronismo bonaerense sumaron nuevos capítulos este jueves. Mientras la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó el sistema de colectoras que negocia el Gobierno y admitió que no tiene los votos para avanzar con el proyecto, un referente de La Cámpora comparó al gobernador Axel Kicillof con el histórico gremialista Augusto Vandor, en medio de la tensión con Cristina Kirchner.

La Libertad Avanza quiere debatir en septiembre la reforma electoral en el Senado, pero no cuenta con los votos para eliminar las PASO ni para aprobar el mecanismo de colectoras que el oficialismo busca ofrecer a otros espacios a cambio de acompañar la reelección de Javier Milei. Bullrich admitió que “no están los votos” para sancionar el proyecto.

La senadora fue especialmente crítica con la alternativa que impulsa Casa Rosada: “Surgió la idea de las colectoras, que deforman el sistema electoral. Es retroceder y llevarse una parte de las PASO a la misma elección”, sostuvo al salir del Senado al hablar con periodistas acreditados del Congreso este miércoles por la noche. Bullrich remarcó que prefiere pelear por la eliminación directa de las primarias antes que discutir una suspensión, como reclaman varios partidos provinciales: “No sirve, necesitamos una solución de fondo”, rechazó.

En esa misma línea se pronunció el gobernador de Jujuy, el radical Carlos Sadir, quien se manifestó en contra de eliminar las PASO, aunque abrió la puerta a una nueva suspensión. “Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla”, planteó en declaraciones a Radio Rivadavia. El mandatario jujeño confirmó además que mantuvo conversaciones sobre el tema con el jefe de Gabinete, Diego Santilli: “Hemos hablado bastante de ese tema, pero, obviamente, no hay una definición. Dependerá del Congreso”, señaló, y agregó que el debate “demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara”.

Se recalienta la interna peronista

En el plano de la interna peronista, el diputado provincial Facundo Tignanelli, referente de La Cámpora y amigo de Máximo Kirchner, comparó implícitamente a Kicillof con Vandor, el gremialista de la UOM que en los años 60 impulsó un “peronismo sin Perón”. “Mis abuelos militaron la Resistencia Peronista creyendo y trabajando para que Perón vuelva. No para ver cómo encontraban una alternativa con Vandor”, dijo Tignanelli en Futurock, en referencia al armado de Kicillof con su espacio Movimiento Derecho al Futuro y su distanciamiento de Cristina Kirchner.

Desde el entorno del gobernador bonaerense calificaron la comparación como una chicana que “no busca construir, sino marcar una división tajante”.

La relación entre Máximo Kirchner y Kicillof está fracturada desde hace meses, en medio de ataques cruzados desde ambos entornos y de la militancia de La Cámpora por una nueva candidatura de Cristina Kirchner. La tensión se profundizó después de que Kicillof impulsara el desdoblamiento de las elecciones provinciales y la suspensión de las PASO en la provincia, medidas que el kirchnerismo interpretó como una estrategia para fortalecer su propio espacio.